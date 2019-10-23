Трамп снял санкции с Турции после договора Путина с Эрдоганом
США снимают санкции против Турции, введенные за вторжение турецких войск на северо-восток Сирии, заявил президент США Дональд Трамп в среду.
Решение последовало за остановкой турецкой операции "Источник мира", об этом президенты Турции и России договорились в Сочи во вторник.
- Российские военные пришли на сирийско-турецкую границу
- Кто такие курды? Феминисты, победители ИГ и разделенный народ
- Россия и Турция заключили сделку по Сирии. Кто выиграл?
Турецкое наступление было объявлено вскоре после того, как Трамп решил вывести американские войска из Сирии.
"Пусть кто-то другой воюет за эти окровавленные пески", - сказал тогда Трамп на брифинге в Белом доме.
Такие короткие санкции
Санкции были введены 14 октября в ответ на операцию Турции против сирийских курдов, которых Анкара считает террористами. Целью операции было создание "зоны безопасности" в 30 км по периметру турецко-сирийской границы.
Курдские отряды в Сирии были ключевыми союзниками США в борьбе с террористами ИГ (организация запрещена в России).
Трампа обвинили в предательстве курдов, его раскритиковали как демократы, так и республиканцы, включая самых преданных его союзников, таких как сенатор Линдси Грэм.
В среду Трамп заявил, что решил оставить небольшой контингент в Сирии, чтобы охранять нефтяные месторождения.
Он также потребовал от официальной Анкары задержать находящихся на свободе боевиков ИГ и не допустить возрождения "халифата ИГ" в Сирии.