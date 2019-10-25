Индонезийские следователи: к катастрофе Boeing 737 Max привела целая цепь событий

Правообладатель иллюстрации Gary He /GETTY IMAGES Image caption Пока все Boeing 737 Max стоят "на приколе"

К авиакатастрофе самолета авиакомпании Lion Air в Индонезии привела череда неполадок, нарушений и ошибок - со стороны как компании-производителя, так и перевозчика и его пилотов. К такому выводу пришли индонезийские следователи.

"Нам известно о девяти факторах, которые способствовали этой катастрофе, - заявил на пресс-конференции в Джакарте представитель следственной группы Нурчахио Утомо. - Не будь хотя бы одного из этих девяти факторов, возможно, катастрофы бы не случилось".

29 октября 2018 года пассажирский Boeing 737 Max рухнул в море через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Это была первая катастрофа новейшей модели одного из самых популярных в мире самолетов.

Спустя пять месяцев при схожих обстоятельствах разбился ещё один Boeing 737 Max - в Эфиопии, после чего эксплуатация самолетов этой модели была приостановлена по всему миру. Расследование катастрофы в Эфиопии ещё не завершено; отчет о крушении в Индонезии был обнародован 25 октября, он занял 353 страницы.

Краткие выводы

Лайнер, который потерпел крушение, должны были отстранить от полетов из-за ранее выявленной неисправности, говорится в документе. Однако поскольку наличие неисправности не было должным образом задокументировано, техники ее не устранили и самолет был допущен к вылету. Как следует из отчета, в журнале обслуживания самолета не хватало 31 страницы.

Кроме того, технические службы не проверили важный датчик угла атаки, который ранее был куплен в ремонтной мастерской во Флориде. Именно этот датчик передавал информацию бортовой системе улучшения характеристик маневрирования (MCAS). Разработчик установил эту систему на Boeing 737 Max, чтобы предотвратить выход самолета на закритические углы атаки с последующим сваливанием.

Но в обоих случаях - как в Индонезии, так и в Эфиопии - крушению предшествовала неадекватная работа MCAS: система настойчиво переводила самолёт на пикирование, при этом пилоты не смогли распознать ситуацию и безуспешно пытались предотвратить столкновение с землёй.

Индонезийские следователи подтвердили наличие проблемы с бортовой системой: она оказалась уязвима, ориентируясь на показания всего одного неисправного датчика. Ответственность за это, по их мнению, несет корпорация Boeing и регулирующие органы США, которые недооценили возможные риски. "При разработке и сертификации MCAS не была учтена вероятность потери управления самолетом", - говорится в докладе.

По словам следователей, у экипажей было неправильное представление о работе системы, что выявилось во время тренировочных полетов: "В руководство по летной эксплуатации самолета и в программу обучения летного состава не входила информация о MCAS".

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Следователи обнаружили и другие недостатки в подготовке экипажа разбившегося "боинга". Так, второй пилот, который плохо показал себя на обучении, с трудом разбирался в перечне необходимых действий, который он должен был знать наизусть.

Именно он пилотировал лайнер перед тем, как тот ушел в смертельное пике. А командир воздушного судна, прежде чем передать управление напарнику, толком не проинструктировал его - и это в то время, когда экипаж уже с трудом удерживал самолет в воздухе.

Ранее индонезийские следователи называли в качестве основных причин крушения самолета Lion Air технические и конструкционные недостатки.

Тео Леггет, бизнес-корреспондент Би-би-си:

В докладе описан целый перечень изъянов - это и недостатки в обмене информацией, это и плохая конструкция, и слабые летные навыки, - которые привели к гибели 189 человек.

Здесь много "если бы". Если бы предыдущий экипаж более подробно описал проблемы, с которыми он столкнулся, самолет, возможно, не отправился бы в свой роковой полёт. Если бы капитан, который справлялся с самолетом, несмотря на вмешательство коварной автоматики, не передал управление менее способному второму пилоту, катастрофы можно было избежать.

Главный исполнительный директор Boeing Деннис Мюленбург уже неоднократно отмечал, что к катастрофе привела цепь событий. Но главной проблемой оказалсь MCAS - система управления, о которой пилоты не знали и которая оказалась уязвима к отказу одного единственного датчика.

Boeing и авиационные власти позволили создать систему такой и не изменили ее после крушения самолета Lion Air, что привело к еще одной катастрофе. Несмотря на то, что отчет указывает на серьезные ошибки и поставщиков запасных частей, и самой авиакомпании, именно Boeing понесет больше всего ответственности.

Реакция на доклад

В отчете индонезийские власти изложили некоторые рекомендации для Boeing. Среди них - рекомендация переделать MCAS и внести соответствующую информацию в летное руководство и в учебные курсы.

В заявлении Boeing говорится, что компания рассматривает рекомендации Национального комитета по безопасности транспорта Индонезии.

Во вторник ушел в отставку Кевин Макаллистер - исполнительный директор Boeing Commercial Airplanes, одного из ведущих подразделений корпорации. Это первая столь крупная отставка в авиастроительной компании после двух громких катастроф Boeing 737 Max.

В начале октября Деннис Мюленбург был лишен статуса председателя совета директоров Boeing, но он остается главным исполнительным директором корпорации.

Lion Air заявила, что принимает меры по повышению безопасности Boeing 737 Max. Представитель авиакомпании сказал, что катастрофа стала "немыслимой трагедией" и нужны срочные изменения, чтобы подобный несчастный случай больше не повторился.

Когда "максы" вернутся?

В марте 2019 года полеты Boeing 737 Max были запрещены по всему миру - одной из последних официальный запрет выпустила Федеральная авиационная администрация США (Federal Aviation Administration, FAA).

Media playback is unsupported on your device Авиакатастрофа в Эфиопии

В минувшую среду, 23 октября, корпорация Boeing заявила, что усовершенствовала системы самолета и сейчас ведет переговоры с авиарегуляторами о возобновлении эксплуатации самолетов. По ее данным, MАХ может вернуться в небо до конца 2019 года.

Как заявил в минувшую пятницу исполнительный директор Европейского агентства по безопасности полетов Патрик Кай, разрешение на эксплуатацию этих лайнеров будет выдано не ранее января 2020 года.

"Мы запланировали проведение летных испытаний в середине декабря, а это значит, что решение о возобновлении эксплуатации будет приниматься в январе", - цитировало европейского чиновника агентство Рейтер.

В середине октября агентство опубликовало переписку между сотрудниками Boeing от 2016 года. Один из них, тогдашний шеф-пилот программы 737 MAX Марк Форкнер, писал, что система MCAS, которая была призвана предотвращать сваливание, становилась неуправляемой во время испытаний на симуляторе.

Отстранение 737 MАХ нанесло ущерб американской авиастроительной корпорации. Ее прибыль в третьем квартале упала более чем вдвое: до 895 млн долларов, и компания заявила, что сократит производство Boeing 787 Dreamliner, ссылаясь на неопределенность на рынке.