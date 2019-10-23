Король Таиланда продолжает чистку: разжалованы шесть чиновников
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн уволил шестерых чиновников за "злостное поведение". Всего несколько дней назад король лишил свою спутницу Сининат Вонгваджирапакди всех званий и титулов.
Разжалованные чиновники - одна женщина, двое охранников королевского дворца и высокопоставленный полицейский - обвиняются в неподобающем поведении и неверности монарху, а также в превышении полномочий.
Критики опасаются, что нынешние шаги короля означают начало абсолютизма в Таиланде.
"Их злостное поведение грубо нарушило дисциплинарные нормы, они использовали свое положение для получения выгоды для себя и для других людей", - говорится в заявлении, опубликованном в Royal Gazette, печатном органе тайского правительства.
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На этой неделе король Таиланда поразил мир неожиданным решением лишить свою официальную спутницу Сининат Вонгваджирапакди всех званий и титулов спустя всего несколько месяцев после того, сам же ей их присвоил.
В июле Сининат Вонгваджирапакди получила звание официального королевского консорта. Однако спустя всего три месяца при дворе сообщили, что 34-летняя женщина наказана за попытку "вознести себя до статуса королевы".