Дайджест: В Сирии убит лидер ИГ, в Англии умер Владимир Буковский, в Аргентине новый президент
Убит Абу Бакр аль-Багдади
Лидер джихадистов пытался бежать от американского спецназа по тоннелю, в котором не было выхода, и подорвал на себе пояс, начиненный взрывчаткой. Он взорвал себя вместе с тремя детьми.
Информацию о гибели в воскресенье главаря ИГ подтвердили источники в Сирии, Ираке и Иране.
По словам президента Трампа, спецназовцы провели в доме лидера "Исламского государства" (организация, запрещенная в России) около двух часов и забрали кучу важных документов.
О том, как проходила эта операция, читайте в нашем материале:
Что об этой операции сказал Трамп
- Руководитель ИГ умер как собака, загнанная в глухой туннель, воя, хныча и визжа
- Последователи аль-Багдади вели себя как испуганные щенки и лузеры
- Спецназовцы ворвались так быстро, что в это трудно поверить
- Когда он взорвал себя, туннель обрушился на него и на его детей, он прихватил с собой на тот свет троих детей
- Он был безвольным животным.
- Всем большое спасибо, это прекрасный день для нашей страны
Умер Владимир Буковский
В Кембридже от остановки сердца скончался один из основателей диссидентского движения в СССР Владимир Буковский. Ему было 76 лет.
За "антисоветскую деятельность" Буковский 12 лет провел в заключении и на принудительном лечении.
Расследование гибели 39 мигрантов
Житель Северной Ирландии Морис Робинсон в понедельник предстанет перед мировым судом Челмсфорда по обвинению в непредумышленном убийстве 39 человек, контрабанде людей, нарушении иммиграционных законов и отмывании денег.
В грузовике, который Робинсон бросил в Эссексе, были обнаружены тела 39 человек - граждан Китая и Вьетнама.
Еще трое задержанных по этому делу были отпущены под залог.
ЕС обсудит продление срока брексита
В понедельник представители ЕС обсудят вопрос о том, имеет ли смысл продлевать брексит до 31 января.
У Лондона есть шанс и раньше покинуть Евросоюз, но только в случае, если договор с Евросоюзом будет ратифицирован парламентом.
Черновой вариант документа, который будет представлен на рассмотрение представителям всех 27 стран, включает различные возможные даты брексита: 30 ноября, 31 декабря и 31 января.
Если отсрочка не будет согласована, Великобритания покинет ЕС уже в четверг.
Акция в поддержку сестер Хачатурян
На понедельник в Москве запланирован марш в поддержку сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца.
Следствие выяснило, что Михаил Хачатурян избивал своих дочерей и подвергал их сексуальному и психологическому насилию.
В июне 2019 года 17-летней Марии, 18-летней Ангелине и 19-летней Крестине было предъявлено обвинение по статье, предусматривающей наказание сроком от 8 до 20 лет.
Альберто Фернандес побеждает на выборах в Аргентине
Аргентина ожидает официальные итоги голосования на президентских выборах.
По предварительным данным, победу на президентских выборах в Аргентине одержал кандидат от оппозиционный левоцентристской партии Альберто Фернандес.
Фернандес заручился поддержкой более чем 45% избирателей и обошел действующего президента страны Маурисио Макри, который уже поздравил его с победой.
NYT: Аль-Багдади мертв, но история на этом не заканчивается
"Президент Трамп хвастается тем, что победил "Исламское государство", - пишет аналитик газеты New York Times Томас Фридман, - но на самом деле он лишь демонстрирует свое невежество".
Да, признает Фридман, убийство основатели и лидера ИГ американскими коммандос в Сирии еще более ослабит это самое смертоносное исламистские движение современности. Мир станет без аль-Багдади лучше, и слава Богу, что президент Трамп распорядился устранить его, сотрудники спецслужб подготовили операцию, а спецназовцы ее успешно осуществили.
Но у этой истории могут быть далеко идущие последствия. Ведь если "Исламское государство" (организация, запрещенная в России) возникло после того, как администрация Обамы уничтожила предыдущего злодея номер один Усаму бин Ладена, то кто знает, что ждет Ближний Восток со смертью нынешнего обладателя этого сомнительного титула?
А между тем, напоминает автор статьи в New York Times, ничто так не подпитывает экстремизм, как откровенная коррупция и несправедливость, которую ежедневно демонстрируют своим гражданам некоторые из ближайших союзников США на Ближнем Востоке.
Но Трамп любит диктаторов, и он не обращает внимания на тот факт, что следующий аль-Багдади уже зреет где-нибудь в египетской тюрьме.
Тайны королевского костюмера
Когда режиссер Дэнни Бойл предложил королеве Елизавете II сняться в эпизоде с Джеймсом Бондом для открытия летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, это было страшным нарушением дворцового этикета: отнимать время у ее Величества на такие глупости, да еще и ронять достоинство…
Королева приняла это предложение не задумываясь.
Об этом пишет сегодняшняя Times, предваряя книгу королевского костюмера и конфидантки Анджелы Келли "Обратная сторона медали: Королева, Костюмер и Гардероб".
Самой Келли поручили сшить два идентичных персиковых платья: одно для королевы, другое - для каскадера, которому предстояло прыгать из вертолета и приземляться на стадионе.
С высочайшего позволения костюмерша поделилась с читателями любопытными подробностями, связанными с королевским гардеробом.
- Королева отлично понимает, какую важную роль играет одежда, и всегда носит яркие цвета, чтобы выделяться в толпе. "Чтобы в меня верили, меня должны видеть", - часто говорит она
- При этом королева не испытывает особого пиетета к одежде. Как сказала когда-то о молодой принцессе Элизабет ее гувернантка Мэрион Кроуфорд, "Лилибет по фигу наряды"
- В подолы платьев королевы вшивают свинцовые грузила для занавесок, чтобы случайный порыв ветра их не поднял
- У королевы нет времени разнашивать новые туфли, за нее это делают другие. Этим занималась и Келли, у которой по счастью был тот же размер ноги
Просьбы Путину из сирийских лагерей
Россиянки, которые оказались в лагерях для подозреваемых в пособничестве ИГ на территории Сирии, обратились с письмом к российскому президенту.
В своем эмоциональном обращении к Путину они просят помочь им вернуться домой.
Ранее стало известно, что в ходе наступления турецкой армии из лагерей, которые находятся под контролем курдов, бежало около ста женщин. Их судьба неизвестна.
В России вышел срок регистрации дронов
Если у вас есть дрон, пусть даже совсем игрушечный, но он весит больше допустимой нормы, вы обязаны были его зарегистрировать. А если нет, то... вам ничего за это не будет. Или все же лучше не рисковать?
Почитайте рецензию Александра Кана на фильм польского режиссера Агнешки Холланд "Мистер Джонс".
"Откуда еда?" - поглощая предложенную ему похлебку, спрашивает журналист. "От Коли", - безучастным голосом отвечает старшая девочка. Джонс выглядывает во двор и видит лежащее в снегу тело умершего мальчика с отрезанной ногой.
Фильм рассказывает о реальной истории - о британском журналисте Гарете Джонсе, который сумел пробраться на Украину во время Голодомора и первым сообщил миру правду о голоде 30-х годов в Советском Союзе. Поучительная история о трагедии, бесстрашии, чести и "полезных идиотах".
Дайджест готовилиЛеонид Лунеев и Александр Баранов