В Италии раскрыли "мусорную банду". Она обогащалась на отходах пластмассы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По информации полиции, были задержаны 15 человек

Власти Италии сообщили о раскрытии преступной группировки, которая занималась утилизацией пластмассовых отходов. Токсичные материалы отправляли из Сицилии в Китай.

Преступную схему раскрыли в ходе расследования, которое длилось четыре года. Поводом стала обувь, которую привозили из Китая. В ней нашли токсичную пластмассу.

По сообщению полиции, задержаны 15 человек. Им предъявлены различные обвинения, в числе которых вымогательство и незаконный ввоз мусора.

Среди задержанных, как сообщается, предполагаемый глава группировки Клаудио Карбонаро.

Ранее он находился под защитой полиции в качестве свидетеля, но в 2013 году Карбонаро вернулся на Сицилию и стал главой одной из мафиозных структур.

"Клаудио Карбонаро ответственен за жестокие преступления, совершенные в 1980-90 годах, среди которых более 60 убийств", - сообщила итальянская полиция агентству Франс пресс.

Всех подозреваемых задержали в районе сицилийского города Рагуза.