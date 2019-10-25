"Я умираю, мне нечем дышать". В грузовике с 39 телами могли находиться вьетнамцы

Правообладатель иллюстрации Family of Pham Tra My Image caption Брат Фам Тхи Ча Ми рассказал, что она заплатила контрабандистам 30 тыс. фунтов (38 тыс. долларов)

По меньшей мере трое из 39 человек, погибших в грузовике в английском графстве Эссекс, вероятно, были из Вьетнама.

Би-би-си стало известно о трех уроженцах этой страны, которые, как считают их родственники, могли находиться в грузовике.

Родственники сами связались с журналистами Би-би-си.

Во вторник 26-летняя Фам Тхи Ча Ми написала родителям, что задыхается. После этого на связь она больше не выходила.

Свое последнее сообщение она отправила в 22:30 во вторник - за два часа до прибытия контейнера в британский Пурфлит из Зебрюгге в Бельгии.

Брат Фам Тхи Ча Ми рассказал, что она заплатила 30 тыс. фунтов (38 тыс. долларов), чтобы ее переправили в Британию. Известно, что перед исчезновением она находилась в Бельгии.

"Моя сестра исчезла 23 октября. Она ехала из Вьетнама в Британию. Мы не можем с ней связаться. Мы опасаемся, что она находилась в том контейнере. Мы обращаемся к британской полиции с просьбой провести расследование, чтобы мою сестру вернули семье", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Тела погибших обнаружили в грузовике в ночь на среду

Родственники 26-летней вьетнамской девушки показали последние сообщения, которые она отправила своим родителям.

"Мне очень, очень жаль, мама и папа, что моя поездка в другую страну закончилась неудачей. Я умираю, мне нечем дышать. Я очень вас люблю, мама и папа. Мама, мне очень жаль", - написала она.

Брат Фам Тхи Ча Ми рассказал Би-би-си, что она отправилась в Британию 3 октября. Она сказала родственникам не пытаться с ней связаться, поскольку "организаторы" ее переезда запретили ей отвечать на звонки.

Правообладатель иллюстрации Pham Ngoc Tuan Image caption Сообщения от Фам Тхи Ча Ми

"Она улетела в Китай, где находилась два дня, а затем поехала во Францию. Она позвонила нам из каждой страны. В первый раз она попробовала пересечь границу Британии 19 октября, но ее поймали и отправили назад. Не знаю, в каком порту это произошло", - рассказал он.

Би-би-си также известно еще о двух пропавших гражданах Вьетнама - 26-летнем мужчине и 19-летней девушке. Контрабандисты, предположительно, вернули заплаченные им деньги родственникам погибших.

Брат 19-летней вьетнамки позвонил ей во вторник в 07:20 по бельгийскому времени. Она сказала, что садится в контейнер и собирается отключить телефон, чтобы избежать обнаружения. После этого на связь она больше не выходила.

По его словам, контрабандисты вернули деньги семье на следующий день. Также деньги вернули семье 26-летней девушки.

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption По подозрению в убийстве был задержан ирландец Мо Робинсон

Полиция обнаружила тела 31 мужчины и восьми женщин в грузовике, припаркованном в промышленной зоне городка Грейс графства Эссекс в ночь на среду.

Поначалу следователи предположили, что все находившиеся в грузовике - граждане Китая.

Водителя задержали по подозрению в убийстве. Им оказался 25-летний ирландец Мо Робинсон.