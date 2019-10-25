Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Европейские политики просят Британию перестать тянуть кота за хвост и наконец определиться с брекситом

Дадут ли брекситу отсрочку?

Послы стран Евросоюза в Брюсселе обсудят возможность продления срока переговоров с Великобританией по вопросу о брексите.

На данный момент Британия должна, так или иначе, выйти из состава ЕС к 31 октября, однако британский парламент вынудил премьер-министр Бориса Джонсона направить в Брюссель письмо с прошением об очередной отсрочке. Джонсон это прошение не подписал, но отправил, как того требует принятый в Вестминстере закон.

Несмотря на то что Джонсон несколько раз заявлял, что никаких отсрочек не будет и что он скорее умрет в канаве, чем попросит о новой проволочке с брекситом, сейчас он предлагает парламенту еще несколько недель для обсуждения заключенной им сделки с ЕС.

Но при одном условии - депутаты парламента должны согласиться провести досрочные всеобщие выборы 12 декабря.

Перед Борисом Джонсоном стоят две проблемы: во-первых, страны ЕС должны согласиться на пролонгацию. На данный момент речь, вероятно, идет о конце декабря или января. Однако президент Франции Эммануэль Макрон предпочитает гораздо более кратковременную отсрочку.

Во-вторых, согласно существующему британскому законодательству, проведение досрочных выборов должно получить одобрение более двух третей депутатов парламента. Борис Джонсон возглавляет правительство меньшинства, и, соответственно, ему требуется поддержка хотя бы части оппозиции.

Джонсон утверждает, что намерен выдвинуть этот план на обсуждение и голосование парламента уже в понедельник.

"Украинагейт" продолжается

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В конгрессе США продолжается расследование предполагаемой попытки президента Дональда Трампа оказать давление на власти Украины, побуждая их провести расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Сегодня в конгрессе будет подавать показания американский дипломат Сурия Джаянти. Она может пролить свет на то, как и почему Белый дом решил приостановить военную помощь Украине.

Гривна с научным лицом

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С 25 октября Национальный банк Украины вводит в оборот банкноты в одну тысячу гривен (около 40 долларов США) - это будет самый высокий номинал в стране. До сих пор наибольшее число нулей было на банкноте в 500 гривен.

На лицевой стороне банкноты изображен портрет российского и советского академика Владимира Вернадского. На оборотной - здание президиума Национальной академии наук Украины.

Планируется ввести в оборот около 5 млн таких банкнот.

НАТО, Сирия и Турция

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Министры обороны стран НАТО обсудят предложение Германии создать на сирийской стороне турецко-сирийской границы зону безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже заявил, что поддерживает идею попыток найти способ прекратить военные столкновение на северо-востоке Сирии.

Кроме того, министры обсудят вопрос о продаже оружия Турции. Уже многие страны НАТО в Европе, а также Канада, наложили временное эмбарго на продажу вооружений Анкаре.

Священная гора закрывается для туристов

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25 октября - последний день, когда туристы смогут взойти на священную для аборигенов гору Улуру в центре Австралии.

Аборигены десятилетиями жаловались, что туристам там не место и что к горе необходимо относиться с пиететом.

Годами же туристы откалывали от горы камни и увозили их домой, хотя многие после этого жаловались, что за этим в их жизни начиналась череда несчастий.

Media playback is unsupported on your device Улуру - священная скала с высоты птичьего полета

Путин благодарен Трампу

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Президент Путин может поблагодарить Дональда Трампа за свой триумф в Сирии, пишет Financial Times(требуется подписка). На этой неделе президент Трамп заявил, что его неожиданное решение вывести американские войска из Сирии, оставив курдских союзников США на произвол судьбы, было стратегически гениальным.

Но Дональда Трампа сейчас волнуют лишь два вопроса: как избежать импичмента, и как одержать победу на президентских выборах 2020 года. Геополитика его сейчас не волнует, утверждает газета.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отправивший свои войска на северо-восток Сирии, очевидно, считает Владимира Путина более надежным союзником, несмотря на свою растущую зависимость от Москвы. Это плохая новость для США, НАТО и самой Турции, что легко понять посмотрев на ухмылку президента Путина.

Суверенитет - главный козырь России

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В Сочи Россия представляла себя в виде защитника суверенитета стран Африки, пишет Le Monde. Русские всегда отличались способностью делать заявления о братстве и дружбе, как будто они произносят тост.

На всевозможных саммитах это делать особенно удобно, и саммит Россия - Африка в Сочи не стал исключением.

Россия, с одной стороны, следовала указаниям президента Путина о развитии коммерческих связей со странами Африки, но тут ей не так много чего предложить: она сильна в горнодобывающей промышленности, добыче нефти и газа, строительстве АЭС и продаже оружия.

Отдавая себе отчет, что ей сложно конкурировать с точки зрения финансирования с Китаем, а с точки зрения культуры - с Францией, Москва громогласно подчеркивает, что она - сторонница суверенности всех стран.

Учитывая колониальное прошлое практически всех стран Африки, это может оказаться полезным аргументом в пользу России. Газета напоминает, что российский олигарх Константин Малофеев даже провел круглый стол в Сочи, посвященный, как было сказано, "заговору против Африки".

Трамп добрался до китайских дипломатов

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Китай протестует против решения администрации президента Дональда Трампа ограничить свободу передвижения китайских дипломатов на территории США, пишет South China Morning Post.

Согласно новым правилам, китайские дипломаты в США должны за пять суток сообщить о своем намерении встретиться с представителями любой администрации, от федерального уровня и ниже, а также о желании посетить университеты, колледжи, исследовательские институты или же культурные организации.

Посольство Китая уже заявило, что подобная мера нарушает Венскую конвенцию и договор ООН от 1961 года о дипломатических отношениях между странами.

Но американские дипломаты, в прошлом работавшие в Китае, лишь усмехаются, отмечая, что Пекин уже много лет чинит препятствия их связям с китайским обществом, отмечает газета.

Пентагон входит в XXI век

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Ядерный арсенал США впервые с 1970-х годов больше не полагается на гибкие магнитные диски. Пентагон перешел на более современную технологию, пишет New York Times.

Автоматическая система управления ядерными силами SACCS продолжает работать, но уже без гибких дисков. Процесс отказа от технологии 50-летней давности начался при президенте Обаме и закончился при президенте Трампе.

SACCS, среди прочего, контролирует межконтинентальные баллистические ракеты и бомбардировщики, оснащенные ядерным оружием.

Но не все довольны модернизацией. Хотя гибкие диски пользуются устаревшей технологией, они не могут быть присоединены к интернету, и, соответственно, чрезвычайно хорошо защищены от хакеров.

Европейский альянс

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Сатирический британский сайт NewsThump пишет, что 27 странам ЕС надоели все перипетии с брекситом и они намерены 31 октября распустить Евросоюз и одновременно создать новую организацию под названием Европейский Альянс, чьи структуры, правила и законы будут идентичны ЕС.

Таким образом, пишут сатирики, единственной страной ЕС останется Великобритания. Будущий председатель Европейского Альянса Жан-Клод Юнкер говорит, что надеется на хорошие отношение с единственным оставшимся членом ЕС, ерничает издание.

"Кроме того, - добавляет он, - поскольку Великобритания будет единственной страной ЕС, ей будет несложно заключить соглашение о выходе из Евросоюза с самой собой".

"Хотя, учитывая опыт последних трех лет, кто знает, кто знает", - продолжают сатирики.

Кто нарушил перемирие на севере Сирии?

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Курдские формирования на севере Сирии и армия Башара Асада обвинили турецкую армию и воюющих на ее стороне сирийских повстанцев в нарушении перемирия.

Мазлум Абди, командующий Демократическими силами Сирии (SDF), заявил, что в четверг вблизи приграничного города Рас-аль-Айн лояльные Турции силы провели атаку. Он призвал Россию "остановить турков".

Улетевшая в Иран птица разорила сибирских ученых

Правообладатель иллюстрации NIRAV BHATT Image caption Это фото орлицы Мин с прошлогодней зимовки. Тогда она улетела зимовать в Индию, штат Гуджарат

Сибирские орнитологи, которые отслеживают миграцию степных орлов с помощью GPS-датчика, отсылающего текстовые сообщения, столкнулись с проблемой: одна из участвующих в проекте орлиц улетела в Иран, смс-сообщения из которого стоят очень дорого, и таким образом потратила весь годовой бюджет ученых раньше времени.

Би-би-си уходит в тень

Британская вещательная корпорация создала версию своего сайта международных новостей, доступную через сеть Tor - теневой сегмент всемирной интернет-сети, где невозможно отследить местонахождение пользователей.

Зачем?

Размещение сайта Би-би-си в так называемом даркнете - это попытка преодолеть цензурные барьеры, которые установлены рядом государств. Подробнее читайте в нашей статье "Би-би-си в даркнете: зачем журналистам зеркало и как им пользоваться?"

В Англию в морозильнике

В 2015 году Ахмад аль-Рашид совершил поездку из Сирии в Великобританию, во время которой он прятался в грузовиках-морозильниках.

Как это было и почему люди решаются на такие путешествия - в видеосюжете Русской службы Би-би-си.

Media playback is unsupported on your device В кузове грузовика в Британию

"Второй Холокост"

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В Россию приехал лауреат Букеровской премии Говард Джейкобсон, он представит антиутопию под названием "Джей" о жизни после "второго Холокоста".

В интервью Русской службе Би-би-си он рассказал, почему он плакал, когда писал финал книги, и почему антисемитизм, по его мнению, никогда не исчезнет.

Трудолюбивые китайцы на помощь

В 2010 году в деревне Димитрово в Еврейской автономной области проживали всего 16 человек. За последние 10 лет ее население уменьшилось еще сильнее, и по факту деревня стала заброшенной.

Но после того как сюда приехали работать фермеры из Китая, деревня буквально расцвела. Китайцы отремонтировали дорогу, поставили автобусную остановку, провели свет и стали нанимать немногих оставшихся в деревне людей на работу.

Media playback is unsupported on your device Заброшенная русская деревня, которую возродили китайцы

Дайджест готовили Борис Максимов и Михаил Денисов