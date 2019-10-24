Би-би-си в даркнете: зачем журналистам зеркало и как им пользоваться?

Британская вещательная корпорация Би-би-си создала версию своего сайта международных новостей, доступную через сеть Tor - теневой сегмент всемирной интернет-сети, где невозможно отследить местонахождение пользователей.

Размещение сайта Би-би-си в так называемом даркнете - это попытка преодолеть цензурные барьеры, которые установлены рядом государств.

Содержание сайта совпадает с общедоступной международной версией сайта BBC News.

Браузер Tor скрывает IP-адрес читателя, перекидывая его запрос через цепочку других серверов, и открывает доступ к ресурсам, которые заблокированы правительственными структурами некоторых стран.

Китай, Иран, Вьетнам не раз пытались отрезать доступ к сайту BBC News и телепрограммам Би-би-си для своих граждан.

Вместо bbc.co.uk/news or bbc.com/news пользователи Tor могут выйти на новый адрес bbcnewsv2vjtpsuy.onion. В обычных браузерах эта ссылка не сработает.

Телепрограммы и фильмы, допущенные к показу только на территории Британии через сервис iPlayer, посмотреть через Tor нельзя.

Что такое Tor?

Tor (Тор) - это канал доступа в теневой, нерегулируемый сегмент интернета, для которого нужно программное обеспечение - браузер.

Это имя - аббревиатура названия The Onion Router (можно перевести как "луковый маршрутизатор"): подобно тому как у луковицы множество слоев, так и у этой сети есть множество слоев шифрования.

Изначально Tor был создан в исследовательской лаборатории военно-морского флота США, и до сих пор сеть получает финансирование от Госдепартамента США.

Сеть не позволяет отследить конечного пользователя, распределяя интернет-соединение случайным образом по узлам в разных концах света. Определить, на какие сайты заходил конкретный гражданин, также невозможно.

Помимо возможности анонимно посещать обычные сайты во всемирной паутине, Tor дает доступ к спрятанным сайтам с расширением .onion.

Этой сетью пользуются военные, правоохранительные и следственные органы, журналисты и те граждане, которые желают сохранить в тайне свои поиски в сети.

Но также сеть ассоциируется и с незаконной деятельностью: продажей наркотиков, детской порнографии и т.д. Обычные интернет-поисковики не выдают сайты, связанные с преступной деятельностью, в поисках, и случайно наткнуться на них, не зная точного адреса, невозможно.

Image caption Источник: Tor Metrics

В своем официальном заявлении Британская вещательная корпорация отмечает: "Контент Всемирной службы Би-би-си теперь доступен в сети Tor той аудитории, которая живет в странах, где новости Би-би-си заблокированы или находятся под ограничениями. Это поможет выполнению миссии Всемирной службы Би-би-си - предоставлять всему миру проверенные и надежные новости".

Как скачать Tor и читать Би-би-си

Шаг 1. Зайдите на страницу проекта Tor https://www.torproject.org/download и скачайте там браузер Tor (есть версии для использования с Windows, для работы с компьютерами Mac, на смартфонах с операционной системой Android (Samsung, Xperia, Huawei, Lenovo и так далее).

Шаг 2. Если страница из шага 1 заблокирована, отправьте имейл с вашего компьютера или устройства на адрес gettor@torproject.org, указав используемую вами операционную систему в тексте письма (Windows, Android, MacOS). Вы получите в ответ имейл от Tor Project с прямым линком для загрузки браузера. Кликните на линк и затем установите Tor Browser.

Шаг 3. Когда браузер установлен, запустите его, кликнув на его иконку. Когда вы заходите в браузер в первый раз, то видите такой экран:

Если соединиться не удалось, смотрите шаг 6.

Шаг 4. Нажмите на кнопку Connect. Браузер Tor свяжет вас с сетью Tor. Когда соединение произошло, вы увидите такую стартовую страницу:

Шаг 5. Теперь вы можете зайти, как из обычного браузера, на сайт Би-би-си. Скопируйте и вставьте линк https://www.bbcnewsv2vjtpsuy.onion/russian.

Шаг 6. Если вы живете в государстве, где Tor находится под запретом или под ограничениями или если соединение с Tor в шаге 3 не произошло, кликните кнопку Configure.

Появится вот такое окно:

Шаг 7. Поставьте галочку в верхнем квадратике ("Tor" находится под цензурой в моей стране). Затем кликните на Select a built-in bridge ("выбрать встроенный переход"). В выпадающем меню выберите любой из двух вариантов: либо "Obfs4", либо "meek-azure".

Если вы находитесь в Китае, выбирайте "meek-azure".

Вот и всё! Теперь вы подключены к сети Tor и можете читать любые новости и смотреть репортажи на сайте новостей Би-би-си безопасно и без ограничений.