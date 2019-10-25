Мария Бутина освобождена из американской тюрьмы. Ее депортируют в Россию

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Россиянку Марию Бутину освободили из тюрьмы в США и передали сотрудникам американской иммиграционной службы, сообщают американские СМИ.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил журналистам, что Бутина вернется в Москву утром 26 октября после вылета из Майами.

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл рассказал агентству ТАСС, что угрозы отсрочки депортации россиянки на родину нет.

"Она переведена в иммиграционный центр. Другой информации сейчас нет", - сказал Би-би-си адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин не планирует встречаться с Бутиной после ее освобождения.

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина и создательница общественного движения "Право на оружие" Мария Бутина была арестована 15 июля 2018 года. Минюст США предъявил ей обвинения в преступном сговоре для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

Бутину обвиняли в сговоре в интересах российских властей. Суть претензий состояла в том, что она пыталась создать неформальный канал связи американских политиков с Москвой для продвижения интересов России. Согласно выводам следствия, у нее были амбициозные планы, но ей удалось лишь познакомиться с несколькими политиками в США и попасть на пару закрытых мероприятий.

В середине декабря 2018 года выяснилось, что Бутина пошла на сотрудничество со следствием и согласилась с версией обвинения, согласно которой она пыталась завести сеть контактов в Национальной стрелковой ассоциации США (НСА). Эта организация - один из основных спонсоров Республиканской партии.

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В апреле 2019 года Бутина получила 18 месяцев тюрьмы по приговору американского суда - именно на таком сроке настаивали прокуроры. С лета 2018 года Бутина находится в тюрьме Александрии, штат Виргиния.

В марте Бутина попросила суд депортировать ее из США в день приговора.

В письме к судье Тане Чаткен россиянка отмечала, что отказывается от своих прав на защиту от высылки из страны. Бутина написала, что понимает свой статус - ее депортируют как иностранку, вовлеченную в криминальную деятельность и "подрывающую национальную безопасность".

Иммиграционно-таможенная служба США со своей стороны заявляла, что готова привести в исполнение решения суда о депортации Бутиной, как только получит его.