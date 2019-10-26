Забота о людях. Почему в Оксфордском университете запретили хлопать

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Студентов просят не хлопать, а махать руками в знак одобрения

Студенты Оксфордского университета запретили аплодисменты на своих мероприятиях. Теперь в знак одобрения на студенческих собраниях будут не хлопать, а махать руками.

Новшество введено для того, чтобы студенты с аутизмом, тревожным расстройством и другими проблемами психического здоровья, которые обычно избегают дебатов и других массовых собраний, тоже могли их посещать.

Хлопки могут провоцировать приступы подобных расстройств, и вместо них студенческий союз Оксфордского университета вводит версию оваций из британского языка жестов - так называемые "джазовые руки" ("jazz hands"): человек поднимает ладони вверх и крутит ими из стороны в сторону.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Джазовые руки": человек поднимает ладони вверх и крутит ими из стороны в сторону

"Мы хотели подтолкнуть людей к использованию языка жестов для выражения одобрения на наших мероприятиях, чтобы их могли посещать все, включая людей, страдающих от тревожных расстройств", - сказала представительница студенческого совета Рошин Маккалион.

За отказ от оваций в форме аплодисментов Оксфордский студенческий союз проголосовал в конце октября, на своем первом собрании в этом учебном году.

Противники оксфордских "снежинок"

Решение вызвало шквал критики в таблоидных и консервативных СМИ. The Sun назвала студентов Оксфордского университета "снежинками" ("snowflake" - на сленге значит "бесхребетный", "чрезмерно чувствительный", "под давлением политической корректности"), а известный телеведущий консервативных взглядов Пирс Морган опубликовал саркастический твит, не нуждающийся в переводе.

"Поздравляю, Оксфордский университет. (...) Если повезет, то скоро все формы общения через звук будут запрещены. Только в полной тишине мы сможем по-настоящему свободно самовыражаться", - написал юморист Эндрю Дойл от имени своего вымышленного "Твиттер"-персонажа Титании Маккрат.

Пропустить Twitter пост , автор: @TitaniaMcGrath So proud of Oxford University Student Union for banning applause.



With any luck, all forms of audible communication will soon be prohibited.



Only in total silence may we be free to truly express ourselves.#NoiseIsViolence https://t.co/NgvWJ71YC8 — Titania McGrath (@TitaniaMcGrath) 24 октября 2019 г.

Национальный студенческий союз Великобритании с 2015 года призывает не хлопать на своих мероприятиях, а в сентябре 2018-го запрет на аплодисменты ввели студенты Манчестерского университета, чем вызвали широкую дискуссию в интернете.

"Британия теряет разум", - написал тогда в "Твиттере" Пирс Морган. "Не круто, Манчестерский университет, не круто", - согласился с ним из-за океана бывший губернатор Флориды Джеб Буш.