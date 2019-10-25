ЦБ снизил ставку до минимума за пять лет. Будут ли россияне больше покупать?

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Центральный банк снизил ключевую ставку сразу с 7% до 6,5%. Это уже четвертое снижение ставки в этом году. ЦБ пытается оживить экономику России на фоне слабого потребительского спроса и низкой инфляции.

В последние дни экономисты вели споры о том, решится ли Центробанк на радикальное снижение ставки сразу до 6,5% или все-таки пойдет на скромное снижение ставки до 6,75%.

Банк России впервые почти за два года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта.

Теперь ставка ЦБ находится на самом низком уровне с начала 2014 года. Тогда она составляла 5,5%, но в марте 2014 года ЦБ резко повысил ее до 7%. Это произошло на фоне санкций, которые страны Европы и США начали вводить против России, падения цен на нефть и резкого снижения курса рубля. До этой пятницы ставка ЦБ не опускалась ниже 7%.

Темпы роста инфляции снижаются быстрее, чем прогнозировалось, объяснил свое решение ЦБ. И теперь регулятор ожидает, что по итогам года инфляция составит 3,2-3,7%. Ранее ЦБ прогнозировал инфляцию на уровне 4,0-4,5%. При этом в начале 2020 года инфляция может оказаться даже ниже 2%, считает ЦБ.

Прогноз по темпам роста российской экономики Банк России в этот раз не пересматривал - они "по-прежнему остаются сдержанными". Регулятор ждет, что в 2019 году российская экономика вырастет на 0,8-1,3%. Кроме того, сохраняются риски существенного замедления мировой экономики, говорится в пресс-релизе Банка России.

Комментируя возможность дальнейшего снижения ставки, ЦБ заявил, что будет принимать решение с учетом динамики инфляции, состояния экономики и внешних и внутренних рисков.

Как ЦБ снижал ставку

Еще в начале 2019 года ставка была на уровне 7,75%. ЦБ начал снижать ее с июня. Тогда стало ясно, что спрос со стороны населения остается довольно слабым, а это мешает экономике ускориться.

За последние полгода ослабление спроса продолжилось. В сентябре розничная торговля выросла всего на 0,7%. При этом потребительское кредитование продолжает расти более чем на 20% в годовом выражении. Фактически люди берут кредиты, но не увеличивают свои расходы.

В сентябре инфляция в годовом выражении уже замедлилась до 4% - это официальная цель ЦБ. В банке Nordea полагают, что к концу года инфляция может замедлиться до 3,5%, а в начале следующего года - до 2,5%.

При этом экономический рост в России продолжает во многом зависеть от того, насколько активно люди покупают продукты и услуги. Чем медленнее будет расти потребление, тем медленнее будет расти экономика в целом. В начале октября уже появились первые признаки ухудшения ситуации в промышленности.

О рисках, связанных со слабым спросом, в конце прошлой неделе в интервью CNBC заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Обычно Банк России предпочитает изменять ставку в умеренном темпе. Но когда мы видим, что различные факторы могут серьезно повлиять на наши прогнозы, то переходим к более решительному регулированию нашей денежно-кредитной политики", - заявила Набиуллина.

После выхода интервью Набиуллину поддержал министр финансов Антон Силуанов, заявив, это "даст дополнительную возможность заимствований, дешевые деньги".

Сможет ли ЦБ поддержать экономику?

Экономисты при этом сомневаются, что действия Центрального банка способны поддержать экономику и спрос со стороны населения.

Спрос и кредитование в ближайшее время отреагирует на снижение ставок, уверен профессор РЭШ Олег Шибанов. Но по его мнению, это лишь компенсирует то, что ЦБ ранее ограничил выдачу кредитов людям с большими долгами.

Это, скорее, компенсационные меры, а не действия, значительно меняющие ситуацию в экономике, уверен Шибанов. "Мы не увидим мгновенного увеличения роста ВВП хотя бы до 1,5%", - полагает Шибанов.

Россия может столкнуться с риском стагнации экономики, пишут экономисты Росбанка. Причем это произойдет из-за структурных причин, а не колебаний экономического цикла. В этом случае мягкая денежная политика не поможет оживить экономику, уверены экономисты банка.

Слишком сильное снижение ставки может привести лишь к тому, что в какой-то момент будет утрачен контроль над курсом рубля или ожиданиями населения в отношении роста цен, предупреждают они.

Сейчас рынок ожидает, что ЦБ может снизить ставки до 6% и даже ниже в начале следующего года, пишут экономисты банка Nordea. В самом банке согласны с оценкой рынка. В этом случае ставки по корпоративным заимствованиям снизятся до 8%, а в реальном выражении - до 4%, то есть до самого низкого уровня с 2012 года, пишут экономисты. Такое активное снижение денежной политики сможет поддержать рост экономики в 2020-2021 годах, уверены экономисты банка.

В следующем году ситуацию в экономике могут оживить также траты из бюджета и Фонда национального благосостояния.

Средства ФНБ тратить нельзя, пока объем средств не будет равен 7% ВВП. В ближайшее время ФНБ как раз достигнет этой планки. А до конца года власти должны определиться с тем, как потратить эти средства.

Кроме того, в следующем году власти могут активнее тратить деньги на реализацию национальных проектов. Все вместе это может поддержать рост экономики и привести к ускорению инфляции.