"Оставайтесь на месте". Погибших в лондонской Гренфелл-тауэр могло быть значительно меньше

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Спустя почти два с половиной года после пожара в лондонской многоэтажке Гренфелл-тауэр стало известно: погибших могло бы быть значительно меньше, если бы не системные ошибки в работе пожарных служб. К такому выводу пришли эксперты, занимавшиеся общественным расследованием трагедии.

72 человека погибли в июне 2017 года из-за возгорания в 24-этажном многоквартирном доме в районе Северный Кенсингтон - впервые со времен Второй мировой войны в Лондоне единовременно погибло столько людей.

Полный текст доклада будет опубликован в среду, но Русская служба Би-би-си прочитала отдельные главы и выводы и рассказывает, что привело к главной британской трагедии последних лет.

Оставаться на месте или эвакуироваться?

Авторы доклада пришли к выводу, что сотрудники диспетчерской, отвечавшие на звонки по номеру 999 - это телефон лондонских экстренных служб, - "несомненно, спасли жизни". Но тщательное изучение их работы выявило серьезные недостатки в этой системе.

Британское законодательство предполагает, что пожарно-спасательные службы в курсе особенностей распространения огня в высотках, а значит, могут вовремя принять решение о полной или частичной эвакуации здания. Однако пожар в Гренфелл-тауэр выявил, что тренинги по ликвидации пожара не учитывают множество важных моментов.

В большинстве ситуаций при возгорании в высотках действует правило "оставайтесь на месте" - так говорят людям, которые звонят в экстренные службы. Однако предполагается, что пожарные способны быстро оценивать ситуацию и вовремя принимать решение об эвакуации людей, если это необходимо.

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В реальности, считают авторы доклада, время было потеряно: в какой-то момент стало очевидно, что огонь скоро перекинется и на лестницу, а значит, только массовая эвакуация может свести к минимуму число жертв. Эксперты считают, что пожарные должны были понять это не позднее 01:50 ночи, но только в 02:47 экстренные службы перестали рекомендовать звонившим оставаться на месте.

"Учитывая планировку здания и отсутствие систем коммуникации, массовая эвакуация, несомненно, представляла бы серьезную опасность для жизней жильцов дома и пожарных. Тем не менее, вероятнее всего, в ситуации быстро распространяющегося пожара и дыма быстрая эвакуация привела бы к спасению еще многих жизней", - приходят к выводу авторы доклада.

Загорелся холодильник

Причины пожара не вызывают сомнений у авторов расследования. Ранее к аналогичным выводам пришла и полиция: пожар начался из-за возгорания холодильника в одной из квартир на четвертом этаже.

Удалось подтвердить, что возгорание произошло случайно: никто не поджигал холодильник и не пытался починить его в тот момент. Владелец квартиры, покидая помещение, отключил электричество в квартире - это позволило собрать важные доказательства, подтверждающие версию короткого замыкания в морозилке.

Отдельной критике авторы доклада подвергли главу лондонских пожарных Дэни Коттон, которая ранее говорила о безупречности работы служб. Ее оценку в докладе назвали проявлением "впечатляющей бесчувственности".

"Этот доклад серьезно критикует лондонские пожарные службы, - считает корреспондент Би-би-си Люси Мэннинг, занимавшаяся освещением трагедии. - Именно такого уровня критики ждали семьи, потерявшие своих родных из-за того, что спасательные службы на протяжении двух часов говорили им оставаться в охваченном огнем здании. Но, с другой стороны, родные разочарованы, что эта часть доклада ничего не говорит о людях, которые занимались облицовкой здания, - на этом сфокусируются эксперты во время следующей стадии расследования в грядущем году".

Несли воду и одежду

Пожар стал настоящим шоком для жителей района Северный Кенсингтон на западе Лондона. Внешний вид многоэтажки тогда только-только обновили. В похорошевшем с виду доме люди чувствовали себя в безопасности. Но, как подтвердили авторы доклада, огонь так быстро распространялся по зданию из-за его облицовки, сделанной из легковоспламеняющихся материалов.

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Пожар начался на четвертом этаже в 00.54 ночи. К ужасу жителей огонь распространялся с небывалой скоростью - буквально через несколько минут пламя охватило еще 20 этажей - вплоть до крыши. Огонь не могли окончательно потушить еще много часов.

Собравшиеся на месте журналисты на рассвете увидели, что верхние этажи здания продолжали гореть, черные плотные клубы дыма заволакивали небо и были видны из любой точки Кенсингтона. По округе летали тлеющие теплоизоляционные панели новой обшивки здания - большие куски размером 50 на 50 сантиметров. Запах сгоревшего пластика был таким едким и сильным, что некоторым журналистам, находившимся на месте, становилось плохо через пару часов работы.

По воспоминаниям корреспондента Русской службы Би-би-си, работавшей на месте, горевшее здание быстро оцепили, но вокруг собралась огромная толпа людей. Кто-то искал соседей, друзей или родственников. Испуганные жители соседних многоэтажек следили за действиями пожарных, боясь, чтобы огонь не перекинулся и на их дома. Очень быстро рядом с оцеплением стали появляться коробки с водой и едой, а также вещами для пострадавших.