В Калининграде завели дело после смерти футболиста от ожогов в полиции

Правообладатель иллюстрации investigative committee Image caption Батарея, которую, по версии следствия, повредил погибший

В Калининграде возбуждено уголовное дело из-за гибели задержанного, обварившегося кипятком в отделе полиции. По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил батарею в камере для административно-задержанных и получил обширный термический ожог.

По факту гибели 36-летнего жителя Калининграда возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР). Как полагает следствие, сотрудники полиции не обеспечили должного контроля за задержанным, который был пьян и вел себя агрессивно.

"Имея данные с камер видеонаблюдения об агрессивном поведении мужчины, пребывавшего в состоянии опьянения, по версии следствия, полицейские должным образом контроль за его безопасным содержанием не осуществляли, что привело к получению калининградцем обширного термического ожога, не совместимого с жизнью", - говорится в заявлении СКР.

Версия следствия

Каким образом мужчина получил термический ожог, в сообщении не уточняется. Однако ранее в калининградском управлении СКР сообщали, что погибший, задержанный за совершение административного правонарушения, повредил батарею в камере. Региональное управление МВД заявляло, что он сделал это умышленно.

Согласно заявлениям СКР и полиции, перед тем, как повредить батарею, задержанный также вывел из строя систему видеонаблюдения, установленную в помещении.

Фамилия погибшего в сообщениях правоохранительных органов не называется, однако родные мужчины рассказали журналистам, что это 36-летний игрок местного футбольного клуба "Прогресс" Иван Вшивков.

Накануне телеграм-канал Siloviki опубликовал запись с камер видеонаблюдения из помещения для задержанных. В первой части видео предположительно Вшивков дерется с сокамерником, а во второй бьет ногой по двери. Моменты, где задержанный ломал бы видеокамеры или батарею, на опубликованном видео не запечатлены.

Правообладатель иллюстрации investigative committee Image caption Поврежденная труба в камере содержания задержанных

Версия родственников

Близкие Вшивкова в официальную версию его гибели не верят. Они полагают, что в отделе к нему могли применить насилие.

"Мы так думаем, что Ивана били, отключили, а потом лили на него кипяток. Даже и врачи сказали, что для того, чтобы получить такие серьезные ожоги, нужно долго лежать под струей кипятка. Скорей всего, он был в отключке", - сказала "Настоящему времени" мать погибшего Ольга Вшивкова.

По словам женщины, футболиста задержали вечером 19 октября, когда он вместе с мужем сестры, который отмечал день рождения, вышел в магазин. Полицейские на служебной машине подъехали к мужчинам, когда тем оставалось дойти до дома около 100 метров, и "сын действительно мог возмутиться, на основании чего его забирают", рассказала Ольга Вшивкова.

Женщина утверждает, что была на связи с сыном, пока его везли в отдел, и проявлений агрессии с его стороны не заметила. Полицейские, по ее словам, "тоже говорили с ним нормально".

В семь утра следующего дня Вшивкова вновь попыталась связаться с сыном, однако трубку он не брал. Тогда сестра футболиста поехала в отделение, где ей сообщили, что его увезли в больницу с ожогами 70% тела. Через несколько минут после того, как родственники приехали в больницу, им сказали, что мужчина умер.