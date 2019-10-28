Висевший на кухне шедевр Чимабуэ продан за 24 млн евро

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Многие годы картина Чимабуэ висела над кухонной плитой

Считавшаяся утраченной работа известного итальянского художника была найдена на кухне пожилой француженки и продана с аукциона за рекордную сумму в 24 млн евро.

Картина "Осмеяние Христа" флорентийского живописца Чимабуэ, жившего в конце XIII - начале XIV века, то есть в период итальянского проторенессанса, была обнаружена в сентябре на севере Франции.

Объявленная на аукционе цена в 6 млн евро была вчетверо превышена в ходе торгов.

Аукционная фирма Acteon сообщила, что сумма, выплаченная анонимным покупателем из Франции, поставила новый рекорд для произведений средневекового искусства, проданных с аукциона.

"Когда такая редкая работа такого уникального художника как Чимабуэ появляется на рынке, надо готовиться к неожиданностям", - сказал аукционист Доминик ле Коэнт.

На протяжении многих лет картина висела над кухонной плитой у жительницы города Компьень. Ее обнаружил аукционист, который посоветовал владелице произвести экспертную оценку.

Владелица считала картину старой иконой, не имеющей особой ценности.

Картина была подвергнута обследованию методом инфракрасной фотографии. Эксперты подтвердили наличие схожих элементов с работами итальянского художника Чимабуэ, настоящее имя которого было Ченни ди Пепо.

Художник родился около 1240 года во Флоренции. Его творчество считается переходным от средневековой живописи к более натуралистичной манере Ренессанса.

Картина имеет небольшие размеры - 20 на 26 см.

Эксперты считают, что она входила в состав полиптиха, состоявшего из восьми панелей, изображавших сцены крестного пути и распятия Христа. Вероятно, датой его создания является 1280 год.

Две другие сцены из той же серии Чимабуэ выставлены в Национальной галерее в Лондоне и в частной коллекции Фрика в Нью-Йорке.

В творчестве Чимабуэ заметно сильное влияние византийских мастеров иконописи. Он писал маслом на деревянных панелях из тополя, используя золотой фон.