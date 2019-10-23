Трамп снял санкции с Турции после договора Путина с Эрдоганом

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Трамп хочет резко уменьшить роль США в Сирии

США снимают санкции против Турции, введенные за вторжение турецких войск на северо-восток Сирии, заявил президент США Дональд Трамп в среду.

Решение последовало за остановкой турецкой операции "Источник мира", об этом президенты Турции и России договорились в Сочи во вторник.

Турецкое наступление было объявлено вскоре после того, как Трамп решил вывести американские войска из Сирии.

"Пусть кто-то другой воюет за эти окровавленные пески", - сказал тогда Трамп на брифинге в Белом доме.

Такие короткие санкции

Санкции были введены 14 октября в ответ на операцию Турции против сирийских курдов, которых Анкара считает террористами. Целью операции было создание "зоны безопасности" в 30 км по периметру турецко-сирийской границы.

Курдские отряды в Сирии были ключевыми союзниками США в борьбе с террористами ИГ (организация запрещена в России).

Трампа обвинили в предательстве курдов, его раскритиковали как демократы, так и республиканцы, включая самых преданных его союзников, таких как сенатор Линдси Грэм.

В среду Трамп заявил, что решил оставить небольшой контингент в Сирии, чтобы охранять нефтяные месторождения.

Он также потребовал от официальной Анкары задержать находящихся на свободе боевиков ИГ и не допустить возрождения "халифата ИГ" в Сирии.