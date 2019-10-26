Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Леса горят в разных концах штата

Миллионы жителей штата Калифорния в США могут остаться без электричества из-за лесных пожаров. В округе Лос-Анджелес объявлено чрезвычайное положение.

Перебои со светом могут возникнуть в 36 округах штата, сообщила компания Pacific Gas & Electric (PG&E) - самый крупный поставщик электроэнергии в Калифорнии.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом обрушился на компанию с обвинениями в плохой работе и алчности. Он потребовал предоставить скидку в 100 долларов всем частным клиентам, затронутым отключением.

Устаревшие электросети

В пятницу PG&E предупредила около 850 тыс. клиентов о том, что они могут лишиться электричества с вечера субботы до полудня понедельника. Отключение затронет около 2 млн человек.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пожарам в Калифорнии способствуют сильные ветры и засуха

Компания опасается, что сильные ветры могут повредить линии электропередач и привести к новым возгораниям, а леса загораются особенно быстро из-за засухи.

В среду пожар вспыхнул на севере Калифорнии. Уже известно, что за семь минут до начала пожара высоковольтные линии PG&E были повреждены, но причина возгорания еще не установлена.

В 2018 году самый страшный пожар в истории штата унес жизни 85 человек. Он произошел из-за аварии на высоковольтной линии PG&E.

Секунды на сборы

Пропустить Twitter пост , автор: @peterbowes This is what met me when I got to the end of my road yesterday. That fire engine is heading in the direction of my home. 30 hours later the flames have gone, fire trucks are still patrolling the area and against the odds our house survived. Very grateful. #firefighters #tickfire pic.twitter.com/ZSJdsFld8L — Peter Bowes (@peterbowes) 26 октября 2019 г.

Корреспондент Би-би-си Питер Бауэс живет под Лос-Анжелесом в районе, затронутом бушующим сейчас там пожаром. Он сообщает, что у его семьи были секунды на сборы - они лишь успели закинуть собаку в машину и уехать.

"Это стало нормой, - написал Баэус в "Твиттере". - Электричество отключили второй раз за месяц. Ни воды, ни света. Ожидаются сильные ветры и пожары".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Устаревшее оборудование не раз становилось причиной пожаров

Еще в четверг PG&E отключала электричество в 15 округах штата во избежание аварий. Без света остались около 180 тыс. домов, но электричество вернули в тот же день.

В пятницу школы в Лос-Анджелесе были закрыты из-за смога в воздухе.