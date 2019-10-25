Forbes пожаловался на мощную черную пиар-кампанию. Что об этом известно

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В пятницу телеканал РЕН-ТВ сообщил об обысках в офисе издания Forbes. Директор по маркетингу Forbes Россия Дмитрий Озман опроверг это сообщение и заявил, что часть массированной черной пиар-компании. По его словам, это произошло после выхода статьи о триллионном долге компании Михаила Гуцериева "Сафмар".

"Для меня большим удивлением было, что после 11 октября, когда мы опубликовали этот материал, все эти потоки начали на нас выливаться. Я не хочу никого обвинять и показывать пальцем, но для меня, безусловно, связь [c публикацией о "Сафмаре"] прослеживается. Я расцениваю это как большую пиар-кампанию против нас", - заявил Озман Би-би-си.

"Вы видите, какого рода публикации появляются - от некоторых историй волосы дыбом встают. Допустим, есть история, что наш корреспондент задолжала 8 млрд рублей, которые она взяла в кредит для своих дочерей, которые живут в Лондоне. Люди даже не удосужились узнать, есть ли у этого корреспондента дети. Просто на нас выливают огромное количество грязи", - добавил он.

Озман не исключил, что издание подаст в суд на авторов некоторых публикаций.

"Конечно, каждой публикации мы дадим правовую оценку, их изучат наши юристы и после этого мы примем решение о том, подавать ли в суд и будут ли финансовые претензии. Я не исключаю этого", - пояснил он.

Гендиректор издания Эльмар Муртазаев также заявил, что обысков не было.

Русская служба Би-би-си обратилась в компанию "Сафмар" за комментарием, но пока не получила ответа.

Ранее директор "Сафмара" сам обвинил журналистов Forbes в травле и провокациях.

В чем обвиняют Forbes

Социологическая служба "Медиалогия" по просьбе издания "Открытые медиа" подсчитала, что с 11-го по 23 октября в телеграм-каналах появилось 38 сообщений о владельце издающей российский Forbes компании Магомеде Мусаеве, в 31 сообщении упоминается и гендиректор издания Эльмар Муртазаев (с 28 сентября по 10 октября "Медиалогия" упоминаний Мусаева и Мартазаева не нашла).

Лишь в пяти случаях телеграм-каналы писали о Муртазаеве нейтрально, во всех остальных постах о нём говорилось в негативном ключе. О Мусаеве же писали исключительно негативно.

Среди обвинений, которые были опубликованы в социальных сетях (подобные сообщения публиковались не только в телеграм-каналах), - долги компании, возможный отзыв лицензии, продажа мест в рейтинге Forbes.

Появлялись и публикации с личными обвинениями в адрес журналистов, подготовивших материал о "Сафмаре".

В пятницу телеканал РЕН-ТВ сообщил об обысках в Forbes, позже новость перепечатали "Известия", "Газета.ру", "Ньюс.ру". Би-би-си обратилась в пресс-службу РЕН-ТВ с вопросом, откуда у них появилась такая информация, но не получила ответа.

В беседе с изданием "Подъем" директор РЕН-ТВ Владимир Тюлин заявил: "Когда они [представители Forbes] говорят про заказные кампании, я бы на их месте последил за языком, и всем, кто говорит что-то про заказные кампании [посоветовал]. А по поводу того, если мы не правы, мы исправимся".

С чего начался конфликт Forbes и "Сафмара"?

11 октября Forbes опубликовал статью, в которой со ссылкой на два источника говорилось, что общий долг компаний, связанных с семьей Гуцериева и его племянника Микаила Шишханова, может составлять около 1 трлн рублей (15,7 млрд долларов).

В тот же день в группе "Сафмар" заявили, что ни одна из цифр, приведенных в статье, не соответствует действительности, а саму заметку назвали "образчиком коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики" и "проплаченной кампанией" со стороны конкурентов.

Авторов статьи, а также главного редактора журнала Николая Мазурина и генерального директора "Ас Рус Медиа" Эльмара Муртазаева группа "Сафмар" обвинила в нарушении "основополагающих принципов объективной журналистики, деловой этики и человеческой порядочности".

Компания "Ас Рус Медиа", издающая журнал Forbes в России, сочла заявление группы, принадлежащей Гуцериеву, порочащим деловую репутацию издания. Спустя почти две недели после публикации она подала иск к "Сафмару".

Forbes потребовал признать заявление "Сафмара" не соответствующим действительности и разместить на официальном сайте группы текст с опровержением, а также компенсировать изданию расходы на проведение экспертизы заявления и судебную пошлину - всего около 100 тысяч рублей, сообщил "Ведомостям" представитель журнала.