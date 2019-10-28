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Убит Абу Бакр аль-Багдади

Лидер джихадистов пытался бежать от американского спецназа по тоннелю, в котором не было выхода, и подорвал на себе пояс, начиненный взрывчаткой. Он взорвал себя вместе с тремя детьми.

Информацию о гибели в воскресенье главаря ИГ подтвердили источники в Сирии, Ираке и Иране.

По словам президента Трампа, спецназовцы провели в доме лидера "Исламского государства" (организация, запрещенная в России) около двух часов и забрали кучу важных документов.

О том, как проходила эта операция, читайте в нашем материале:

Что об этой операции сказал Трамп

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Руководитель ИГ умер как собака, загнанная в глухой туннель, воя, хныча и визжа

Последователи аль-Багдади вели себя как испуганные щенки и лузеры

Спецназовцы ворвались так быстро, что в это трудно поверить

Когда он взорвал себя, туннель обрушился на него и на его детей, он прихватил с собой на тот свет троих детей

Он был безвольным животным.

Всем большое спасибо, это прекрасный день для нашей страны

Умер Владимир Буковский

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В Кембридже от остановки сердца скончался один из основателей диссидентского движения в СССР Владимир Буковский. Ему было 76 лет.

За "антисоветскую деятельность" Буковский 12 лет провел в заключении и на принудительном лечении.

Расследование гибели 39 мигрантов

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Грузовик, в котором были обнаружены тела мигрантов

Житель Северной Ирландии Морис Робинсон в понедельник предстанет перед мировым судом Челмсфорда по обвинению в непредумышленном убийстве 39 человек, контрабанде людей, нарушении иммиграционных законов и отмывании денег.

В грузовике, который Робинсон бросил в Эссексе, были обнаружены тела 39 человек - граждан Китая и Вьетнама.

Еще трое задержанных по этому делу были отпущены под залог.

ЕС обсудит продление срока брексита

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В понедельник представители ЕС обсудят вопрос о том, имеет ли смысл продлевать брексит до 31 января.

У Лондона есть шанс и раньше покинуть Евросоюз, но только в случае, если договор с Евросоюзом будет ратифицирован парламентом.

Черновой вариант документа, который будет представлен на рассмотрение представителям всех 27 стран, включает различные возможные даты брексита: 30 ноября, 31 декабря и 31 января.

Если отсрочка не будет согласована, Великобритания покинет ЕС уже в четверг.

Акция в поддержку сестер Хачатурян

На понедельник в Москве запланирован марш в поддержку сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца.

Следствие выяснило, что Михаил Хачатурян избивал своих дочерей и подвергал их сексуальному и психологическому насилию.

В июне 2019 года 17-летней Марии, 18-летней Ангелине и 19-летней Крестине было предъявлено обвинение по статье, предусматривающей наказание сроком от 8 до 20 лет.

Альберто Фернандес побеждает на выборах в Аргентине

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Аргентина ожидает официальные итоги голосования на президентских выборах.

По предварительным данным, победу на президентских выборах в Аргентине одержал кандидат от оппозиционный левоцентристской партии Альберто Фернандес.

Фернандес заручился поддержкой более чем 45% избирателей и обошел действующего президента страны Маурисио Макри, который уже поздравил его с победой.

NYT: Аль-Багдади мертв, но история на этом не заканчивается

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"Президент Трамп хвастается тем, что победил "Исламское государство", - пишет аналитик газеты New York Times Томас Фридман, - но на самом деле он лишь демонстрирует свое невежество".

Да, признает Фридман, убийство основатели и лидера ИГ американскими коммандос в Сирии еще более ослабит это самое смертоносное исламистские движение современности. Мир станет без аль-Багдади лучше, и слава Богу, что президент Трамп распорядился устранить его, сотрудники спецслужб подготовили операцию, а спецназовцы ее успешно осуществили.

Но у этой истории могут быть далеко идущие последствия. Ведь если "Исламское государство" (организация, запрещенная в России) возникло после того, как администрация Обамы уничтожила предыдущего злодея номер один Усаму бин Ладена, то кто знает, что ждет Ближний Восток со смертью нынешнего обладателя этого сомнительного титула?

А между тем, напоминает автор статьи в New York Times, ничто так не подпитывает экстремизм, как откровенная коррупция и несправедливость, которую ежедневно демонстрируют своим гражданам некоторые из ближайших союзников США на Ближнем Востоке.

Но Трамп любит диктаторов, и он не обращает внимания на тот факт, что следующий аль-Багдади уже зреет где-нибудь в египетской тюрьме.

Тайны королевского костюмера

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Когда режиссер Дэнни Бойл предложил королеве Елизавете II сняться в эпизоде с Джеймсом Бондом для открытия летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, это было страшным нарушением дворцового этикета: отнимать время у ее Величества на такие глупости, да еще и ронять достоинство…

Королева приняла это предложение не задумываясь.

Об этом пишет сегодняшняя Times, предваряя книгу королевского костюмера и конфидантки Анджелы Келли "Обратная сторона медали: Королева, Костюмер и Гардероб".

Самой Келли поручили сшить два идентичных персиковых платья: одно для королевы, другое - для каскадера, которому предстояло прыгать из вертолета и приземляться на стадионе.

С высочайшего позволения костюмерша поделилась с читателями любопытными подробностями, связанными с королевским гардеробом.

Королева отлично понимает, какую важную роль играет одежда, и всегда носит яркие цвета, чтобы выделяться в толпе. "Чтобы в меня верили, меня должны видеть", - часто говорит она

При этом королева не испытывает особого пиетета к одежде. Как сказала когда-то о молодой принцессе Элизабет ее гувернантка Мэрион Кроуфорд, "Лилибет по фигу наряды"

В подолы платьев королевы вшивают свинцовые грузила для занавесок, чтобы случайный порыв ветра их не поднял

У королевы нет времени разнашивать новые туфли, за нее это делают другие. Этим занималась и Келли, у которой по счастью был тот же размер ноги

Просьбы Путину из сирийских лагерей

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На этом снимке - женщина-боец Сирийских демократических сил охраняет в лагере Аль-Хол жену боевика ИГ

Россиянки, которые оказались в лагерях для подозреваемых в пособничестве ИГ на территории Сирии, обратились с письмом к российскому президенту.

В своем эмоциональном обращении к Путину они просят помочь им вернуться домой.

Ранее стало известно, что в ходе наступления турецкой армии из лагерей, которые находятся под контролем курдов, бежало около ста женщин. Их судьба неизвестна.

В России вышел срок регистрации дронов

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Если у вас есть дрон, пусть даже совсем игрушечный, но он весит больше допустимой нормы, вы обязаны были его зарегистрировать. А если нет, то... вам ничего за это не будет. Или все же лучше не рисковать?

Почитайте рецензию Александра Кана на фильм польского режиссера Агнешки Холланд "Мистер Джонс".

"Откуда еда?" - поглощая предложенную ему похлебку, спрашивает журналист. "От Коли", - безучастным голосом отвечает старшая девочка. Джонс выглядывает во двор и видит лежащее в снегу тело умершего мальчика с отрезанной ногой.

Правообладатель иллюстрации Boy Jones Films Image caption Главную роль в фильме "Мистер Джонс" сыграл британский актер Джеймс Нортон, известный по сериалам "Война и мир" и "Макмафия"

Фильм рассказывает о реальной истории - о британском журналисте Гарете Джонсе, который сумел пробраться на Украину во время Голодомора и первым сообщил миру правду о голоде 30-х годов в Советском Союзе. Поучительная история о трагедии, бесстрашии, чести и "полезных идиотах".

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Дайджест готовилиЛеонид Лунеев и Александр Баранов