Бывший премьер Дагестана получил шесть с половиной лет колонии

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Абдусамад Гамидов и Раюдин Юсуфов

В Москве суд приговорил к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. В республике за последние два года арестовали несколько высокопоставленных чиновников.

Лефортовский суд Москвы также назначил приговор по тому же делу заместителю Гамидова Раюдину Юсуфову - он получил пять с половиной лет общего режима. Кроме того, суд назначил взыскать в качестве ущерба с фигурантов сумму в размере 41 млн рублей суммарно.

Гамидова и Юсуфов обвиняют в растрате 40 млн рублей, выделенных из дагестанского бюджета на реконструкцию здания, в котором должно было разместиться спецучреждение для временного содержания иностранцев.

В пресс-службе Следственного комитета (СКР) заявили, что "это только один эпизод преступлений, вменяемых Гамидову и Юсуфову". Продолжается расследование других эпизодов. По версии следствия, всего установлено восемь эпизодов растраты бюджетных средств, получения взяток, превышения должностных полномочий и незаконного хранения огнестрельного оружия.

Задержание премьера и другие аресты

Аресты высокопоставленных чиновников в Дагестане начались в конце 2017 года. В январе 2018 года задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева - по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Был задержан и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов.

5 февраля 2018 года в Дагестане произошла масштабная операция силовиков, в ходе которой был задержан Гамидов, который на тот момент был врио премьера.

Гамидов занимал должность премьера в 2013-2018 годах. СМИ причисляют его к так называемому мекегискому клану, названному в честь села Мекеги. Бывшего премьера и его двух заместителей также называли ставленниками предыдущего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

СМИ тогда обращали внимание на деталь - золотой пистолет ТТ, изъятый при обысках у врио премьера. В ходе обысков у него нашли также пистолеты Beretta и ПМ и два автомата Калашникова, утверждал СКР.

Вместе с Гамидовым были задержаны вице-премьеры Юсуфов и Шамиль Исаев, а также бывший министр образования республики Шахабаса Шахова. Всех их обвинили в хищении денег, выделенных из бюджета республики для реализации социальных программ.

Сначала чиновников допрашивали в региональном отделении ФСБ, а затем отправили на самолете в Москву, расследованием занялось главное управление по расследованию особо важных дел СКР.

Массовая зачистка региональных элит началась через несколько месяцев после смены руководства Дагестана, когда республику возглавил Владимир Васильев, ранее служивший в МВД. Он сменил на этом посту Абдулатипова.

В сентябре 2018 году сотрудники ФСБ задержали Раджаба Абдулатипова, младшего брата бывшего главы республики. Суд тогда арестовал его по делу о махинациях с выдачей инвалидности за взятки.

Тогда же был арестован и. о. заместителя руководителя администрации главы и правительства республики Исмаил Эфендиев. Его также задерживали сотрудники ФСБ. По версии следствия, он давал указания о ремонте частных автомобилей в правительственном гараже. Еще раньше по этому же делу был задержан первый заместитель премьер-министра Дагестана Рамазан Алиев.

Экс-глава Дагестана Абдулатипов всегда отрицал любые обвинения в адрес его бывших подчиненных.

В сентябре 2019 года Басманный суд Москвы арестовал адвоката экс-премьера Гамидова Дагира Хасавова по обвинению в воспрепятствовании правосудию и принуждении к даче ложных показаний.

Хасавов был задержан прямо в Лефортовском суде Москвы во время заседания по уголовному делу в отношении бывших высокопоставленных чиновников Дагестана.