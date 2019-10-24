Россия простила 20 млрд долларов долгов Африке. Кому еще?

Правообладатель иллюстрации Sergei Malgavko/TASS Image caption В Сочи прошел форум Россия - Африка

За предыдущие годы Россия простила Африке 20 млрд долларов, заявил президент Путин. Задолженность развивающихся стран перед Россией на начало 90-х годов могла составлять 110 - 120 млрд долларов.

Россия участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки - так президент Путин объяснил списание долгов африканским странам на форуме Россия - Африка, который проходит в Сочи.

Сколько долгов?

С 1991 по 2004 год Россия списала задолженность развивающихся государств на сумму 20 млрд долларов, а сумма оставшихся долгов развивающихся стран в 2004 году составляла 89 млрд долларов, сообщал минфин.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные Внешторгбанка, в 1991 году долги стран Африки перед Россией составляли 21 млрд долларов или 17% совокупного внешнего долга развивающихся стран.

Таким образом, совокупный долг развивающихся стран перед Россией на начало 90-х годов можно оценить в 109 - 123 млрд долларов.

Все кредиты, предоставленные Советским Союзом, составляли 150 млрд долларов, рассказывал в 2001 году Александр Шохин, занимавший в начале 90-х годов должность вице-премьера (сейчас руководит Российским союзом промышленников и предпринимателей).

Зачем прощать?

Обычно минфин не раскрывает подробные данные о таких кредитах. Государственные займы иностранным государствам выдавались зачастую на покупку советской военной техники и оружия. "Программа государственных кредитов носит гриф "секретно", - заявлял замминистра финансов Сергей Сторчак.

Как объясняли Би-би-си эксперты, в случае с развивающимися государствами списываются почти невозвратные долги, которые раздавались в советское время по политическим причинам.

Долги африканским странам зачастую прощаются в обмен на доступ российских компаний к минеральным ресурсам и рынкам в этих государствах. Например, Алжир, которому Россия простила долг, стал одним из крупнейших покупателей российского оружия.

Кому в Африке Россия прощала долги?

В 1996 году Россия простила Анголе 3,5 из 5 млрд долларов долга, образовавшегося в результате закупок оружия и техники у СССР

Летом 1999 года Россия подписала соглашение, по которому списала часть долга нескольким африканским государствам, среди которых Замбия, Мозамбик, Гвинея-Бисау, Танзания, Экваториальная Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, Мадагаскар. На оставшуюся часть долга страны получили рассрочку на 30 лет.

В 2001 и 2005 году Россия списала почти 5 млрд долга Эфиопии.

Долг Алжира на 5,7 млрд был полностью списан в 2006 году. Тогда же Алжир подписал контракт на покупку российской военной техники на 7,5 млрд долларов.

В 2008 году Россия списала Ливии долг на 4,5 млрд долларов. Взамен были заключены контракты в военной сфере почти на такую же сумму.

Долги прощались не только африканским странам:

В 2000 году Россия списала 9,5 млрд из 11 млрд долга Вьетнама.

В 2003 и 2010 годах был списан почти весь долг Монголии на сумму более 11 млрд долларов.

12 млрд долларов из 12,9 млрд долларов долга Ирака было списано Россией в 2008 году.

В 2005 году Россия простила Сирии 9,78 млрд из 13 млрд долларов.

Афганский госдолг перед СССР был урегулирован в 2007 году. Было списано более 10 млрд из 11,3 млрд долларов.

В 2012 году Россия простила 90% долга КНДР в размере 11 млрд долларов.

Рекордное прощение долгов состоялось в 2014 году - Россия списала 90% задолженности Кубы в размере 35,3 млрд долларов.

Как с долгами сейчас?

Крупнейшими должниками России на данный момент являются Беларусь, Украина и Венесуэла, сообщал в августе 2019 года РБК со ссылкой на собственное исследование:

Беларусь должна 7,55 млрд долларов. С 2012 года долг Минска перед Москвой вырос вдвое.

Долг Украины составляет 3,7 млрд долларов. Более 3 млрд долларов из этой суммы приходится на облигационный заем, который Россия выдала правительству Виктора Януковича. Он был свергнут в 2014 году в результате революции. Новые власти Украины объявили по этим бумагам дефолт и не признают кредит государственным.

Венесуэла должна России 3,5 млрд долларов, это крупнейший показатель среди стран дальнего зарубежья.

Долг других стран перед Россией по тем кредитам, которые выдавал еще Советский Союз, после списания и реструктуризации составляет около 5 млрд долларов, уточняло издание.

Общая же задолженность иностранных государств перед Россией по состоянию на 1 мая 2019 года составляла почти 40 млрд долларов, сообщал минфин в проспекте государственных облигаций в июле.