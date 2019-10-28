Суд в Чите арестовал срочника, расстрелявшего сослуживцев. СМИ пишут о дедовщине

Правообладатель иллюстрации Vitaly Nevar/Tass

Читинский гарнизонный военный суд заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который в минувшую пятницу застрелил восьмерых сослуживцев в войсковой части.

Как сообщали в Следственном комитете, 25 октября рядовой Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия: в результате погибли два офицера и шесть солдат.

Против Шамсутдинова было возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц", по которой ему может грозить от восьми лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.

После инцидента в войсковой части начала работать комиссия под руководством замминистра обороны России Андрея Картополова.

Согласно открытым данным, часть, где произошла стрельба, подчиняется 12-му Главному управлению минобороны, которое отвечает за ядерно-техническое обеспечение.

Как сообщил агентству РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам внезапно - уже разрядив автомат, он вновь присоединил к нему магазин и начал стрелять.

Неуставные отношения

В заявлении минобороны говорилось, что Шамсутдинов мог открыть стрельбу из-за нервного срыва, "вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы".

Тюменское издание 72.ru опубликовало монолог бывшего служащего забайкальской части, который утверждает, что один из убитых офицеров был известен тем, что издевался над некоторыми призывниками и доводил их до тяжелого психологического состояния.

В частности, собеседник портала рассказал, что убитый офицер как-то заставил своих подчиненных "пять часов подряд снимать и надевать защитный костюм".

Издание также опубликовало фрагмент петиции в поддержку Шамсутдинова, в которой говорится, что он стал жертвой обстоятельств, а в момент совершения преступления был в состоянии аффекта и не отдавал отчета своим действиям.

Источники "Коммерсанта" тоже говорят о том, что рядовой Шамсутдинов мог совершить преступления из-за неуставных отношений. По данным издания, сослуживцы могли преследовать солдата из-за его национальности.

При этом, как отмечает "Коммерсант", при прохождении призывной комиссии Шамсутдинову поставили 2-ю группу нервно-психической устойчивости, что означает вероятность срывов только при длительном нахождении в экстремальной ситуации без помощи психолога.

Сообщается, что Шамсутдинова призвали в армию в начале июля, по здоровью его признали годным к службе с незначительными ограничениями.

Источник Интерфакса сообщил, что Рамиля Шамсутдинова отправят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая должна установить причины трагедии и выявить психическое состояние солдата на момент происшествия.