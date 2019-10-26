Миллион человек вышел в Чили на марш против неравенства

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Протест продолжился несмотря на ввод войск в столицу

Около миллиона человек приняло участие в мирном протесте в столице Чили в пятницу. Демонстранты призывают власти принять экстренные меры против экономического неравенства.

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что услышал протестующих.

Протесты в Сантьяго начались в октябре, когда правительство страны повысило плату за проезд в общественном транспорте. На улицы вышли люди и в других крупных городах страны.

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Демонстрации сопровождались мародерством и поджогами. В столкновениях с полицией погибло не меньше 16 человек, более 7 тысяч были арестованы.

Власти отменили повышение платы на проезд в метро и автобусах, но митинги продолжились.

В Сантьяго было объявлено чрезвычайное положение и введены войска. 20 тысяч полицейских дежурят на улицах чилийской столицы.

В среду Пиньера пообещал увеличить пенсии, минимальную оплату труда и провести другие реформы, но это не остановило митинги. Часть протестующих требует его отставки.

Чили - одна из самых благополучных стран Латинской Америки, однако в ней крайне высок уровень неравенства.