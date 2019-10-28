Телеграм-канал от имени Интерфакса "продал" долю "Лукойла" "Сургутнефтегазу"

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Агентство Интерфакс сообщило, что от его имени в "Телеграме" распространяется фейковая новость о покупке "Сургутнефтегазом" доли в "Лукойле". Глава "Лукойла" лично опроверг слухи о продаже акций, после чего котировки "Сургутнефтегаза", аномально взлетевшие на прошлой неделе, начали снижаться.

Что говорят в Интерфаксе

"Спекуляции вокруг якобы имеющего место интереса "Сургутнефтегаза" к доле Вагита Алекперова в "ЛУКОЙЛе" активно вбрасывались через анонимные телеграм-каналы начиная с утра пятницы, 25 октября. Вечером на эту тему появилась новостная строка, имитирующая "молнию" "Интерфакса", в канале MarketTwits", - говорится в сообщении Интерфакса.

Этот канал, по данным агентства, периодически нелегально перепечатывает заголовки Интерфакса, поэтому многие подписчики канала восприняли сообщение о покупке "Сургутнефтегазом" доли в "Лукойле" как настоящее.

"Вскоре заголовок в телеграм-канале был исправлен и упоминание "Интерфакса" удалено, но к тому моменту пользователи канала могли принять инвестиционные решения, основываясь на подделке", - сообщает Интерфакс.

Агентство обещает обратиться в правоохранительные органы и Банк России "в связи с использованием имени агентства в незаконных целях".

Что говорят в "Лукойле"

Пресс-служба "Лукойла" еще в пятницу отрицала появившуюся информацию о возможной покупке пакета акций компании "Сургутнефтегазом".

РИА Новости обращает в внимание, что в этот раз сообщения не ограничивались телеграм-каналами - в пятницу профильный журнал "Нефтегазовая вертикаль" также сообщил со ссылкой на источники, что "Сургутнефтегаз" намерен приобрести долю компании "Лукойл".

А в понедельник вечером глава "Лукойла" Вагит Алекперов лично выступил с опровержением, заявив, что ни у него, ни у менеджеров компании нет намерений продавать свой пакет акций.

На вопрос, поступали ли предложения о продаже акций за последние недели, Алекперов ответил: "Нет, не поступали" (его заявление цитирует Интерфакс и другие информационные агентства).

После заявления Алекперова акции "Сургутнефтегаза" упали более чем на 5%, обратило внимание РИА Новости.

Как писали "Ведомости", 23 октября начался аномальный рост стоимости обыкновенных акций "Сургутнефтегаза": за три дня котировки выросли на 25,8%. Капитализация компании за этот срок выросла с 1,61 трлн до 1,96 трлн руб.

Рынок полон слухов о том, что "Сургутнефтегаз" может начать инвестировать [в другие компании] или платить более высокие дивиденды, со ссылкой на экспертов сообщали "Ведомости".