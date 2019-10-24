Обвиняемый в шпионаже Уилан: охранник СИЗО приставил к моей голове пистолет

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofyev/TASS

Бывший американский морпех Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, заявил в суде, что охранник в СИЗО угрожал ему пистолетом. Прокуратура и суд, по словам Уилана, не обращают внимания его жалобы.

В четверг Лефортовский суд Москвы рассматривал вопрос о продлении срока ареста гражданину США, Канады, Ирландии и Великобритании Уилану. На заседании он пожаловался на сотрудников следственного изолятора.

"Охранник поставил меня на колени"

"Я неоднократно обращался в московскую прокуратуру с жалобами, связанными с нарушением в СИЗО моих прав человека, в том числе в связи с инцидентом, когда охранник поставил меня на колени, а другой угрожал пистолетом", - цитирует Уилана Интерфакс.

В цитате ТАСС говорится, что Уилану приставили к голове пистолет (по всей видимости, это связано с тем, что американский гражданин говорил по-английски).

"Сотрудники прокуратуры систематически игнорируют мои жалобы, в том числе на инцидент, когда один охранник СИЗО заставил меня встать на колени, а другой приставил к голове пистолет", - приводит слова Уилана ТАСС.

Американец обвинил прокурора и суд в игнорировании доказательств нарушения его прав и ходатайствовал об их отводе.

"Есть два ходатайства. Я прошу об отводе московского прокурора и вас, ваша честь", - сказал Уилан, обращаясь к судье. "Я заявляю отвод любому представителю московской прокуратуры и прошу пригласить другого представителя прокуратуры", - добавил он.

Судья Сергей Рябцев отклонил оба ходатайства Уилана. А затем продлил срок ареста до 29 декабря.

В пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что сотрудники СИЗО не могли угрожать Уилану пистолетом, поскольку наличие любого огнестрельного оружия в режимных учреждениях исключено - сотрудники в следственном изоляторе несут службу без оружия.

В свою очередь адвокат Уилана Владимир Жеребенков рассказал свою версию произошедшего: "Пол занимался в прогулочном дворике, бегал, песни пел. Сотрудник ему сделал замечание. Ну и получился разговор глухого с немым: один не понимает русского, другой по-английски. Мы написали жалобу, после чего сотрудник ФСИН за свою несдержанность был привлечен к дисциплинарной ответственности".

Дело Уилана

Гражданин США Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что у него есть еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Он обратился за помощью к посольствам всех этих стран в России.

Уилану было предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). На изъятой у него флешке якобы содержались сведения, составляющие гостайну. По версии следствия, Уилан работал на спецслужбы США.

Бывший морпех и руководитель служб безопасности в нескольких фирмах отрицает обвинения в свой адрес и говорит, что приехал в Москву на свадьбу к другу. На заседании суда, прошедшем 17 сентября, Уилан заявил, что его подставил сотрудник ФСБ, с которым он был знаком около 10 лет.

"Я не совершал преступления. Я сходил в Кремль утром на экскурсию. Вернулся [в отель], чтобы переодеться для свадьбы. Этот человек пришел ко мне в номер, положил мне что-то в карман, после чего меня задержали", - сказал Уилан.

Свое дело он называет "абсурдным политическим похищением". На заседании 24 октября Уилан сравнил себя с героем популярной британской комедии Мистером Бином. "Они [спецслужбы] думали, что поймали Джеймса Бонда, но на самом деле взяли Мистера Бина на каникулах", - заявил он.

Дело Уилана ведет следователь ФСБ Алексей Хижняк, который и раньше вел подобные дела - в частности, дело о госизмене, возбужденное в отношении экс-главы Балтийского центра диалога культур в Калининграде.