Французская LVMH предложила за Tiffany $14,5 млрд. Состоится ли сделка, непонятно

Правообладатель иллюстрации Donaldson Collection Image caption Tiffany прославилась после выхода в 1961 году классического фильма "Завтрак у Тиффани"

Крупнейший французский производитель предметов роскоши, холдинг LVMH, сделал предложение о поглощении международного ювелирного гиганта Tiffany. Если сделка состоится, она станет самой крупной в карьере богатейшего француза, президента LVMH Бернара Арно.

Обе компании в понедельник подтвердили, что соответствующее предложение поступило в совет директоров Tiffany. LVMH предложила выкупить пакет ювелирной компании по цене 120 долларов за акцию, таким образом оценив стоимость сделки в 14,5 млрд долларов.

Факт предложения и цену подтвердили обе компании. LVMH в лаконичном пресс-релизе заявила, что вела предварительные переговоры с Tiffany. Ювелирная компания подтвердила, получение "одностороннего и не обязывающего" предложения.

Совет директоров тщательно оценивает его, но переговоры сейчас не идут, добавили в компании.

Предложенная за акции Tiffany сумма примерно на 30% выше, чем их котировки на вечер пятницы. После новостей о предложении, в понедельник, акции ювелирной компании поднялись в цене на 31%.

Международной группе компаний LVMH принадлежат 75 брендов, среди которых Louis Vuitton, Hennesy, Christian Dior, Givenchy, Bulgari, Kenzo, Tag Heuer, Dom Perignon и Moet & Chandon. Владелец и президент группы Бернар Арно - самый богатый человек Франции.

Если сделка состоится, то она будет крупнейшей в истории группы. Сейчас крупнейшая сделка LVMH - это покупка бренда Bulgari за 5,2 млрд долларов в 2011 году. Но некоторые аналитики считают, что предложенная LVMH цена занижена.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бернар Арно и Дональд Трамп на открытии завода LVMH в Техасе

"Попытка LVMH выкупить Tiffany за 14,5 млрд, при том что французская группа пару лет назад уже прибавила к своему портфелю Bulgari, это попытка надавить на ближайшего конкурента, группу Richemont, которая владеет брендом Cartier. Кроме того, она могла бы помочь группе получить более крупную долю американского рынка", - говорит главый рыночный аналитик компании CMC Markets UK Майкл Хьюсон.

В борьбе за рынок США LVMH открыла завод в Техасе. Официальная церемония открытия прошла в октябре, на ней присутствовали Бернар Арно, президент США Дональд Трамп и его дочь Иванка.

Флагманский магазин Tiffany находится на Пятой авеню в Нью-Йорке, по соседству со Trump Tower. Компания была основана в 1837 году ювелиром Чарльзом Тиффани и прославилась после выхода фильма 1961-го года "Завтрак у Тиффани" по новелле Трумана Капоте с Одри Хепберн в главной роли.

Слишком низкая цена?

Спрос на бренды LVMH в последние годы стабилен, чего нельзя сказать о продукции Tiffany - в первом квартале нынешнего года глобальная прибыль компании снизилась на 3%, а "война тарифов" между Россией и Китаем может ударить по позициям компании еще сильнее.

Также Tiffany страдает от того, что китайские покупатели стали меньше тратить в ее магазинах.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Louis Vuitton известен как производитель женских сумочек

Всего у LVMH более 4590 магазинов во всем мире и 156 тысяч сотрудников. У Tiffany - 4 тысячи сотрудников и 300 магазинов.

По мнению аналитиков, предложение LVMH заплатить 120 долларов за акцию занижено. В Credit Suisse акции компании оценивают в 140 долларов.

Группа Kering, конкурент LVMH на рынке роскоши, тоже хочет расширить портфель активов в ювелирном секторе и запускает ювелирные линейки для своего бренда Gucci.

Швейцарская Richemont, один из лидеров рынка и собственник, помимо прочих, бренда Cartier, также наращивает портфель активов и недавно приобрела итальянскую Buccellatti.

Tiffany в этих условиях - это уникальный актив, говорят аналитики компании Jeffries. "Это крупнейшая компания для потенциальной перекупки и единственный глобальный лакшери-бренд в США".