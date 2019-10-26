TikTok заявляет, что Китай ее не цензурирует. Убедит ли это США?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Инфлюенсеры по всему миру установили себе TikTok

Соцсеть TikTok ответила на обвинения в том, что позволяет властям Китая цензурировать свой контент. Популярная платформа, принадлежащая китайской компании Bytedance, заявила, что не удаляет контент по указке из Пекина.

Опасения, что КНР подвергает цензуре содержание приложения и сбор данных, высказывали представители конгресса США.

В сентябре расследование Washington Post показало, что гонконгские протесты в TikTok практически не отражались, а по хэштегу #HongKong в соцсети находится все что угодно, кроме политических акций.

Это породило в среде западных IT-экспертов предположения о возможной цензуре в приложении, однако сама компания поспешила парировать, что у нее довольно аполитичная аудитория в любой стране.

Желание американских сенаторов проверить TikTok совпало с опасениями по поводу предполагаемых рисков национальной безопасности, которые могут создавать китайскими технологиями.

TikTok опроверг обвинения в цензуре. "Правительство Китая никогда не просило нас удалить контент, и мы бы не сделали этого, если бы нас попросили", - сказано в заявлении компании,

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На территории КНР фирма использует локальную версию приложения, известную как Douyin.

TikTok утверждает, что все пользовательские данные по США хранятся в Соединенных Штатах, а резервная копия этих данных находится в Сингапуре.

В быстрорастущем приложении уже более полумиллиарда пользователей, хотя TikTok, как и другие социальные сети, не раскрывает свою базу пользователей. По различным оценкам, оно было загружено более миллиарда раз.

Платформа позволяет пользователям делиться 15-секундными или минутными видео.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption TikTok позволяет пользователям загружать и обрабатывать видео под разные саундтреки

Соображения безопасности

В TikTok живо отреагировали, когда сенаторы США Том Коттон и Чак Шумер попросили сотрудников разведки оценить риски национальной безопасности, которые представляют эта компания и другие китайские контент-платформы.

"Поскольку только в США приложение загрузили более 110 млн раз, TikTok представляет собой потенциальную угрозу, которую мы не можем игнорировать", - полагают сенаторы.

Марк Цукерберг, чья соцсеть "Фейсбук" конкурирует с TikTok, особенно среди юной аудитории, также недавно раскритиковал платформу, обвинив ее в цензуре.

При этом сам миллиардер не раз ездил в Пекин на переговоры, пытаясь добиться, чтобы его соцсеть разблокировали в КНР, однако его усилия пошли прахом: "Фейсбук", как и большинство западных соцсетей, остается под запретом в Китае.

Другой американский сенатор, Марко Рубио, ранее просил комиссию по национальной безопасности США пересмотреть приобретение компанией Bytedance библиотеки музыки Musical.ly.

Рубио присоединился к тем, кто предполагает, что приложение цензурирует контент, критикующий правительство Китая.

На этот год уже пришлась эскалация напряжения между США и другим китайским техногигантом - Huawei.

Вашингтон попытался заблокировать деятельность этого крупнейшего в мире производителя телекоммуникационного оборудования на своей территории из соображений национальной безопасности.

При этом Huawei неоднократно отвергала предположения о том, что использование ее продуктов представляет угрозу безопасности, и последовательно заявляла, что независима от правительства Китая.