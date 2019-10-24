Останки диктатора Франко в Испании начали эксгумировать из мавзолея
Под Мадридом началась эксгумация останков Франсиско Франко, правившего Испанией железной рукой на протяжении десятилетий. Спустя 44 года после смерти его останки будут перенесены из мавзолея в обычную могилу.
Долгожданная эксгумация останков диктатора будет означать, что социалистическое правительство страны выполнило свое ключевое обещание: не прославлять фашиста, правившего страной почти 40 лет.
Семья Франко безуспешно оспаривала перезахоронение в суде.
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Эксгумация началась в 8:30 по Гринвичу, останки Франко перевезут на вертолете.
Останки Франко покоились в базилике мемориального комплекса "Долина Павших". Перезахоронение состоится на муниципальном кладбище в районе Эль-Пардо, где находится могила жены диктатора.
Социалисты говорили о том, что по закону об исторической памяти от 2007 года в Долине Павших могут покоиться только останки людей, погибших в ходе испанской гражданской войны, Франко же умер своей смертью.
Франко захватил власть в Испании путем гражданской войны 1936-1939 годов между возглавляемым им фашистским движением фалангистов и силами, в разной степени лояльными испанской республике, в которой все большую роль играли радикальные левые партии, в частности поддержанные СССР коммунисты.
Победив в этой войне, Франко объявил себя каудильо (вождем) испанского государства и сохранял высшую власть в стране с 1939 года до своей смерти в 1975 году. После его кончины в стране была восстановлена монархия.
Вопрос о перезахоронении останков Франко разделил Испанию на два лагеря - и все это на фоне подготовки страны к всеобщим выборам, которые намечены на 10 ноября.