Возможного заказчика убийства следователя Шишкиной передали России
Грузия экстрадировала в Россию хакера Ярослава Сумбаева - российские правоохранительные органы считают его заказчиком убийства следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, произошедшего в октябре 2018 года.
Указ об экстрадиции министерство юстиции Грузии издало еще 30 сентября. Утром 24 октября его передали российской стороне, сообщил Би-би-си источник, знакомый с расследованием убийства Шишкиной, а также адвокат семьи убитой Елена Сыропятова.
"Процедура экстрадиции уже завершена", - подтвердил позже сотрудник КПП "Казбеги - Верхний Ларс" на грузино-российской границе.
По данным собеседников Би-би-си, с Сумбаевым будут проводить следственные действия по делу об убийстве Шишкиной.
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На прошлой неделе глава министерства юстиции Тея Цулукиани сказала, что грузинская сторона даст обвиняемому разумный срок для обжалования решения об экстрадиции в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
Адвокат Сумбаева Иван Норакидзе говорил Би-би-си летом 2019 года, что решение об экстрадиции нарушает право Сумбаева на защиту. С тех пор он был недоступен для комментария.
"Потенциальный преступник, гражданин любой страны, в том числе России, будет нами экстрадирован, так как Грузия не является прибежищем для преступников", - заявила в четверг министр Цулукиани (цитата по Интерфаксу).
Убийство следователя Шишкиной
Уроженец Астрахани Ярослав Сумбаев был задержан в Тбилиси бюро Интерпола в ноябре 2018 года. Российское следствие считало его организатором группы хакеров, которые взламывали почту компаний-агентов по продаже билетов РЖД. Также он находился во всероссийском и международном розыске по делу мошенничестве с банковскими картами.
"Билетное дело" раскрыла группа Евгении Шишкиной - старшего следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу РФ. Она не дожила до начала судебного процесса по этому делу 19 дней.
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Шишкина была убита возле своего дома в Подмосковье рано утром 10 октября 2018 года. Киллер использовал травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Как рассказали три источника Би-би-си, следователь скончалась от двух огнестрельных ранений в область спины и шеи.
Адвокат Александр Карабанов, чье бюро представляет интересы семьи погибшей, говорил Би-би-си, что Сумбаев - основной подозреваемый по делу об убийстве. Защита Сумбаева его причастность к данному преступлению отрицает.
По данным трех источников, знакомых с ходом расследования, Шишкина получала угрозы в одном из мессенджеров с аккаунта, который она считала принадлежавшим Сумбаеву. Об этих угрозах она сообщала в рапорте руководству транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.
В убийстве Шишкиной уже обвиняются два петербуржца. Непосредственным исполнителем следствие считает студента Абдулазиза Абдулазизова, а посредником, передавшим ему деньги - ученика средней школы. На допросе оба признали вину и сообщили, что совершили преступление за деньги.
По данным Би-би-си, убийство могло быть организовано через интернет, а выплаченная киллеру сумма составила миллион рублей. Из них часть оставил себе посредник.
Сумбаев считает себя жертвой политического преследования. В письме Би-би-си из СИЗО он утверждал, что с 2012-2013 годы некие сотрудники ФСБ якобы "заставляли его подрывать экономику США и европейских государств". Письмо хакер передал через адвоката.