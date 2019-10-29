Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Джошуа Вонг назвал решение администрации Гонконга "политическим приказом Пекина"

Власти Гонконга отстранили от участия в выборах в органы местного самоуправления 23-летнего активиста Джошуа Вонга, ставшего известным в мире с 2014 года, когда в городе отмечалось предыдущее оживление движения за демократию.

По словам Вонга, до участия в выборах в местные окружные советы, назначенные на 24 ноября, не допустили его одного.

Администрация Гонконга объяснила отстранение Джошуа Вонга от участия в выборах тем, что его предложения противоречат законодательству Гонконга. Речь идет о том, что Вонг выступает за право Гонконга на самоопределение, тогда как, согласно основному закону Гонконга, этот особый административный район является частью Китая.

В интервью Би-би-си Вонг уточнил, что самоопределение - это признанное право человека, но он и его соратники не выступают за отделение от Китая. "То, как Пекин только что признал нас сепаратистами, - это у них такая тактика, они продолжают манипулировать гонконгскими выборами", - добавил он.

До сих пор на выборах в окружные советы в Гонконге побеждали преимущественно лояльные Пекину кандидаты. Они делали акцент на вопросах благоустройства, коммунального хозяйства и прочих материях, не связанных со статусом города.

В этом году, однако, выборы проходят на фоне масштабных протестов, подогреваемых, среди прочего, крайней дороговизной жилья.

Акции протеста в Гонконге продолжаются уже почти четыре месяца. Серия протестов в защиту демократии началась в Гонконге с требования отозвать из законодательного совета законопроект, который допускал выдачу подозреваемых в преступлениях из Гонконга в другие страны, включая материковый Китай, где суды даже формально не обладают независимостью от правящей Компартии.

Законопроект об экстрадиции обвиняемых в преступлениях в Китай многие жители Гонконга восприняли как попытку Пекина ограничить автономию региона. Массовый характер протесты приобрели в июне. На некоторые акции протеста выходили сотни тысяч людей. Власти Гонконга в конечном итоге отозвали законопроект об экстрадиции, но к тому времени протестующие восприняли эту уступку как недостаточную.

Хотя явного лидера у протестов в этом году нет, Джошуа Вонг остался одним из самых заметных и влиятельных участников акций. В августе его задержали за участие в акции 21 июня, когда тысячи протестующих взяли в осаду штаб-квартиру гонконгской полиции, заблокировав сотрудников внутри.

Джошуа Вонг был одним из лидеров "Движения зонтиков", которые в 2014 году проводили мирные акции и протеста против роста влияния материкового Китая на политическую жизнь Гонконга. Его неоднократно задерживали и обвиняли в неповиновении требованиям полиции и нарушении порядка организации массовых акций.