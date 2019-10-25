Вышла новая часть Call of Duty. Русские в ней показаны куда хуже, чем обычно

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В ночь на пятницу вышла новая компьютерная игра серии Call of Duty. Это продолжение одного из ее сюжетных направлений Modern Warfare. Игра еще после публикации трейлера вызвала неоднозначную реакцию в России.

С новой игрой познакомился корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов. Далее в тексте могут быть спойлеры.

Серия Call of Duty, первая игра которой вышла в 2003 году, давно уже превратилась в культурное явление, соразмерное сериалу "Игра престолов". Тем более, что сама игра - почти фильм.

Возможности игрока в ней находятся в очень узком диапазоне, сюжет традиционно строго линейный, игровые фрагменты перемежаются полноценными кинематографическими вставками, у игры есть главные герои, которые кочуют из одной части в другую.

Наконец, у Call of Duty очень сложный и запутанный сюжет, причём он есть как в каждой игре, так и бывает сквозным и проходит через несколько игр.

Внутри игры существует несколько сюжетных направлений: Modern Warfare повествует о настоящем времени, причём обычно происходят вымышленные, а не реальные события; World at War рассказывает о Второй мировой, в ней традиционно три главных героя - американский, британский и советский солдаты; в Black Ops действие происходит во времена холодной войны.

Некоторые главные герои появляются во всех трех подсериалах, оставаясь молодыми вопреки логике. Так, например, британский спецназовец капитан Прайс - один из героев игры 2019 года, хотя воевал ещё во Второй мировой. Другой участник - российский спецназовец Николай, помогавший Прайсу в других сериях.

На войне как на войне

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Call of Duty всегда была связана с насилием, что в общем, логично - эта игра про войну, где рукопашная - самый часто встречающийся вид игровой активности.

Но если в самых ранних эпизодах в силу технических возможностей компьютеров того времени это насилие было не столь ярким, то чем дальше, тем более жестокой становился игра - пропорционально росту возможностей видеокарт.

Насилие в бою - вполне традиционная вещь для компьютерных игр, но нынешняя серия вызвала критику в России не поэтому.

В проморолике игры был виден российский штурмовик, наносящий удары по некоему ближневосточному селению, а также шла речь о химическом оружии.

В результате продажи игры в России были ограничены, хотя сама она была полностью русифицирована. Теперь ее нельзя купить на компакт-дисках, а также в российском PS Store. Но ее тем не менее можно приобрести для Xbox и Windows.

Очень плохие русские

Действие первой части игры происходит в вымышленной ближневосточной стране Урзыкстане, сильно напоминающей Сирию, а также в других государствах, вымышленных и реальных.

Одно из центральных мест в сюжете занимает химическое оружие, которое в самом начале игры у российских военных похищает группировка "Аль-Катала".

В игре есть четыре действующих стороны: некая группа российских наемников-военных во главе с генералом Барковым; радикальная группировка Аль-Катала; повстанцы, которые воюют за свободу Урзыкстана и американские и британские спецназовцы, которые им в этом помогают, изо всех сил стараясь не ввязываться в бой с российскими военными (спойлер - получается это у них плохо) и пытаясь лишь добыть похищенное оружие.

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Истинный статус российских военных толком не определен, сначала их называют наемниками, потом спецназом - при этом у них есть вертолеты и легкая бронетехника.

В самом начале игры обстановка складывается так: российские военные воюют с "Аль-Каталой" и повстанцами, считая всех террористами, повстанцы - с экстремистами и российскими военными, защищая себя, "Аль-Катала" действует против всех остальных.

Российские военные наемники в первой части игры - исключительно отрицательные персонажи. Некоторые сцены отличаются большой жестокостью. Так, в начале игры военные расстреливают и вешают мирных жителей, на глазах у детей убивают родителей.

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Это не первая серия, в которой российские солдаты - противники, однако до сих пор (даже когда в одной из предыдущих серий Россия наносила ядерный удар по Вашингтону и высаживала в Америке десант) россияне не проявляли такой бессмысленной жестокости, как в этой части.

Более того, в предыдущих играх противостояние с российскими военными зачастую обосновывалось приходом к власти ультранационалистов, свергающих легитимное российское правительство, либо же и вовсе действиями отдельных российских радикалов и их сторонников.

Все очень непросто

Но, в отличие от предыдущих игр, в Call of Duty: Modern Warfare 2019 абсолютно хороших героев нет ни с одной стороны. Все, включая западных спецназовцев, совершают поступки, которые осуждаются - порой даже другими персонажами.

Многие сюжетные линии могут не понравиться и западному геймеру - в частности, сюжетная линия, посвященная теракту в Лондоне.

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Иногда ситуация бывает безвыходной - например, на игрока нападает с оружием мать, рядом с которой находится ребенок.

При этом в игре впервые появилась возможность выбирать, как поступить в той или иной ситуации - и можно отказаться совершать сложный с моральной точки зрения поступок.

Обозреватель BBC Click Марк Цесляк также отмечает, что игра выдержана в темных тонах, вдохновленных событиями из реального мира, а массовая казнь в одной из ранних миссий это чувство только усилиевает.

По его мнению кадры, с которых начинается игра, достойны таких фильмов, как Sicario ("Убийца", 2015): начальные этапы террористической атаки и титры, которые вместе похожи на начало серьезного триллера.

И хоть костюмы в каждой игре менялись, чтобы отразить разные тенденции военной моды, все основы шутера от первого лица в ней сохранились.

Все любимые атрибуты фанатов Call of Duty в игре тоже присутствуют: кинематографическое ощущение от процесса и чувство участия в интерактивном фильме, в котором действие развивается только после достижения игроком определенных целей или после победы над врагами.

Но на данном этапе практически бессмысленно говорить о том, хороша ли эта игра именно как игра. Любой разработчик, занимающийся играми класса ААА, должен иметь возможность выпустить достойный шутер от первого лица.

"Но Call of Duty, как всегда, провоцирует споры. Отсылка к реальным событиям - зверствам террористов и войнам в странах Ближнего Востока - не всегда хорошо сочетается с эстетикой боевика. Как сказали мне разработчики игры, они хотят, чтобы игрок задумался над некоторыми вопросами, которые поднимаются в игре", - отмечает обозреватель.

"Интересно, насколько эффективно можно просвещать людей о конфликтах современности при помощи игры, построенной в основном вокруг стрельбы", - заключает Цесляк.