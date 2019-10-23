Король Таиланда продолжает чистку: разжалованы шесть чиновников

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Нынешний король пользуется своей властью более решительно, чем его отец

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн уволил шестерых чиновников за "злостное поведение". Всего несколько дней назад король лишил свою спутницу Сининат Вонгваджирапакди всех званий и титулов.

Разжалованные чиновники - одна женщина, двое охранников королевского дворца и высокопоставленный полицейский - обвиняются в неподобающем поведении и неверности монарху, а также в превышении полномочий.

Критики опасаются, что нынешние шаги короля означают начало абсолютизма в Таиланде.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На этом снимке запечатлена часть свадебной церемонии короля Таиланда. Фото опубликовано в мае 2019 года

"Их злостное поведение грубо нарушило дисциплинарные нормы, они использовали свое положение для получения выгоды для себя и для других людей", - говорится в заявлении, опубликованном в Royal Gazette, печатном органе тайского правительства.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сининат Вонгваджирапакди в июле получила титул консорта тайского короля, а в октябре лишилась его

На этой неделе король Таиланда поразил мир неожиданным решением лишить свою официальную спутницу Сининат Вонгваджирапакди всех званий и титулов спустя всего несколько месяцев после того, сам же ей их присвоил.

В июле Сининат Вонгваджирапакди получила звание официального королевского консорта. Однако спустя всего три месяца при дворе сообщили, что 34-летняя женщина наказана за попытку "вознести себя до статуса королевы".