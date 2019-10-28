Партия Меркель проиграла выборы радикалам в бывшей ГДР

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Лидер регионального отделения "Альтернативы для Германии" Бьорн Хёке считает мемориал Холокоста в Берлине "позорным"

Крайне правая "Альтернатива для Германии" обогнала Христианско-демократический союз Ангелы Меркель на местных выборах в восточногерманской земле Тюрингия, отбросив партию канцлера на третье место, свидетельствуют предварительные результаты и опросы избирателей на участках.

Противники иммиграции и ислама более чем удвоили свое присутствие в ландтаге по сравнению с прошлыми выборами и получают около 23%. У ХДС экзит-поллы показали всего на 1% меньше.

Это по сути пощечина центристам: партии Меркель и их партнерам по федеральному правительству, социалистам, - передает из Берлина корреспондент Би-би-си Дамиэн Макгиннесс. Борьба за лидерство в обеих партиях на общегерманском уровне - и ХДС, откуда Ангела Меркель уйдет через год с небольшим, и СДПГ - после провала в Тюрингии резко обострится.

Партия Die Linke (что в переводе означает Левая партия), которая в последние годы была основой правящей в Тюрингии коалиции, осталась на первом месте, немного увеличив количество своих мандатов. Левая партия была образована в 2007 году слиянием Партии демократического социализма (наследницы правившей в ГДР просоветской и марксистской СЕПГ) и ассоциации за права рабочих и социальную справедливость. Членов Левой партии многие считают популистами и настоящими "леваками".

Пять лет назад ХДС, собрав в Тюрингии больше всех голосов, отказался идти в коалицию с ними (и по сути отказался от власти).

"У руля остаюсь я"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лидер Левой партии Германии Катя Киппинг (слева) приехала в Эрфурт помочь с агитацией коллеге по партии Сюзанне Хенниг-Велльсов

Итоги выборов в Тюрингии показали, насколько поляризовано общественное мнение в этой земле на территории бывшей ГДР. В Германии пристально следят за электоральными успехами АдГ из-за параллелей с нацизмом, однако и к крайне левым отношение настороженное.

Перспективы Левой партии сформировать правительство Тюрингии неясны - их союзники по прошлой коалиции умеренные социал-демократы СДПГ получили на этот раз гораздо меньше голосов, а другие фракции не горят желанием заключать с ними альянс. Впрочем, как и с АдГ.

Тем не менее уходящий глава земельного правительства, представитель Левой партии Бодо Рамелов излучает уверенность: "Мы доказали, что можем управлять трехсторонней коалицией, и делать это успешно. Текущий мандат правительства мне пока не очень понятен, но однозначно у руля остаюсь я".

Партия зеленых, третий участник прошлой коалиции, сохранила поддержку на уровне 5%.

Некоторые немецкие комментаторы предполагают, что Левая партия и СДПГ на этот раз сформируют правительство меньшинства при неформальной поддержке депутатов от ХДС. И ни одна из этих партий не хочет сотрудничать с "Альтернативой для Германии".

Почему немецких политиков пугает АдГ?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Глава фракции ХДС в Тюрингии Майк Моринг назвал итог выборов крайне огорчительным

"Для Тюрингии и для демократического центра это очень горький исход, - заявил в Эрфурте лидер фракции ХДС в ландтаге Майк Моринг. - Мы боролись за демократический центр, но этот центр не получил большинства голосов".

"Альтернатива для Германии" возникла в 2013 году как антиевропейская партия, но быстро сместила акценты на борьбу с мигрантами и мусульманами. Миграционный кризис 2015 года, когда из воюющей Сирии в Европу хлынул поток беженцев, значительно добавил АдГ популярности среди избирателей.

АдГ в Тюрингии руководит бывший учитель истории Бьорн Хёке - самый, пожалуй, скандальный из политиков "Альтернативы". Несколько лет назад он, например, вызвал бурю возмущения, назвав мемориал Холокоста в Берлине "памятником позора".

"Солнце поднимается над востоком, и скоро мы откроем путь солнечному свету над всей Германией", - заявил Хёке ликующим сторонникам в воскресенье. - Всего через пару лет мы станем народной партией для всей Германии".

В 2017 году АдГ шокировала германский истеблишмент, получив 12,6% на федеральных выборах - впервые после падения нацизма партия с риторикой "защиты от инородцев" получила представительство в бундестаге.

Правда, с тех пор рост популярности "Альтернативы" в масштабах всей страны практически прекратился: все это время ее общегерманский рейтинг колеблется в пределах 12-17%.

Кроме того, АдГ популярна преимущественно в восточногерманских землях. В землях бывшей ФРГ ее поддерживают от 7% до 12% избирателей.