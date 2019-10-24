Россия простила 20 млрд долларов долгов Африке. Кому еще?
За предыдущие годы Россия простила Африке 20 млрд долларов, заявил президент Путин. Задолженность развивающихся стран перед Россией на начало 90-х годов могла составлять 110 - 120 млрд долларов.
Россия участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки - так президент Путин объяснил списание долгов африканским странам на форуме Россия - Африка, который проходит в Сочи.
Сколько долгов?
С 1991 по 2004 год Россия списала задолженность развивающихся государств на сумму 20 млрд долларов, а сумма оставшихся долгов развивающихся стран в 2004 году составляла 89 млрд долларов, сообщал минфин.
Как пишет ТАСС со ссылкой на данные Внешторгбанка, в 1991 году долги стран Африки перед Россией составляли 21 млрд долларов или 17% совокупного внешнего долга развивающихся стран.
Таким образом, совокупный долг развивающихся стран перед Россией на начало 90-х годов можно оценить в 109 - 123 млрд долларов.
Все кредиты, предоставленные Советским Союзом, составляли 150 млрд долларов, рассказывал в 2001 году Александр Шохин, занимавший в начале 90-х годов должность вице-премьера (сейчас руководит Российским союзом промышленников и предпринимателей).
Зачем прощать?
Обычно минфин не раскрывает подробные данные о таких кредитах. Государственные займы иностранным государствам выдавались зачастую на покупку советской военной техники и оружия. "Программа государственных кредитов носит гриф "секретно", - заявлял замминистра финансов Сергей Сторчак.
Как объясняли Би-би-си эксперты, в случае с развивающимися государствами списываются почти невозвратные долги, которые раздавались в советское время по политическим причинам.
Долги африканским странам зачастую прощаются в обмен на доступ российских компаний к минеральным ресурсам и рынкам в этих государствах. Например, Алжир, которому Россия простила долг, стал одним из крупнейших покупателей российского оружия.
Кому в Африке Россия прощала долги?
- В 1996 году Россия простила Анголе 3,5 из 5 млрд долларов долга, образовавшегося в результате закупок оружия и техники у СССР
- Летом 1999 года Россия подписала соглашение, по которому списала часть долга нескольким африканским государствам, среди которых Замбия, Мозамбик, Гвинея-Бисау, Танзания, Экваториальная Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, Мадагаскар. На оставшуюся часть долга страны получили рассрочку на 30 лет.
- В 2001 и 2005 году Россия списала почти 5 млрд долга Эфиопии.
- Долг Алжира на 5,7 млрд был полностью списан в 2006 году. Тогда же Алжир подписал контракт на покупку российской военной техники на 7,5 млрд долларов.
- В 2008 году Россия списала Ливии долг на 4,5 млрд долларов. Взамен были заключены контракты в военной сфере почти на такую же сумму.
Долги прощались не только африканским странам:
- В 2000 году Россия списала 9,5 млрд из 11 млрд долга Вьетнама.
- В 2003 и 2010 годах был списан почти весь долг Монголии на сумму более 11 млрд долларов.
- 12 млрд долларов из 12,9 млрд долларов долга Ирака было списано Россией в 2008 году.
- В 2005 году Россия простила Сирии 9,78 млрд из 13 млрд долларов.
- Афганский госдолг перед СССР был урегулирован в 2007 году. Было списано более 10 млрд из 11,3 млрд долларов.
- В 2012 году Россия простила 90% долга КНДР в размере 11 млрд долларов.
- Рекордное прощение долгов состоялось в 2014 году - Россия списала 90% задолженности Кубы в размере 35,3 млрд долларов.
Как с долгами сейчас?
Крупнейшими должниками России на данный момент являются Беларусь, Украина и Венесуэла, сообщал в августе 2019 года РБК со ссылкой на собственное исследование:
- Беларусь должна 7,55 млрд долларов. С 2012 года долг Минска перед Москвой вырос вдвое.
- Долг Украины составляет 3,7 млрд долларов. Более 3 млрд долларов из этой суммы приходится на облигационный заем, который Россия выдала правительству Виктора Януковича. Он был свергнут в 2014 году в результате революции. Новые власти Украины объявили по этим бумагам дефолт и не признают кредит государственным.
- Венесуэла должна России 3,5 млрд долларов, это крупнейший показатель среди стран дальнего зарубежья.
Долг других стран перед Россией по тем кредитам, которые выдавал еще Советский Союз, после списания и реструктуризации составляет около 5 млрд долларов, уточняло издание.
Общая же задолженность иностранных государств перед Россией по состоянию на 1 мая 2019 года составляла почти 40 млрд долларов, сообщал минфин в проспекте государственных облигаций в июле.