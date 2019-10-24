Возможного заказчика убийства следователя Шишкиной передали России

Правообладатель иллюстрации vk.com Image caption 29-летний Ярослав Сумбаев родился в Астрахани, жил в Петербурге, скрывался в Черногории и попал в заключение в Грузии

Грузия экстрадировала в Россию хакера Ярослава Сумбаева - российские правоохранительные органы считают его заказчиком убийства следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, произошедшего в октябре 2018 года.

Указ об экстрадиции министерство юстиции Грузии издало еще 30 сентября. Утром 24 октября его передали российской стороне, сообщил Би-би-си источник, знакомый с расследованием убийства Шишкиной, а также адвокат семьи убитой Елена Сыропятова.

"Процедура экстрадиции уже завершена", - подтвердил позже сотрудник КПП "Казбеги - Верхний Ларс" на грузино-российской границе.

По данным собеседников Би-би-си, с Сумбаевым будут проводить следственные действия по делу об убийстве Шишкиной.

На прошлой неделе глава министерства юстиции Тея Цулукиани сказала, что грузинская сторона даст обвиняемому разумный срок для обжалования решения об экстрадиции в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Адвокат Сумбаева Иван Норакидзе говорил Би-би-си летом 2019 года, что решение об экстрадиции нарушает право Сумбаева на защиту. С тех пор он был недоступен для комментария.

"Потенциальный преступник, гражданин любой страны, в том числе России, будет нами экстрадирован, так как Грузия не является прибежищем для преступников", - заявила в четверг министр Цулукиани (цитата по Интерфаксу).

Убийство следователя Шишкиной

Уроженец Астрахани Ярослав Сумбаев был задержан в Тбилиси бюро Интерпола в ноябре 2018 года. Российское следствие считало его организатором группы хакеров, которые взламывали почту компаний-агентов по продаже билетов РЖД. Также он находился во всероссийском и международном розыске по делу мошенничестве с банковскими картами.

"Билетное дело" раскрыла группа Евгении Шишкиной - старшего следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу РФ. Она не дожила до начала судебного процесса по этому делу 19 дней.

Шишкина была убита возле своего дома в Подмосковье рано утром 10 октября 2018 года. Киллер использовал травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Как рассказали три источника Би-би-си, следователь скончалась от двух огнестрельных ранений в область спины и шеи.

Адвокат Александр Карабанов, чье бюро представляет интересы семьи погибшей, говорил Би-би-си, что Сумбаев - основной подозреваемый по делу об убийстве. Защита Сумбаева его причастность к данному преступлению отрицает.

Правообладатель иллюстрации Russian Ministry of Internal Affairs Image caption Подполковник Шишкина работала в органах внутренних дел с 1991 года. Она вела резонансные дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков, экономическими преступлениями и мошенничеством

По данным трех источников, знакомых с ходом расследования, Шишкина получала угрозы в одном из мессенджеров с аккаунта, который она считала принадлежавшим Сумбаеву. Об этих угрозах она сообщала в рапорте руководству транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.

В убийстве Шишкиной уже обвиняются два петербуржца. Непосредственным исполнителем следствие считает студента Абдулазиза Абдулазизова, а посредником, передавшим ему деньги - ученика средней школы. На допросе оба признали вину и сообщили, что совершили преступление за деньги.

По данным Би-би-си, убийство могло быть организовано через интернет, а выплаченная киллеру сумма составила миллион рублей. Из них часть оставил себе посредник.

Сумбаев считает себя жертвой политического преследования. В письме Би-би-си из СИЗО он утверждал, что с 2012-2013 годы некие сотрудники ФСБ якобы "заставляли его подрывать экономику США и европейских государств". Письмо хакер передал через адвоката.