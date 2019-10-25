"На службе Христа": Канье Уэст обратился в христианство и хочет стать президентом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Канье хотел уйти из рэпа, считая его "дьявольской музыкой"

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст обратился в христианство, записал альбом христианского хип-хопа, покаялся за прежние грехи и снова задумался об участии в президентской гонке. Ранее он называл себя "богом", поддерживал президента США Дональда Трампа и лечился от психических расстройств.

В преддверии выхода долгожданного альбома "Jesus is King", Уэст объявил о подготовке еще одной записи - "Jesus is Born."

Уэст также рассказал о своем пути к вере, борьбе с зависимостью от секса и порнографии и политических амбициях. Ранее жена исполнителя, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян крестилась в Армянской апостольской церкви (ААЦ), в которой крещены и четверо детей пары.

Божья помощь против порнографии и секса

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После обращения в веру Канье стал критиковать жену за откровенные наряды

Уэст откладывает выход альбома "Jesus is King" уже второй месяц. Он может выйти в эту пятницу.

В четверг рэпер опубликовал список композиций с новой записи. "Следуй за Богом", "О Боге", "Бог есть...", "Используй Евангелие" и "Иисус - Господь" - вот часть названий песен с альбома.

Христианская тема пластинки отражает духовный путь самого исполнителя. В двухчасовом интервью на радио Beats 1 он рассказал о том, что на Рождество выпустит еще одну запись, "Jesus is Born."

Уэст рассказал, что недавно обратился в христианство (речь идет о протестантизме евангелического толка, распространенном в США).

"Сейчас я на службе Христа, моя работа - благовествовать Евангелие, чтобы люди узнали, что Иисус сделал для меня", - сказал исполнитель.

Ранее пастор Адам Тайсон, который фактически исполняет роль духовного отца исполнителя, рассказал о духовном кризисе, который пережил Канье. (В евангелическом протестантизме нет практики духовничества, однако знаменитости нередко выбирают пасторов в наставники).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Последнее время творчество Уэста вдохновляется христианской традицией

По словам пастора, однажды Канье заявил ему, что уходит из рэпа, "потому что это дьявольская музыка". В ответ пастор объяснил музыканту, что "рэп - это жанр", и он "должен использовать данный Богом талант" и "читать рэп для Бога".

В вышедшем в четверг интервью Уэст рассказал, что "с Божьей помощью смог победить вещи, которые владели мной". Он пояснил, что долго был зависим от порнографии и секса. После смерти матери певца в прошлом году это проблема обострилась.

Канье также рассказал, что во время записи альбома попросил свою команду воздерживаться от внебрачного секса.

"Бог подшутил над либералами"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Канье Уэст называл Трампа "братом"

В новом интервью Канье заявил, что "вероятно" выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в США в 2024 году.

Впервые о президентских амбициях он заявлял в 2015 году, однако тогда Канье еще связывал себя с Демократической партией США.

С тех пор его политические симпатии изменились - он неоднократно встречался с президентом-республиканцем Дональдом Трампом, выступал в его поддержку и называл Трампа своим братом. Уэст и его жена Ким Кардашьян успешно лоббируют проведение реформы уголовного законодательства, элементы которой уже реализуются при поддержке обеих партий в конгрессе.

"Я - бесспорно, несомненно, величайший художник всех времен. В этом нет никаких сомнений. Это просто факт", - заявил мызукант.

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"И когда величайший художник в истории человечества надевает красную кепку [сторонника Трампа] - это практически Божья шутка над либералами. Они такие: о нет, только не Канье!"

Кардашьян и дети крестились в Армении

В начале октября Ким Кардашьян крестилась сама и крестила троих младших детей пары в Первопрестольном Святом Эчмиадзине - духовном центре Армянской апостольской церкви, расположенном недалеко от Еревана.

При крещении Кардашьян получила армянское имя Эгине. Крестилась и ее сестра Кортни, ставшая Гаяне.

Сыновья звездной пары Псалом и Сейнт получили, соответственно, имена Вардана и Григора, а дочь Чикаго стала Ашхен. Старшую дочь звездная чета крестила в 2015 году в армянской церкви в Иерусалиме, после первого визита в Ереван.