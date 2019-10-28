На хабаровских полицейских завели дело о доведении до самоубийства после видео в "Инстаграме"

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshenko/TASS

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Житель Николаевска-на-Амуре опубликовал в "Инстаграме" видео, где обвинил полицейских в давлении на него, а затем совершил суицид.

Новость о видео, в котором мужчина заявляет, что его довели до самоубийства сотрудники полиции, появилась в пятницу, 25 октября. Сообщалось, что мужчина погиб днем ранее. В УМВД по Хабаровскому краю заявили о проведении проверки по этим сообщениям. В Николаевск-на-Амуре выехали сотрудники краевого управления МВД.

"Если вина сотрудников будет установлена, они будут уволены из органов внутренних дел и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - говорилось в сообщении управления.

В видео, которое появилось в "Инстаграме", мужчина рассказывал о применении к нему недозволенных методов воздействия со стороны полицейских. Он назвал имена двух сотрудников и сказал, что "они виноваты в этом, они до этого довели". Он прощался с близкими и просил "не держать на него зла".

По информации паблика во "ВКонтакте" "Полицейский дайджест", погибшего за последний месяц постоянно вызывали на допросы в отдел полиции в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному в отношении его друга.

Расследование поставила на контроль краевая прокуратура; там заявили о законности и обоснованности возбуждения дела по части 1 статьи 110 УК (доведение до самоубийства).

Максимальное наказание по этой статье - до шести лет лишения свободы.