В Солнечной системе обнаружена новая карликовая планета

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Астрономы Европейской Южной обсерватории объявили об обнаружении в Солнечной системе новой карликовой планеты Гигея - самого крошечного из известных нам подобных объектов.

Гигея, названная так в честь древнегреческой богини здоровья, расположена в главном поясе астероидов, вращающихся вокруг Солнца между орбитами Марса и Юпитера. Диаметр карликовой планеты составляет всего около 430 км - это чуть больше, чем расстояние от центра Москвы до Нижнего Новгорода.

Строго говоря, первым Гигею обнаружил итальянский астроном Аннибале де Гаспарис еще 170 лет назад, в 1849 году, но до сегодняшнего дня она официально считалась астероидом.

Поводом для официального изменения классификации послужило то, что ученым впервые удалось подробно рассмотреть Гигею при помощи Очень большого телескопа (VLT - Very Large Telescope), установленного в Паранальской обсерватории, в чилийской пустыне Атакама.

Судьба Плутона

Гигея - не самый крупный объект в поясе астероидов. По размерам она уступает Церере (950 км), Весте (525 км) и Палладе (512 км).

До начала XIX века все три считались настоящими планетами, однако позже были "разжалованы" в астероиды.

Действующая классификация небесных тел была принята в 2006 году на ассамблее Международного астрономического союза.

Чтобы считаться планетой, небесное тело должно выполнять несколько условий:

вращаться по орбите вокруг Солнца; не быть при этом спутником другой планеты; иметь достаточную гравитацию, чтобы поддерживать круглую (или близкую к круглой) форму; обладать достаточной массой, чтобы расчистить свою орбиту от других, более мелких объектов.

Если выполняются только первые три условия, планета считается карликовой.

Image caption Самой маленькой карликовой планетой Солнечной системы до сегодняшнего дня считалась Церера, ее диаметр - 950 км

Ровно по этой причине в 2006 году своего планетарного статуса официально лишился Плутон (диаметр - 2400 км). Вместе с ним статус карликовой планеты получили еще три транснептуновых (расположенных дальше от Солнца, чем Нептун) объекта - Хаумеа, Эрида и Макемаке (у всех из них есть свои спутники).

В поясе астероидов карликовой планетой признали только Цереру. Веста и Паллада оказались для этого недостаточно круглыми. А вот уступающая им по размерам Гигея, как теперь выяснилось, имеет почти идеальную сферическую форму - а значит, соответствует определению карликовой планеты.

Соответствующая научная статья была опубликована в понедельник в журнале Nature Astronomy, однако новый статус Гигеи еще должен быть официально утвержден Международным астрономическим союзом, который соберется в 2021 году в корейском Пусане.

Лобовое столкновение

К удивлению астрономов, на поверхности Гигеи не было обнаружено огромного кратера, который они ожидали там увидеть.

Дело в том, что к ее астероидной семье относится еще почти 7000 мелких объектов, отколовшихся от того же материнского небесного тела. Ученые предполагали, что удар, в результате которого образовалось все семейство, должен был оставить на Гигее глубокий шрам - как это произошло в случае с Вестой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Веста оказалась недостаточно круглой для карликовой планеты, но на ней отчетливо видны большие кратеры

Однако, изучив 95% поверхности Гигеи, они нашли там лишь два сравнительно небольших кратера.

"Ни один из них не мог быть образован в результате удара, породившего эту семью астероидов, общий объем которых сравним с объемом небесного тела диаметром 100 км, - объясняет профессор Карлова университета в Праге и один из авторов статьи в Nature Astronomy Мирослав Брож. - Для этого они слишком малы".

Просчитав несколько возможных вариантов, ученые пришли к выводу, что Гигея и ее огромная семья образовались около 2 млрд лет назад в результате лобового столкновения с небесным телом диаметром 75-150 км.

Пропустить Youtube пост , автор: European Southern Observatory (ESO) Внимание: Контент других сайтов может содержать рекламу. Конец Youtube сообщения , автор: European Southern Observatory (ESO)

Материнский объект был полностью разрушен, породив тысячи мелких осколков-астероидов. Но некоторые из них находились достаточно близко, чтобы под действием гравитации сформировать круглую карликовую планету.

По словам докторанта Карлова университета и соавтора статьи Павла Шевечека, это единственное столкновение подобного масштаба в поясе астероидов за последние 3-4 млрд лет.