В США начали уголовное дело о причинах "российского расследования"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Генерального прокурора Уильяма Барра многие называют человеком Трампа

Министерство юстиции США начало уголовное расследование с целью выяснить, что послужило основанием для работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера, которая пыталась установить возможные связи окружения Дональда Трампа с Кремлем и расследовала предполагаемое вмешательство России в американские выборы 2016 года.

Административное разбирательство началось еще в мае. Его перевод в уголовную плоскость означает, что теперь следователи могут вызывать свидетелей по повестке для дачи показаний, а также получают доступ к расширенному набору документов. Что дало основания для запуска уголовного дела, пока неясно.

В чьих руках расследование?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дональд Трамп называл всех причастных к расследованию Мюллера изменниками

Ведет расследование спецпрокурор Джон Дарем, а генеральный прокурор США Уильям (Билл) Барр взял его под личный контроль.

Барр был предложен на должность генпрокурора Дональдом Трампом в феврале этого года и считается его приближенным лицом.

Барр занимает эту должность второй раз в карьере, ранее он был генеральным прокурором при администрации Буша-старшего.

Даже его критики признают, что Барр весьма компетентен и занимает этот пост по праву. Однако многие считают его человеком Трампа, указывая, что это может отразиться на объективности его решений.

Джону Дарему поручено установить, насколько сбор информации о президентской кампании 2016 года, осуществлявшийся Робертом Мюллером, велся в рамках закона.

В апреле прошлого года, выступая перед конгрессменами, Барр заявил, что, по его мнению, противники Трампа шпионили за ним.

"Вопрос в том, были ли на это серьезные основания. Я не говорю, что их не было, но я должен в этом разобраться", - сказал Барр.

Часть политического истеблишмента США обвинила тогда Барра в том, что он затеял административное расследование против Мюллера, следуя указаниям Трампа, а не из интересов правосудия.

Трамп отрицал, что давал Барру какие-либо распоряжения по этому поводу, но сказал, что гордится генпрокурором и одобряет его действия.

Дарем известен рядом громких расследований, в частности, он работал по делу о связях агентов ФБР с организованной преступностью. Также он расследовал обвинения в адрес ЦРУ в том, что управление уничтожало видеозаписи допросов, компрометирующие его сотрудников.

Дональд Трамп считает, что толчок расследованию Роберта Мюллера дали в свое время агенты ФБР, усомнившиеся в прозрачности его президентской кампании. Трамп обвинил их в измене.

Что расследовал Мюллер?

Media playback is unsupported on your device Расследование Мюллера: один доклад, две интерпретации

Дональд Трамп неоднократно называл расследование Мюллера охотой на ведьм и попыткой переворота.

Спецпрокурору действительно не удалось доказать сговор Трампа и его окружения с Россией.

При этом в 448-страничном докладе Роберт Мюллер изложил ряд фактов, доказывающих, что прямые контакты членов команды Трампа с российскими чиновниками и юристами были. На этом основании комиссия Мюллера пришла к выводу, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы 2016 года, как выразился спецпрокурор, на широкую ногу и систематически.

Также в своих выводах Роберт Мюллер подчеркнул, что его комиссия так и не пришла к однозначному выводу, что Дональд Трамп не препятствовал правосудию. Мюллер представил 10 эпизодов, по которым, по его мнению, президент пытался помешать расследованию.