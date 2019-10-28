Брексит снова отложен. Евросоюз дал Британии отсрочку - до 31 января

Правообладатель иллюстрации Photonews Image caption Британский премьер Борис Джонсон по решению парламента обязан согласиться с предоставленной Евросоюзом отсрочкой

Европейский союз согласился на просьбу Британии отложить ее выход из союза на три месяца, до 31 января 2020 года. За это время Британия намеревается провести внеочередные выборы, которые, как надеются политики, выведут их из патовой ситуации, сложившейся вокруг брексита.

О решении предоставить Британии отсрочку в понедельник объявил в "Твиттере" председатель Европейского совета Дональд Туск.

"ЕС27 решил согласиться на просьбу Британии предоставить ей гибкую отсрочку брексита до 31 января 2020 года. Процедура будет оформлена в письменном виде", - написал Дональд Туск.

"Гибкая отсрочка" означает, что Британия сможет выйти раньше, чем конец января, если ратифицирует соглашение о выходе. Оформление отсрочки в письменном виде означает, что лидеры стран ЕС не будут собираться для этого на экстренный саммит.

В понедельник вечером в британской Палате общин запланировано голосование о внеочередных выборах. Премьер-министр Борис Джонсон предлагает провести их 12 декабря. Удастся ли Джонсону провести это решение, пока, однако, неясно.

По закону для того, чтобы объявить внеочередные выборы, нужны голоса двух третей списочного состава Палаты общин, а значительная часть оппозиции до сих пор сомневается, выгодны ли ей выборы именно сейчас.

Часть оппозиционеров предлагает сначала обсудить и ратифицировать соглашение о выходе из ЕС - чтобы наверняка исключить возможность "обвального" брексита, теперь уже 31 января.

"Ключевой вопрос сейчас - как следует обсудить соглашение в парламенте [...] внести поправки, если будет нужно, и тогда можно двигаться дальше", - сказал Би-би-си Филип Хэммонд, бывший министр финансов, изгнанный в числе прочих в сентябре из парламентской фракции тори за голосование против политики Джонсона.

Выхолостить брексит

При этом "антиджонсоновская" оппозиция намеревается внести в закон о ратификации обязательство Британии остаться в таможенном союзе с ЕС, что, с точки зрения Джонсона и других сторонников размежевания с Евросоюзом, в значительной мере обессмыслит брексит.

В таможенном союзе после выхода Британии товары между ней и Евросоюзом будут по-прежнему перемещаться беспрепятственно, без тарифов и квот, но одновременно это лишит страну возможности самостоятельно заключать договоры о свободной торговле с другими странами, а эти будущие договоры о свободной торговле были одним из главных аргументов брекситеров в пользу выхода.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Лейбористы во главе с Джереми Корбином по опросам сильно отстают от тори и Джонсона и потому колеблются: голосовать за выборы сейчас или еще потянуть время.

Борис Джонсон, наоборот, предлагает сначала принять решение о выборах, а уже затем обсудить ратификацию соглашения о выходе.

На прошлой неделе Палата общин проголосовала против ускоренного графика принятия этого соглашения, лишив Джонсона последнего шанса выполнить его обещание во что бы то ни стало вывести страну из ЕС 31 октября.

Просьбу об отсрочке Борис Джонсон отправил в ЕС против своей воли, повинуясь закону, который оппозиционное большинство парламента приняло в начале сентября. По этому же закону Джонсон обязан согласиться с предоставленной Евросоюзом отсрочкой, если парламент не решит иначе.

Борис Джонсон надеется, что Консервативная партия с ним во главе завоюет на внеочередных выборах абсолютное большинство мандатов, и это позволит вывести ситуацию вокруг брексита из тупика.

Сейчас из-за раздрая вокруг брексита в Палате общин сложилась крайне необычная для Британии ситуация: у премьер-министра нет большинства, он располагает всего 287 из 639 голосов.

Удастся ли консерваторам одержать убедительную победу, сейчас не ясно.

По подсчетам аггрегатора опросов Britain Elects, тори опережают главных соперников, лейбористов, примерно на 10% (35% против 25%).

С другой стороны, если считать рейтинги всех партий, то "антиевропейский" и "проевропейский" лагеря оказываются примерно равны.

И в третьих, в британской избирательной системе, где всех депутатов Палаты общин выбирают в одномандатных округах в один тур, рейтинги опросов не транслируются в соответствующую долю мандатов в парламенте.