Поставщик школьного питания отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей

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Арбитражный суд Москвы обязал оппозиционера Алексея Навального удалить видеоролик о пищевом комбинате "Московский школьник", опровергнуть содержащиеся в нем сведения и выплатить более 29 млн рублей. Такое же решение вынесено в отношении Фонда борьбы с коррупцией и его юриста Любови Соболь.

Всего с Навального, ФБК и Соболь суд взыскал почти 88 млн рублей. Об этом сообщили "Открытые медиа" и подтвердил сам Навальный.

Пропустить Twitter пост , автор: @navalny Вау. Только что в арбитражном суде Москвы пригожинский "Московский школьник" взыскал с меня, Любови Соболь и ФБК 88 миллионов рублей.



То есть детей в школах и детсадах травили они. Случаи дезентерии доказаны… https://t.co/plTWwDrFDm — Alexey Navalny (@navalny) 28 октября 2019 г.

"29 миллионов с каждого. И ролик удалить", - пишет его пресс-секретарь Кира Ярмыш в "Твиттере".

Компания "Московский школьник", которую СМИ связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, требовала взыскать с Навального, ФБК и Соболь гораздо больше - по 500 млн рублей из-за расследования о питании в московских школах и детских садах.

Четвертым ответчиком в иске компании была указана бывшая сотрудница "Московского школьника" Наталья Шилова, которая в эфире "Навальный Live" рассказала о нарушениях в поставках школьного питания, но позже заявила, что ее выступление якобы было подстроено Навальным и сотрудниками ФБК.

С Шиловой "Московский школьник" требовал взыскать 3 рубля, суд взыскал с нее 1 рубль и 6 тыс. рублей госпошлины, пишут "Открытые медиа".

По версии истца, в расследовании ФБК содержались сведения, которые не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию компании.

Кроме того, компания жаловалась, что авторы расследования обвинили "Московский школьник" в монополии на рынке детского питания, проводили аналогии между питанием детей в московских школах и питанием собак, а также утверждали, будто компания "относится к детям, как к свиньям".

В иске также были указаны слова Шиловой о плохом качестве продуктов "Московского школьника" и причинах ее увольнения ("Я была уволена за счет того, что хотела добиться правды", - говорила она).

В компании также сочли порочащей информацию о том, что "Московский школьник" принадлежит компании "Конкорд" бизнесмена Пригожина, которого в СМИ называют "поваром Путина". В иске говорилось, что эта информация не соответствует действительности. Суд не признал это утверждение порочащим, сообщают "Открытые медиа".

Глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади заявил изданию, что решение суда будет обжаловано.

"Московский школьник"

Видеоролик, в котором Шилова, представившаяся бывшим контролером питания в "Московском школьнике", рассказала о плохом качестве поставляемого компанией питания и других нарушениях, с которыми она столкнулась за время работы, был опубликован на YouTube-канале "Навальный Live" в феврале 2019 года.

Шилова утверждала, что в "Московском школьнике" якобы использовали "мясо третьей категории, которым кормят собачек", принимали продукты без упаковки и хранили их на полу, а также подделывали ветеринарные справки. В видеозаписи утверждалось, что женщина решила рассказать об этом после того, как "ее ребенка отравили".

Руководитель "Московского школьника" Николай Фатеев назвал рассказ Шиловой клеветой и опубликовал видео с экскурсией по складам компании.

Позже сама Шилова записала видеоролик, в котором заявила, что согласилась на интервью для "Навальный Live" в обмен на обещание Соболь оплатить ей лечение ребенка от кишечной инфекции.

В этом ролике Шилова также утверждала, что ей дали готовый текст, в котором "было много домыслов и различных неточностей". После съемок, по ее словам, представители ФБК перестали выходить с ней на контакт, и обещанных денег на лечение ребенка она так и не получила.

Соболь записала ответный ролик и обвинила Шилову во лжи. "Конечно, мы записывали это без суфлера и готового текста. Задавали вопросы. Она отвечала и рассказывала", - заявила она и напомнила, что после расследования об отравлении детей родители просили ее помочь с подачей судебного иска о компенсации ущерба.

"Московский школьник" входит в Ассоциацию предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения, генеральным директором которой был Дмитрий Тихонов. Он же работал заместителем гендиректора комбината питания "Конкорд", которым владеет бизнесмен Пригожин.

О связи "Московского школьника" с "Конкордом" и Пригожиным ранее писали СМИ. Так, по данным издания "Проект", ООО "Московский школьник" является одним из лидеров госзаказа среди компаний, предположительно, связанных с Пригожиным. Основываясь на данных СПАРК, издание подсчитало, что с 2011 года "Московский школьник" заработал 11,6 млрд рублей на поставках питания.