Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Смогут ли поладить между собой участники операции со столь разными задачами в Сирии? Эксперты пока не берутся предсказать

Граница на тройном замке

Российская военная полиция начала размещение вдоль турецко-сирийской границы в рамках договоренности между Россией и Турцией. Вместе с сирийской армией российские силы будут контролировать отступление курдских формирований за пределы 30-километровой приграничной зоны.

Согласно договоренностям между российским президентом Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, турецкие войска на неопределенное время сохранят контроль над территорией, которую успели занять с 9 октября.

Как отмечают военные эксперты, в подписанном двумя президентами документе остается много белых пятен, и как именно будет осуществляться контроль над границей, пока не вполне ясно.

"Там турки действуют самостоятельно, что чревато развитием конфликта, - беспокоится российский военный эксперт Виктор Мураховский. - Остается открытым вопрос, что делать с курдскими вооруженными формированиями, которые к 12 часам 29 октября не захотят или не смогут очистить прилегающую к границе 30-километровую полосу?"

По его словам, российские военные могут стать "побочными мишенями" в случае нападения на турецких солдат в совместных патрулях.

Подробнее читайте в материале"Слишком разные цели. Как российские и турецкие военные будут охранять границу в Сирии?"

Тем временем президент Дональд Трамп объявил, что США снимают санкции против Турции, введенные за вторжение турецких войск на северо-восток Сирии. Решение последовало за остановкой турецкой операции "Источник мира", о чем президенты Турции и России договорились в Сочи во вторник.

"Санкции будут сняты, если не произойдет что-то, что нам не понравится", - сообщил Дональд Трамп.

НАТО поглядывает на Сирию

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Министры обороны стран НАТО в четверг обсудят предложение Германии создать на сирийской стороне турецко-сирийской границы зоны безопасности для защиты мирного населения, а также для продолжения борьбы с боевиками запрещенной группировки ИГ, все еще остающимся в этом регионе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что приветствует предложения о возможной стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии.

Министры обороны НАТО также обсудят вопрос о продаже оружия Турции, так как многие страны альянса уже наложили эмбарго на подобную торговлю с Анкарой, в связи с ее военной операцией на севере Турции.

Останки Франко переезжают

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Останки испанского генералиссимуса Франсико Франко в четверг будут перенесены из мавзолея в "Долине павших" и перезахоронены на семейном кладбище в Мингоррубио, рядом с могилой его жены.

Перезахоронение происходит в соответствии с принятым в 2007 году законом об исторической памяти, и наконец было одобрено Верховным судом Испании.

Это решение социалистического правительства Испании вызвало ожесточенные дебаты в испанском обществе.

Венесуэльцы снова хотят протестовать

Media playback is unsupported on your device Кто такой Хуан Гуайдо?

Лидер оппозиции в Венесуэле Хуан Гуайдо возглавит сегодня демонстрацию протеста против регулярных перебоев с поставкой электроэнергии.

Гуайдо уже объявил себя действующим президентом Венесуэлы, что признали десятки государств, в том числе США и многие страны ЕС, но находящийся на посту президента Николас Мадуро отказывается это признавать.

В результате экономического и политического кризиса несколько миллионов венесуэльцев уже покинули страну. В Венесуэле продолжаются демонстрации протеста, несмотря на многочисленные аресты, хотя в последние месяцы интенсивность протестов пошла на спад.

Трамп, Джулиани и Украина

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Адвокат одного из обвиняемых бизнесменов, связанных с личным адвокатом президента Трампа, заявил, что дело может казаться так называемой прерогативы президента, согласно которой тот может держать определенную информацию в секрете, пока находится на своем посту, пишет New York Times.

Прокуратура в Нью Йорке утверждает, что выходцы из Украины и Беларуси Лев Парнас и Игорь Фруман нарушили законодательство о финансировании предвыборных кампаний в США и переправляли кампании Трампа деньги из-за рубежа, что запрещено законом. Оба заявляют о своей невиновности.

Адвокат Парнаса заявил в суде, что прерогатива президента может касаться этого дела, так как Руди Джулиани был одновременно адвокатом Трампа и Парнаса.

Тем самым, считает газета, адвокат Парнаса замешал в это дело лично Трампа.

Нью-Йоркская прокуратура пока не выдвинула никаких обвинений ни самому Трампу, ни Джулиани, но расследует деятельность личного адвоката президента.

Кого может застрелить Трамп?

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Частный адвокат президента Трампа по имени Уильям Консовой заявил в суде, что президенту невозможно предъявлять никаких обвинений, даже если он застрелит кого-то на Пятой авеню в Нью-Йорке, пишет Washington Post.

Адвокат пытался аргументировать отказ президента предоставить прокуратуре в Нью-Йорке докладные о своих доходах, утверждая, что президент, все еще находящийся на своем посту, пользуется полным иммунитетом.

Судья, очевидно удивившись подобной логике, напомнила Консовою, что в 2016 году, во время предвыборной кампании, тогда еще кандидат Трамп публично заявил, что может застрелить кого-то, и никак за это не поплатиться. "Так ли это, по-вашему?" - спросила адвоката судья. Тот ответил, что так оно и есть.

Вопрос о доступе к финансовой стороне дел Трампа рассматривается сразу в нескольких судах, и, возможно, дойдет до Верховного суда в ближайшем будущем, отмечает газета.

Брексит: Германия не против подождать

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Германия не против переноса даты брексита, цитирует пресс-представителя канцлера Германии Ангелы Меркель thelocal.de.

Штеффен Зейберт сказал журналистам, что просьба британского парламента отложить брексит до 31 января не встретит препятствий из-за Германии.

Вопрос об отсрочке брексита сейчас должны решить лидеры 27 стран ЕС, многие из которых предпочитают гораздо более кратковременную отсрочку, чтобы Лондон в конце концов ясно заявил, чего он хочет добиться.

По словам Зейберта, остальные страны ЕС хотят знать, почему именно Британии нужна отсрочка, и пройдут ли в стране досрочные выборы.

Чтоб никого не обидеть

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В СМИ и социальных сетях энергично обсуждают решение американского бренда Always, производящего товары женской гигиены, убрать со своих изделий символ Венеры, указывающий на то, что продукция ориентирована на женщин.

Компания объяснила этот шаг тем, что стремится к большей инклюзивности и не хочет дискриминировать против транссексуалов или людей, считающих, что их истинный пол не соответствует биологическому.

Решению предшествовали неоднократные призывы в адрес материнской компании Procter & Gamble со стороны защитников прав трансгендеров, утверждавших, что, изображая символ женщины на упаковках своих товаров, фирма отчуждает тех клиентов, которые не считают себя женщинами, однако тоже испытывают менструации.

Компания объявила, что женский символ с упаковок гигиенических изделий будет убран уже в декабре, а с февраля 2020 года в продажу по всему миру поступят упаковки уже с новым, более инклюзивным дизайном.

В то же время решение вызвало неодобрение среди многих покупательниц, некоторые из которых призывают к бойкоту продукции Always.

Кому на Руси жить хорошо

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В России за год выросло число миллионеров и миллиардеров, подсчитал Credit Suisse. На долю 10% самых богатых граждан приходится 83% всего личного богатства в России.

При этом почти половине россиян денег хватает только на еду и одежду.

Калмыкия - не Донбасс

Image caption Жители Элисты давно не выходили на митинги

В конце сентября новый глава Калмыкии Бату Хасиков назначил мэром Элисты Дмитрия Трапезникова, который входил в руководство так называемой ДНР - непризнанного формирования на востоке Украины.

С этого момента в столице республики начались акции протеста, которых там не видели 15 лет.

Одна зарплата хорошо. Две лучше

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В июне премьер-министр Армении Никол Пашинян своим указом с грифом "секретно" значительно повысил вознаграждение членов своего кабинета и их заместителей.

В правительстве подтвердили эту информацию, а представители оппозиции возмутились секретным характером этого решения и выразили сомнения в его законности.

Выступая в парламенте в среду, Пашинян, пришедший к власти на волне борьбы с коррупцией, заявил, что повышение зарплат произошло за счет премиальных фондов, которые были одобрены парламентом на слушаниях по бюджету на 2019 год.

Гарри и Меган воюют с таблоидами

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Между британскими таблоидами и семьей принца Гарри новый этап словесной войны, и не факт, что другие члены королевской семьи поддерживают в этой истории молодую пару.

Русская служба Би-би-си объясняет, почему интервью Гарри и Меган три дня обсуждала вся Великобритания.

Утроить усилия

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В этом году Россия улучшила свое место в рейтинге Doing Business Всемирного банка на три позиции, переместившись с 31-го места на 28-е. Ближайшими соседями России в рейтинге оказались Австрия и Япония. Причем в Японии, по мнению составителей Doing Business, вести бизнес сложнее, чем в России.

Россия улучшает свои позиции в рейтинге уже несколько лет подряд. Однако экономисты отмечают, что продвижение России в рейтинге со временем становится все менее существенным,

О том, сможет ли Россия когда-нибудь войти в топ-25 и что для этого необходимо, читайте в материале наших корреспондентов Ольши Шаминой и Сергея Козловского "Нужен прорыв: Россия все медленнее продвигается в Doing Business"

Прутья, джентельмены, Ленин и Сталин

"Бить друг друга прутьями - это отличное вечернее занятие для джентльменов". Иностранцы выясняют, можно ли улететь от зеленки и зачем Ленин нюхает волосы Сталина.

В шоу "Хэппи Рашн" две команды британцев борются друг с другом, пытаясь понять смысл российских мемов и знакомых каждому из нас бытовых предметов.

Media playback is unsupported on your device Иностранцы обсуждают броманс диктаторов.

Дайджест готовили Михаил Денисов и Борис Максимов