"Замечательная собака". Трамп выложил снимок собаки, загнавшей аль-Багдади

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Президент США Дональд Трамп опубликовал в "Твиттере" фотографию служебной собаки, которая участвовала в операции против лидера группировки "Исламское государство" (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

Кличку собаки Трамп так и не назвал. "Мы рассекретили фотографию замечательной собаки (кличку не рассекретили), которая проделала ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ при захвате и убийстве лидера ИГ Абу Бакра Аль-Багдади", - написал Трамп в "Твиттере".

Имя собаки не рассекречивают из соображений безопасности, чтобы нельзя было выяснить, какое военное подразделение "Дельты" (американское спецподразделение Delta Force) участвовало в ликвидации аль-Багдади. "Мы не разглашаем имени собаки сейчас. Собака по-прежнему находится в районе боевых действий. Собака, агент К-9, военная служебная собака, проделала невероятно трудную работу", - сказал журналистам председатель комитета начальников штабов США Марк Милли в понедельник.

Марк Милли также не назвал породу собаки. Известно, что подавляющее большинство служебных собак армии США - это немецкие овчарки и бельгийские овчарки малинуа.

По информации Вашингтона, служебные собаки преследовали лидера ИГ в тоннеле, где аль-Багдади взорвал пояс смертника.

Сообщалось, что одна из собак получила небольшое ранение. Предположительно, именно ее фотографию и опубликовал Дональд Трамп. По данным Пентагона, сейчас собака уже вернулась к службе.