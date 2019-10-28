Брексит: Палата общин отклонила предложение Джонсона о выборах
Через несколько часов после того, как ЕС согласился отложить брексит в надежде на досрочные выборы в Британии, Палата общин отклонила предложение премьера Бориса Джонсона провести эти выборы. Это, впрочем, не окончательное решение.
За предложение премьер-министра провести выборы 12 декабря проголосовали 299, против - 70.
По закону, если досрочные выборы объявляются без вотума недоверия правительству, за них должно проголосовать две трети списочного состава Палаты общин, то есть 434 депутата.
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Сразу после голосования Борис Джонсон объявил, что правительство намерено немедленно внести на голосование во вторник новое предложение о досрочных выборах по другой процедуре, которая требует лишь простого большинства.
Борис Джонсон надеется, что на досрочных выборах его Консервативная партия завоюет большинство и он таким образом сможет вывести политическую элиту и страну из патовой ситуации, в которой она оказалась из-за брексита.
Определенные основания для таких надежд у Джонсона есть: он лично гораздо популярнее главного соперника, лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, а Консервативная партия, по усредненным результатам опросов, сейчас пользуется поддержкой примерно 35% избирателей и опережает лейбористов почти на 10%.
Непредсказуемость выборов
Однако нет никаких гарантий, что выборы принесут Джонсону желаемый результат.
Во-первых, за время предвыборной кампании и в день голосования рейтинги могут сильно качнуться в любую сторону. Оппозиционеры, в частности, надеются - или по крайней мере еще недавно надеялись, - что часть избирателей отвернется от Джонсона, осознав, что он не выполнил свое главное обещание: во что бы то ни стало вывести страну из Евросоюза 31 октября.
Но Джонсон, как рассуждают британские обозреватели, вполне может объяснить этим избирателям, что во всем виновата оппозиция.
Во-вторых, в британской избирательной системе, когда все 650 депутатов Палаты общин избираются в одномандатных округах в один тур, рейтинги из опросов не конвертируются напрямую в соответствующую долю мест в парламенте.
В 2015 году тори во главе с Дэвидом Кэмероном собрали 36,9% голосов и при этом завоевали абсолютное большинство мандатов - 330. Два года спустя партия уже под руководством Терезы Мэй получила на досрочных выборах ощутимо больше голосов - 42,4%, но при этом потеряла абсолютное большинство, проведя в Палату общин 317 депутатов.
В третьих, если учитывать рейтинги всех основных партий, а не только тори и лейбористов, то получается, что условные "антиевропейский" и "проевропейский" лагеря примерно равны по силам, и многое будет зависеть от того, насколько этим лагерям удастся мобилизовать и консолидировать своих избирателей в каждом из округов.