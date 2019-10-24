Суд в Москве арестовал правозащитника Андрея Маякова. Он назвал дело против себя провокацией
Бабушкинский суд Москвы арестовал заместителя председателя правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова до 24 декабря по обвинению в покушении на мошенничество.
Как сообщает пресс-служба суда, таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия. Против Маякова было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ).
По версии следствия, 22 октября Маякову передали 200 тысяч рублей от человека, осужденного на длительный срок.
Полученные деньги, считает следствие, были "первым траншем" от общей суммы в 2,5 млн рублей, в обмен на получение которой Маяков якобы "обещал [осужденному] оказать содействие в проведении органами прокуратуры проверки законности вынесенного ему ранее приговора".
"В действительности такой возможности мужчина не имел, а полученные деньги намеревался похитить и распорядиться ими по своему усмотрению. После получения денег Маяков был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении Следственного комитета.
"Прислал бомжа с 200 тысячами рублей"
Сам Маяков на заседании суда в четверг заявил, что не признает вину и считает свое уголовное дело провокацией против своей организации.
"Меня обвиняют в покушении на мошенничество, то есть я якобы знал, что не могу оказать потерпевшему услуги и обещал их оказать. Но я ему ничего не обещал и не оформлял с ним никаких договоров. Какая же может быть моя вина?" - сказал он.
По словам Маякова, к нему обратился заключенный колонии номер 7 Новгородской области Виталий Малков, осужденный по делу о наркотиках, и попросил оказать ему юридическую помощь за деньги.
"И вот этот Малков присылает какого-то бомжа с 200 тысячами рублей. Я помощнице сказал, чтобы это оформили как пожертвование. И теперь мне вменяют в вину, что я якобы эти деньги взял мошенническим путем", - сказал подсудимый.
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Адвокат обвиняемого Федор Аксененко сообщил агентству ТАСС, что защита намерена обжаловать решение об аресте Маякова. "Я обязательно подам жалобу. Считаю, что суд не учел ряд наших доводов, в том числе сведения о состоянии здоровья моего клиента", - пояснил он.
Во вторник председатель "Комитета за гражданские права", член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин сообщил об обысках в офисе организации в Москве и задержании Маякова.
Сотрудники организации утверждали, что силовики провели допрос Маякова без адвоката и требовали от него признаться в покушении на получение взятки.