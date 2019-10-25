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Роскомнадзор опубликовал экспертизу творчества российского певца Егора Крида, авторы которой рекомендуют присвоить его творчеству маркировку 18+, утверждая, что оно негативно влияет на психику подростков и вредит семейным ценностям.

Экспертизу провела комиссия при межрегиональной общественной организации "Национальный совет социальной информации". Члены комиссии изучили клипы, видеозаписи выступлений и тексты песен Егора Крида.

Русская служба Би-би-си ознакомилась с 15-страничным документом и выбрала несколько наиболее ярких фрагментов доклада.

1. Гламур вместо социальной критики

"Коммерциализация современных медиа превратила рэп из инструмента социально-политической критики в атрибут моды. Но вне социального протеста обществу хип-хоп представляет собой развлекательную индустрию медиакультуры по зарабатыванию денег. Таким образом, Егор Крид, сын состоятельных родителей, ставший в 20 лет звездой шоу-бизнеса, представляет зрителям чисто коммерческую версию российского хип-хопа, нацеленную на гламурную жизнь по западным образцам американской шоу-звезды. Привлекательность к продукту в шоу-бизнесе чаще всего строится на образе автора-исполнителя, из которого и создаётся образ поп-звезды".

2. Вульгарный стиль и нецензурная брань

"В связи с нынешним негативным восприятием понятия "гламур", в своих песнях Крид высмеивает его с нескрываемым цинизмом, нередко используя вульгарный стиль и нецензурные слова. Например, проведя интент-анализ текста его крайне циничной песни "Gucci", где модный брэндовый стиль рифмуется со словами "круче", "сучек", "кучи", эксперты пришли к выводу, что скрытая доминанта песни - образ самого певца".

3. Пренебрежение к моральным нормам россиян

"Итак, Егор Крид - яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодёжи. Тотальный цинизм певца проявляется в пренебрежении как к моральным, так и к культурным нормам россиян. За увлечением нецензурщиной и грубым сленгом следует выбор жизненных идеалов и образцов для подражания. Опросы показывают, что именно среди любителей уголовного жаргона и матерных выражений больше всего в почёте такие "специальности", как киллер, валютная проститутка, вор в законе, чей жизненный лозунг: "Для добывания денег все способы хороши".

4. Агрессия против русского языка

"Использование Егором Кридом крайне вызывающих и неприличных высказываний в тексте песен вызваны желанием не только эпатировать публику, привлечь внимание. Это вербальная агрессия против главного ядра русской культуры - русского языка. При этом чётко определяется инверсированный характер музыкального стиля Егора Крида: он насмехается над гламурной и богатой жизнью, хотя свою причастность к ней не считает позором, напротив, гордится этим. Следовательно, самоутверждение Егора Крида основано не на музыкальном таланте, а на целенаправленном манипулятивном воздействии на сознание зрителей".

5. Поощрение антисоциальной деятельности

"Содержание и контекст выступлений Егора Крида носит растлевающий характер для несовершеннолетних и асоциальный характер для всего российского общества. Контент концертов Крида формирует фундамент познавательной потребности с упором на негатив; потребность на уровне любознательности носит стихийно-эмоциональный характер также с упором на негатив, способствует провоцированию социально опасной деятельности (беспорядочных половых отношений, аморального поведения, распитию алкоголя, курению, и др.) То есть формирует склонность к антисоциальной деятельности. Подобные технологии являются информационно-психологическим оружием, направленным на подрыв государственных устоев, общественного и экономического развития, демографического роста".

6. Манипуляция сознанием подростков

"Образ певца, изображённый на афише, оказывает максимальное воздействие на детей и подростков. Центром афиши являются губы исполнителя, которые сомкнуты. Однако глаза певца смотрят прямо в глаза зрителя, выражая при этом молчаливый призыв. Глаза, губы, надпись "выбрать билет" и видимое слово татуировки на груди артиста на английском языке "SAY" (в переводе с английского языка "ГОВОРИ") составляют якорь нейролингвистического программирования. Таким образом, оказывается манипулятивное воздействие на детей и подростков с целью навязывания мысли о выборе билета для привлечения максимального количества зрителей".

7. Псевдоним Крид - синоним лжи

"Для русскоязычного населения слово "Крид" ассоциируется с древнерусским словом КРИВДА, которое является синонимом лжи, антонимом правды и истины. На афише слово КРИД расположено на уровне губ исполнителя, что усиливает его информативную подачу. Также псевдоним Крид может вызывать у современной молодёжи ассоциации с одноимённой компьютерной игрой Assassin's Creed (с англ. - "Кредо ассасина") - кредо убийцы".

8. Конфликты детей и родителей

"Родитель (старшее поколение) остается один на один с вызовом-протестом подростка: "Крид хороший, ты - плохой". Резкая отрицательная реакция родителей вызывает еще большее падение родительского авторитета в глазах детей. Крайне опасна ситуация родительской беспомощности, навязанная СМИ, поскольку дети, потерявшие в лице родителей образ истинного защитника и подлинного выразителя их интересов, легко становятся жертвами недобросовестных лиц".