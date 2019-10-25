В Португалии родился ребенок без лица. Акушера обвиняют в халатности

  • 25 октября 2019
УЗИ Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Мальчик по имени Родриго родился седьмого октября в больнице городка Сетубал

Португальский акушер Артуро Карвалью отстранен от должности по подозрению в халатности после того, как в его клинике родился ребенок без носа, глаз и части черепа. До родов родители мальчика не знали о том, что с ребенком может быть что-то не так.

Акушер отстранен от практики, но оказалось, что на него за последние годы было подано не менее шести жалоб, в том числе с требованием возбудить уголовное дело.

Мальчик по имени Родриго родился седьмого октября в больнице городка Сетубал в 40 километрах от Лиссабона. Доктор Карвалью следил за ходом беременности матери ребенка. Женщина трижды делала УЗИ, но у доктора не возникло никаких вопросов о состоянии плода.

Позже мать Родриго сделала 5D-УЗИ в другой клинике, где ей сообщили о возможном неправильном развитии плода. Но и тогда доктор Карвалью посоветовал родителям не думать об этом.

"Он объяснил, что иногда часть лица на УЗИ может быть не видна [...], если лицо прижато к стенке живота матери", - рассказала сестра матери младенца местной газете.

Но ребенок родился с серьезными нарушениями. После появления Родриго на свет родителям сказали, что он проживет не больше недели, но мальчик, вопреки предсказаниям врачей, не умер. Сейчас ребенка выхаживают в клинике.

Другие случаи

После рождения Родриго в прессе поднялась шумиха, и выяснилось, что в прошлом на доктора Карвалью не раз жаловались пациенты.

Некоторые жалобы были поданы больше 10 лет назад. В одном случае, в 2011 году, ребенок у пары родился с деформацией лица, ног и серьезным повреждением мозга.

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Image caption Пациенты много лет жаловались на работу доктора Карвалью

Сейчас малышу восемь лет, он перенес несколько операций, но по-прежнему не может ходить и разговаривать. Родители потребовали возбудить в отношении врача уголовное дело, однако прокуратура не стала этого делать.

Еще одно дело требовала открыть в 2007 году пара, ребенок которой скончался через несколько месяцев после родов. Однако дело было закрыто до суда, сообщает газета Publico.

Сам доктор Карвалью пока не комментировал происходящее и не отреагировал на попытки Би-би-си связаться с ним.

Реакция общества

Сообщения португальских СМИ об обвинениях в адрес доктора вызвали волну возмущения. Комментаторы обсуждают работу системы здравоохранения страны и то, как обрабатываются жалобы на врачей.

Глава португальской ассоциации медиков Мигель Гимарайнш на прошлой неделе заявил, что, учитывая обеспокоенность в обществе из-за дела Карвалью, решил сам связаться с врачом.

Акушер сказал ему, что прекратил практику на время расследования.

Позже, уже на этой неделе, дисциплинарный совет ассоциации единогласно решил отстранить врача от практики на полгода. Ему грозят серьезные дисциплинарные меры.

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