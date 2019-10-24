Останки диктатора Франко в Испании начали эксгумировать из мавзолея

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Полиция охраняет вход на кладбище

Под Мадридом началась эксгумация останков Франсиско Франко, правившего Испанией железной рукой на протяжении десятилетий. Спустя 44 года после смерти его останки будут перенесены из мавзолея в обычную могилу.

Долгожданная эксгумация останков диктатора будет означать, что социалистическое правительство страны выполнило свое ключевое обещание: не прославлять фашиста, правившего страной почти 40 лет.

Семья Франко безуспешно оспаривала перезахоронение в суде.

Эксгумация началась в 8:30 по Гринвичу, останки Франко перевезут на вертолете.

Останки Франко покоились в базилике мемориального комплекса "Долина Павших". Перезахоронение состоится на муниципальном кладбище в районе Эль-Пардо, где находится могила жены диктатора.

Социалисты говорили о том, что по закону об исторической памяти от 2007 года в Долине Павших могут покоиться только останки людей, погибших в ходе испанской гражданской войны, Франко же умер своей смертью.

Франко захватил власть в Испании путем гражданской войны 1936-1939 годов между возглавляемым им фашистским движением фалангистов и силами, в разной степени лояльными испанской республике, в которой все большую роль играли радикальные левые партии, в частности поддержанные СССР коммунисты.

Победив в этой войне, Франко объявил себя каудильо (вождем) испанского государства и сохранял высшую власть в стране с 1939 года до своей смерти в 1975 году. После его кончины в стране была восстановлена монархия.

Вопрос о перезахоронении останков Франко разделил Испанию на два лагеря - и все это на фоне подготовки страны к всеобщим выборам, которые намечены на 10 ноября.