"На службе Христа": Канье Уэст обратился в христианство и хочет стать президентом
Американский рэп-исполнитель Канье Уэст обратился в христианство, записал альбом христианского хип-хопа, покаялся за прежние грехи и снова задумался об участии в президентской гонке. Ранее он называл себя "богом", поддерживал президента США Дональда Трампа и лечился от психических расстройств.
В преддверии выхода долгожданного альбома "Jesus is King", Уэст объявил о подготовке еще одной записи - "Jesus is Born."
Уэст также рассказал о своем пути к вере, борьбе с зависимостью от секса и порнографии и политических амбициях. Ранее жена исполнителя, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян крестилась в Армянской апостольской церкви (ААЦ), в которой крещены и четверо детей пары.
- Кардашьян в Армении: бизнес, политика и крещение детей в Эчмиадзине
- Трамп вступится за рэпера ASAP Rocky после звонка Канье Уэста
Божья помощь против порнографии и секса
Уэст откладывает выход альбома "Jesus is King" уже второй месяц. Он может выйти в эту пятницу.
В четверг рэпер опубликовал список композиций с новой записи. "Следуй за Богом", "О Боге", "Бог есть...", "Используй Евангелие" и "Иисус - Господь" - вот часть названий песен с альбома.
Христианская тема пластинки отражает духовный путь самого исполнителя. В двухчасовом интервью на радио Beats 1 он рассказал о том, что на Рождество выпустит еще одну запись, "Jesus is Born."
Уэст рассказал, что недавно обратился в христианство (речь идет о протестантизме евангелического толка, распространенном в США).
"Сейчас я на службе Христа, моя работа - благовествовать Евангелие, чтобы люди узнали, что Иисус сделал для меня", - сказал исполнитель.
Ранее пастор Адам Тайсон, который фактически исполняет роль духовного отца исполнителя, рассказал о духовном кризисе, который пережил Канье. (В евангелическом протестантизме нет практики духовничества, однако знаменитости нередко выбирают пасторов в наставники).
По словам пастора, однажды Канье заявил ему, что уходит из рэпа, "потому что это дьявольская музыка". В ответ пастор объяснил музыканту, что "рэп - это жанр", и он "должен использовать данный Богом талант" и "читать рэп для Бога".
В вышедшем в четверг интервью Уэст рассказал, что "с Божьей помощью смог победить вещи, которые владели мной". Он пояснил, что долго был зависим от порнографии и секса. После смерти матери певца в прошлом году это проблема обострилась.
Канье также рассказал, что во время записи альбома попросил свою команду воздерживаться от внебрачного секса.
"Бог подшутил над либералами"
В новом интервью Канье заявил, что "вероятно" выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в США в 2024 году.
Впервые о президентских амбициях он заявлял в 2015 году, однако тогда Канье еще связывал себя с Демократической партией США.
С тех пор его политические симпатии изменились - он неоднократно встречался с президентом-республиканцем Дональдом Трампом, выступал в его поддержку и называл Трампа своим братом. Уэст и его жена Ким Кардашьян успешно лоббируют проведение реформы уголовного законодательства, элементы которой уже реализуются при поддержке обеих партий в конгрессе.
"Я - бесспорно, несомненно, величайший художник всех времен. В этом нет никаких сомнений. Это просто факт", - заявил мызукант.
"И когда величайший художник в истории человечества надевает красную кепку [сторонника Трампа] - это практически Божья шутка над либералами. Они такие: о нет, только не Канье!"
Кардашьян и дети крестились в Армении
В начале октября Ким Кардашьян крестилась сама и крестила троих младших детей пары в Первопрестольном Святом Эчмиадзине - духовном центре Армянской апостольской церкви, расположенном недалеко от Еревана.
При крещении Кардашьян получила армянское имя Эгине. Крестилась и ее сестра Кортни, ставшая Гаяне.
Сыновья звездной пары Псалом и Сейнт получили, соответственно, имена Вардана и Григора, а дочь Чикаго стала Ашхен. Старшую дочь звездная чета крестила в 2015 году в армянской церкви в Иерусалиме, после первого визита в Ереван.