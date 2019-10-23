Россия выдала Испании "вора в законе" Таро. Чем он известен?

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Россия экстрадировала в Испанию известного криминального авторитета грузинского происхождения Тариэла Ониани, также известного как Таро. Он разыскивался по линии Интерпола.

"Состоялась экстрадиция из России в Испанию Тариэла Ониани (Мулухова), 1958 года рождения. Он разыскивался испанскими правоохранительными органами по подозрению в причастности к преступной деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в среду, 23 октября, криминального авторитета доставили в аэропорт Шереметьево и передали там испанским правоохранительным органам.

Ониани разыскивался по каналам Интерпола по запросу Испании за причастность к преступной организации, действовавшей на территории этой страны.

"По информации иностранных коллег, участники группы обвиняются в похищении предметов искусства и вымогательствах", - пояснила Волк.

Экстрадиции "вора в законе" из России в Испанию препятствовало наличие у него российского гражданства, но позже сотрудники управления уголовного розыска МВД выяснили, что Ониани получил его с нарушением законодательства. После этого его лишили гражданства России, рассказала она.

Тариэл Ониани действительно был лишен российского гражданства еще в 2010 году, когда отбывал 10-летний срок в российской тюрьме, и с тех пор является лицом без гражданства. В августе прошлого года МВД признало его пребывание на территории России нежелательным.

В 2010 году Ониани приговорили в России к 10 годам заключения за похищение бизнесмена и вымогательство. Наказание он отбывал в исправительной колонии особого режима "Черный дельфин", в которой содержатся заключенные, осужденные на пожизненный срок.

В апреле 2019 года, когда его срок наказания истек, его сразу после выхода из колонии задержала полиция в Оренбургской области на основании международного уведомления о розыске и аресте. Испания объявила Ониани в розыск еще в 2006 году.

Кто такой Таро?

Тариэл Ониани, известный как Таро, считается одним из лидеров "кутаисской преступной группировки", которая яваляется одной из самых влиятельных грузинских ОПГ в России.

Он родился в шахтерском городе Ткибули в Грузии и свой первый срок, по данным СМИ, получил в 17 лет за кражу и разбой. "Вором в законе" он предположительно стал в конце 1970-х годов.

Ониани находился в конфликте с двумя другими влиятельными "ворами в законе" - Дедом Хасаном (Аслан Усоян) и Япончиком (Вячеслав Иваньков).

Конфликт между Таро и Дедом Хасаном произошел из-за раздела империи Шакро Молодого (Захария Калашова), который в 2006 году получил тюремный срок в Испании. Япончик в этом конфликте встал на сторону Деда Хасана.

Некоторые СМИ сообщали, что Таро мог быть причастен к убийству Япончика в 2009 году и покушению на Деда Хасана в 2010 году, однако никаких доказательств в поддержку этой версии до сих пор нет. Сам Ониани в сентябре 2010 года передал через своего адвоката, что не имеет отношения к покушению на Деда Хасана.