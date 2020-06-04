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Смерть Джорджа Флойда: арестованы четверо бывших полицейских

Всем четырем бывшим полицейским, участвовавшим в за держании Джорджа Флойда или присутствовавшим при этом, предъявлены обвинения. Им грозит длительное тюремное заключение.

Бывший полицейский Дерек Шовин обвинен в убийстве второй степени, которое влечет за собой до 40 лет тюрьмы.

Акции протеста, вызванные гибелью Флойда, в среду прошли в 150 городах.

В Вашингтоне протестующие в среду вечером заполнили улицы. Днем вокруг Белого дома, на расстоянии полутора кварталов от резиденции президента США, были установлены двухметровые ограждения.

В среду на авиабазе в окрестностях Вашингтона города высадилась 82-я десантная дивизия. СМИ пишут о передвижении других военных соединений в район Вашингтона.

Пентагон недоволен Трампом

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Несколько действующих и бывших руководителей Пентагона заявили о несогласии с требованием президента Трампа использовать войска для подавления протестов.

Глава Пентагона Марк Экспер в среду заявил, что его ведомство не собирается использовать армейские части для выполнения полицейских функций. По его словам, закон, принятый в 1807 году, и предоставляющий президенту такое право, может использоваться в США только в самых опасных и критических ситуациях. На применении этого закона настаивал Трамп.

Бывший президент США Барак Обама в среду заявил, что протесты стали результатом долгой истории рабства и расизма, которые он назвал первородным грехом американского общества. По словам Обамы, эти протесты знаменуют самые глубокие перемены в США, которые он когда-либо наблюдал.

Коронавирус: признала ли Швеция ошибку и почему британцев просят не встречаться в дождь

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Барселоне открылись музеи, но посетителям приходится соблюдать социальное дистанцирование

Недавнее интервью главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла многие приняли за извинение и признание того, что Швеция выбрала неверную стратегию борьбы с коронавирусом. Но правильно ли он был понят?

Швеция не вводила карантин. В итоге уровень смертности превысил показатели всех соседей. В Швеции за весь период пандемии в связи с Covid-19 скончались 4542 человека. В соседней Дании смертей 580, в Норвегии - 237.

Испания продлила карантин до 21 июня. В стране впервые с воскресенья зарегистрирована смерть, связанная с Covid-19. Всего месяц назад в связи с пандемией в Испанских больницах каждый день умирало несколько сотен человек.

Испания в последние недели постепенно снимает карантин и рассчитывает открыть границы для туристов в июле.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду призвал жителей страны не встречаться с другими людьми внутри помещений, если идет дождь.

В Британии начались дожди, и правительство опасается, что жители, которые часто встречались друг с другом на улице, теперь начнут навещать друг друга дома. А контакты в закрытом помещении повышают опасность заражения.

Названы фильмы Канн-2020

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Программу фестивая представили режиссер Тьерри Фремо и президент фестиваля Пьер Лескюр

Организаторы Каннского кинофестиваля опубликовали программу из 65 фильмов, которые должны были войти в программу этим летом.

Среди отобранных картин - "Французский диспетчер" Уэса Андерсона, "Поезд в Пусан 2: Полуостров" корейского режиссера Ена Сана Хо, "Падение" Вигго Мортенсена и другие.

Полный список фильмов здесь. Примерно треть отобранных фильмов (16) снята женщинами.

Картины будут показаны на осенних кинофестивалях под брендом Канн-2020. Организаторы надеются таким образом поддержать кинотеатры, которые откроются после пандемии.

Прощание с Джорджем Флойдом

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В Миннеаполисе начнется церемония прощания с Джорджем Флойдом. Она будет длиться шесть дней и начнется с церковной службы в час дня по местному времени.

Годовщина событий на площади Тяньаньмэнь

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Это фото снято 2 июня 1989 года, за два дня до жестокого разгода демонстрантов на площади Тяньаньмэнь

4 июня исполняется 31 год жестокому подавлению протестов в Пекине. В этом году власти Китая впервые запретили памятные мероприятия в Гонконге.

В апреле 1989 года более миллиона человек заняли площадь Тяньаньмэнь и начали самый масштабный протест в истории коммунистического Китая. Он продлился полтора месяца.

3 июня на площадь двинулись танки, военные открыли огонь по безоружным демонстрантам, множество людей было убито и ранено.

Позднее власти страны сообщили, что на площади не погиб ни один человек. В действительности же погибло, по разным оценкам, от нескольких сотен до нескольких тысяч.

Guardian: появился подозреваемый в исчезновении Мадлен Маккан

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Мадлен Маккан было три года, когда она в 2007 году бесследно исчезла в Португалии

Трехлетняя британка Мадлен Маккан пропала вечером 3 мая 2007 года в португальском курортном городе Прая да Луж. Ее ищут много лет, но следствию не удавалось даже определить подозреваемых.

В среду Скотланд-ярд заявил, что один подозреваемый, наконец, нашелся, пишет Guardian. Это гражданин Германии, его имя не называют.

Следствие установило, что мужчина, который отбывает срок по обвинению в сексуальных преступлениях и наркоторговле в Германии, 13 лет назад находился в районе курорта, с которого исчезла Мадлен Маккан. В прошлом он был признан виновным в растлении малолетних.

В Португалии дело об исчезновении Мадлен было закрыто летом 2008 года из-за недостатка улик. После закрытия дела родители Мадлен - Кейт и Джерри Маккан - заявили, что будут вести собственное расследование. В течение нескольких лет родители Мадлен вели поиски дочери с помощью частных сыщиков.

В 2011 году Скотленд-Ярд начал собственное расследование. В следственную группу вошли 28 детективов, которые сосредоточились на версии похищения Мадлен незнакомцем.

NYT: Трамп поссорился еще с одной соцсетью, теперь это SnapChat

Компания Snap, владеющая соцсетью SnapChat, заявила, что больше не будет продвигать посты президента США Дональда Трампа, пишет New York Times.

Аккаунт Трампа сохранится, но больше не будет попадать на главную страницу популярного у молодежи приложения, где раньше онрегулярно появлялся рядом с аккаунтами Ким Кардашьян и губернатора Эндрю Куомо.

В компании объяснили это тем, что считают, заявления Трампа, сделанные вне интернета, могут спровоцировать насилие.

Это уже третья соцсеть, с которой президент США за последнее время вступил в конфликт.

Guardian: испанский порноактер задержан после смертельного ритуала с жабой

Правообладатель иллюстрации GETTY/DE AGOSTINI PICTURE LIBRARY Image caption Bufo alvarius, также известная как жаба пустыни Сонора или жаба реки Колорадо, обладает очень мощным токсином

В Испании полицейские задержали трех человек, включая известного порноактера, в связи с гибелью фотографа, вдохнувшего испарения с кожи ядовитой жабы в ходе шаманской церемонии.

Имена участников церемонии не называются, но по информации местных СМИ, она прошла в Валенсии летом прошлого года, а погибшим был модный фотограф Хосе Луис Абад.

"Полицейские начали расследование гибели человека во время мистического ритуала, участники которого вдыхали яд жабы bufo alvarius", - говорится в заявлении испанской полиции.

Bufo alvarius, также известная как жаба пустыни Сонора или жаба реки Колорадо, является одним из крупнейших животных этого вида, она обитает в Северной Америке. Жаба обладает очень мощным токсином, который она использует для защиты от хищников.

Секреция жабы содержит вещество, известное как 5-MeO-DMT, которое медики изучали как возможный препарат для лечения депрессии и тревожности.

"Гринпис": авария в Норильске - крупнейшая в Заполярье

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дизельное топливо разлилось примерно на 12 км от места аварии

"Что "доклад закончил"? А что делать-то? Вы же губернатор!" Из доклада чиновников президенту Путину стало понятно, что власти не знают, как устранять разлив дизельного топлива в Красноярском крае - последствие аварии на ТЭЦ-3.

Когда этого вируса еще не было...

Правообладатель иллюстрации Udayan Sankar Pal

В шортлист международного конкурса фотографии "Портрет человечества" попали 200 работ, сделанных еще до пандемии коронавируса. Организаторы конкурса пытаются доказать, что, несмотря на разногласия, у людей в разных уголках планеты очень много общего.

Картина Айвазовского побила рекорд онлайн-торгов

Правообладатель иллюстрации Sotheby's

В Sotheby's не уточнили, из какой страны был покупатель. До продажи картина находилась в европейской частной коллекции. Подробности здесь:

"Выходишь на улицу - и ты как в раю. Никто не умирает"

Оксана Чиж и Анна Пушкарская рассказывают о том, как студенты-медики в России проходят практику во время эпидемии.

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Почему протестуют американцы

Media playback is unsupported on your device «Почему я протестую?» - отвечают американцы

Дайджест готовили Александр Баранов и Артем Воронин