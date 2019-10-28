Путин просит сажать за пропаганду наркотиков. Уже предлагают сроки до 15 лет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сейчас по обвинению в пропаганде наркотиков часто привлекают производителей одежды c изображением листьев конопли, говорит адвокат Ирина Хрунова

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести поправки о введении уголовного наказания за пропаганду наркотиков в интернете. За это можно сажать на срок от 10 до 15 лет, заявили в Совете Федерации. Нельзя борьбу с наркотиками сводить к кампанейщине, считают адвокаты.

Сейчас за пропаганду наркотиков предусмотрена административная ответственность - это статья 6.13 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), штраф для физических лиц до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - до 1 млн рублей.

Как следует из перечня поручений Путина, опубликованного на сайте Кремля, в законодательство должны быть внесены поправки, устанавливающие не административную, а уголовную ответственность за "склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет".

Ответственным за выполнение этого поручения указан премьер Дмитрий Медведев, срок исполнения - 10 января 2020 года.

Что говорят сенаторы

После публикации поручения Путина глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что максимальное наказание за пропаганду наркотиков в интернете может составить 15 лет лишения свободы.

"Можно провести аналогию с частью второй статьи 230 УК РФ [склонение к потреблению наркотических средств] и предложить санкцию в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет. Если же в результате преступления наступят тяжкие последствия, санкцию можно установить в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет", - сказал Клишас РИА Новости.

Позже сенатор уточнил в разговоре с "Открытыми медиа", что он или его коллеги по Совету Федерации не готовят законопроект, а то, что срок мог бы составить до 15 лет, - его экспертное мнение. Путин поручил разрабатывать поправки правительству, напомнил Клишас.

При этом статья 6.13 КоАП РФ, предусматривающая сейчас административное наказание за пропаганду наркотиков, не конкретизирует способы распространения информации.

В январе 2019 года с инициативой ужесточить наказание за пропаганду наркотиков в интернете уже выступало МВД. Там предлагали увеличить размеры штрафов, а не вводить уголовное наказание.

Что говорят адвокаты

Адвокат Светлана Сидоркина также считает, что власти могли бы пойти по пути увеличения штрафов.

"Это эффективный способ, чтобы поправить экономическую ситуацию, - иронизирует она. - С другой стороны - [способ] привлечь к ответственности наибольшее количество лиц".

"Постоянно идет разговор об ужесточении ответственности, тем не менее, наркотики на улицах есть, - сказал Би-би-си адвокат Сергей Бадамшин. - Нужно говорить о приведении наркополитики государства в эффективное русло, когда не просто кампанейщиной будут заниматься правоохранители и законодатели, а когда будет рассматриваться в совокупности это социальное явление".

"В России отсутствует адекватная политика борьбы с наркотиками и употреблением наркотиков, - категоричен Бадамшин. - С другой стороны, есть дела, подобные делу Ивана Голунова, когда наркотики просто подбрасывают людям".

"Как применяется статья о пропаганде наркотиков сейчас? Уже давно нет никакой рекламы в соцсетях, что марихуана это хорошо. Это все давно вычищено, никто не хочет себе проблем", - сказала Би-би-си адвокат Ирина Хрунова.

По ее данным, в последнее время дела о пропаганде наркотиков чаще всего связаны с одеждой - к ответственности привлекают предпринимателей, которые "продают носки и другие предметы одежды с символикой в виде листьев конопли".

"Только их привлекают к административной ответственности за пропаганду наркотиков. Если будет уголовное наказание, то это будет еще один виток безумия в законодательстве нашей страны", - уверена Хрунова.