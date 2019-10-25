Суд в Краснодаре удовлетворил иск Дерипаски к трем западным газетам. Что дальше?

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Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к британским газетам Times и Telegraph и американскому изданию Nation о защите деловой репутации. Юристы Дерипаски хотят использовать это решение в американских судах.

В своем иске Дерипаска требовал признать не соответствующим действительности сведения, указанные в статьях, удалить три публикации с интернет-страниц соответствующих изданий и опубликовать опровержение.

Ответчики на судебное заседание в Краснодар не явились и не представили суду своих материалов и доказательств. На просьбу Би-би-си прокомментировать решение суда они пока не ответили.

Как сообщил Би-би-си адвокат Дерипаски Алексей Мельников, он неоднократно уведомлял ответчиков по поводу суда.

"Мы рассматриваем неявку ответчиков как доказательство того, что у них нет позиции, нет аргументов, подтверждающих их правоту. Кроме того, была ведь и возможность прислать письменную позицию в доказательство их добросовестности", - говорит адвокат.

Мельников также добавил, что теперь защита бизнесмена намерена использовать это решение при рассмотрении иска Дерипаски в суде округа Колумбия.

"Это иск Олега Владимировича к агентству США по контролю за иностранными инвестициями, тому самому, которое внесло его в санкционный список и наложило ограничение на использование активов в США", - пояснил юрист.

Представитель бизнесмена также сказал, что победа в краснодарском суде является важным шагом в споре миллиардера с минфином США.

В марте Дерипаска подал в суд на ведомство, оспорив наложенные на него персональные санкции.

В мае американский минфин раскрыл список документов, на которых основывалось решение включить Дерипаску в список "кремлевских олигархов" и наложить на него санкции. Среди них обнаружились статьи в британских газетах и запросы в сервис Google Maps.

О чем шла речь в статьях?

В материале издания Nation, вышедшем больше 10 лет назад - в октябре 2008 года, речь шла о якобы имевших место контактах политтехнологов из штаба кандидата в президенты США Джона Маккейна с Дерипаской. В тексте он назван "путинским олигархом".

Авторы описывали покупку Дерипаской алюминиевого завода в Черногории: по версии издания, обсуждая сделку с одним из своих приближенных, миллиардер говорил, что она была заключена по инициативе президента России Владимира Путина: "Кремлю нужна зона влияния в Средиземноморье".

Представители Дерипаски впоследствии говорили, что завод был куплен не по политическим, а по коммерческим причинам с целью превратить его в успешное предприятие.

Публикация в Times вышла 9 июля 2012 года. Статья начинается с утверждения, согласно которому "один из богатейших мировых бизнесменов, имеющий связи с британской политической элитой", якобы мог быть связан с "жестоким мафиозным кланом" и пользоваться "своими контактами в российских спецслужбах".

Статья рассказывала о тяжбе Дерипаски с Михаилом Черным в Высоком суде Лондона. Черной утверждал, что был деловым партнером миллиардера, и требовал компенсацию за 13,2% акций "Русала". Дерипаска отрицал партнерство с Черным и утверждал, что тот лишь был его "крышей" - обеспечивал в начале 1990-х защиту его бизнесу.

Статья в Telegraph тоже вышла в июле 2012 года и описывала слушания в Высоком суде Лондона, где Черной требовал от Дерипаски 1 млрд долларов за потерю доли в "Русале".