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Люди с хроническими заболеваниями - например, с артритом, - чаще ощущают боль во время влажной погоды.

Исследователи Манчестерского университета изучили данные, собранные со смартфонов 2500 человек, и обнаружили, что чувство боли в разных частях тела усиливается в относительно теплые, но при этом дождливые дни.

Ученые надеются понять, почему так происходит и не связано ли это с индивидуальным ощущением боли.

Многие люди нередко жалуются, что у них болят суставы, когда меняется погода. Некоторые даже утверждают, что могут предсказать грядущие изменения погоды на основании того, как "чувствуют" себя их колени, суставы пальцев и так далее.

Но исследовать связь между погодой и чувством боли чрезвычайно сложно.

Манчестерские ученые изучили данные жителей разных районов Великобритании, которые страдают от артрита, фибромиалгии, мигреней и нейропатической боли.

В течение от одного до 15 месяцев исследователи регистрировали уровень боли, о которой сообщали волонтеры, а их смартфоны отмечали местные погодные условия.

Судя по результатам, сочетание низкого атмосферного давления с ветреной и сырой погодой увеличивает ощущение боли на 20%. В такую погоду люди также чаще сообщали, что у них "ломит кости".

При этом не было найдено корреляции с одной лишь температурой воздуха или же только уровнем влажности воздуха.

Прогноз погоды и боли

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Профессор Уилл Диксон из Манчестерского университета, возглавлявший это исследование, говорит, что со времен античности считается, что погодные условия влияют на самочувствие людей с артритом.

"Около 75% людей с артритом считают, что погода влияет на уровень их ощущения боли", - говорит он.

По словам профессора Диксона, если будет установлено, как именно влажная погода влияет на чувство боли, это может привести к разработке новой терапии для пациентов, а им самим поможет быть готовыми к тому, что их ожидает.

В Британии около 10 миллионов человек страдает от артрита, и большинство испытывает боль, которая влияет на их качество жизни.