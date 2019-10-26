Лесные пожары в Калифорнии: миллионы жителей могут остаться без света
Миллионы жителей штата Калифорния в США могут остаться без электричества из-за лесных пожаров. В округе Лос-Анджелес объявлено чрезвычайное положение.
Перебои со светом могут возникнуть в 36 округах штата, сообщила компания Pacific Gas & Electric (PG&E) - самый крупный поставщик электроэнергии в Калифорнии.
Губернатор штата Гэвин Ньюсом обрушился на компанию с обвинениями в плохой работе и алчности. Он потребовал предоставить скидку в 100 долларов всем частным клиентам, затронутым отключением.
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Устаревшие электросети
В пятницу PG&E предупредила около 850 тыс. клиентов о том, что они могут лишиться электричества с вечера субботы до полудня понедельника. Отключение затронет около 2 млн человек.
Компания опасается, что сильные ветры могут повредить линии электропередач и привести к новым возгораниям, а леса загораются особенно быстро из-за засухи.
В среду пожар вспыхнул на севере Калифорнии. Уже известно, что за семь минут до начала пожара высоковольтные линии PG&E были повреждены, но причина возгорания еще не установлена.
В 2018 году самый страшный пожар в истории штата унес жизни 85 человек. Он произошел из-за аварии на высоковольтной линии PG&E.
Секунды на сборы
Корреспондент Би-би-си Питер Бауэс живет под Лос-Анжелесом в районе, затронутом бушующим сейчас там пожаром. Он сообщает, что у его семьи были секунды на сборы - они лишь успели закинуть собаку в машину и уехать.
"Это стало нормой, - написал Баэус в "Твиттере". - Электричество отключили второй раз за месяц. Ни воды, ни света. Ожидаются сильные ветры и пожары".
Еще в четверг PG&E отключала электричество в 15 округах штата во избежание аварий. Без света остались около 180 тыс. домов, но электричество вернули в тот же день.
В пятницу школы в Лос-Анджелесе были закрыты из-за смога в воздухе.