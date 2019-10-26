В честь экоактивистки Греты Тунберг назвали жука

Правообладатель иллюстрации Michael Darby Image caption У Nelloptodes gretae есть две антенны, немного похожие на косички

Найденный в музейной коллекции жук получил название Nelloptodes gretae в честь юной экоактивистки Греты Тунберг. Энтомолог, назвавший насекомое в честь девочки, говорит, что решил таким образом отметить ее заслуги.

Nelloptodes gretae, жук семейства перокрылок, мало похож на тезку - тело бескрылого насекомого меньше миллиметра в длину, у него нет глаз, но есть две антенны, немного похожие на косички.

Безымянного жука нашли в архивной коллекции лондонского Музея естествознания. Особь насекомого музею пожертвовал в 1978 году энтомолог Уильям Блок, нашедший жука в Кении в 1960 году.

Но имя насекомому так и не присвоили, пока его не нашел доктор Майкл Дарби, изучавший коллекцию музея. Дарби решил назвать жука в честь активистки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Грета Тунберг стала лидером международного экозащитного движения

Дарби сказал, что хочет отдать дань выдающемуся вкладу Греты Тунберг в экопросвещение. О присвоении имени жуку сообщил научный журнал Entomologist Monthly.

"Вполне уместно, что одно из новейших открытий названо в честь человека, который так много работал, чтобы защитить природу и находящиеся под угрозой исчезновения виды", - сказал старший куратор музея Макс Баркли, отвечающий за коллекцию жуков.

В честь кого еще называли животных?

У ученых не принято называть открытые ими виды животных и насекомых в честь самих себя, поэтому им каждый раз приходится что-то придумывать.

Именно поэтому существует паразит, названный в честь музыканта Боба Марли (Gnathia marleyi), рыба с именем биолога Ричарда Докинза (Dawkinsia), а также небольшой зоопарк живых и вымерших видов, названных в честь сэра Дэвида Аттенборо, натуралиста и телеведущего Би-би-си, автора многих программ и фильмов о живой природе.

Иногда животного называют в честь знаменитости, особо приглянувшейся ученому, как в случае с "жуком Греты" или пауком Spintharus leonardodicaprioi, названным в честь Леонардо ди Каприо.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джон Клиз из "Монти Пайтон" любит лемуров, и в честь него назвали один из видов этих животних (но не тот, что на фото)

В других случаях животных так называют, потому что какая-то знаменитость любит этих животных, например лемур Avahi cleesei, названный в честь английского комедийного актера Джона Клиза.

А иногда животные просто похожи на знаменитостей, в честь которых названы.

Редкий вид овода Scaptia beyonceae, обнаруженный в Австралии, получил название в честь американской поп-певицы Бейонсе.

Как признался автор открытия биолог Брайан Лессард, уникальные золотые волоски на груди овода напоминали ему об этой певице.

Dermophis donaldtrumpi - амфибия, зарывающая голову в песок, была названа в честь Дональда Трампа.