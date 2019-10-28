Болгария обвинила российского дипломата в шпионаже. Он покинул страну

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Прокуратура Болгарии обвинила сотрудника российского посольства в шпионской деятельности. Речь идет о первом секретаре посольства.

Как сообщает прокуратура Болгарии, с сентября 2018 года дипломат занимался сбором информации, представляющей государственную тайну, с целью передачи ее иностранному государству. Для этого он, в частности, проводил "регулярные конспиративные" встречи с болгарскими гражданами, имеющими доступ к секретной информации, говорится в заявлении прокуратуры.

В шпионаже был заподозрен первый секретарь посольства России, уточняется в заявлении. Согласно информации на сайте российского посольства в Болгарии, такую должность занимают девять человек.

25 октября главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров уведомил об установленных в ходе расследования фактах министра иностранных дел республики.

Расследование в отношении гражданина России было приостановлено из-за наличия у него дипломатического иммунитета, сообщила прокуратура.

Как сообщает местное агентство "Фокус" со ссылкой на болгарский МИД, российский дипломат, заподозренный в разведывательной деятельности, власти Болгарии добились высылки дипломата, заподозреного в шпионаже.

"В тот же день состоялась встреча с российским послом для обсуждения вопросов, представляющих двусторонний интерес, в том числе и этого. Встреча прошла в конструктивной атмосфере. Болгарская сторона обратилась к российской с просьбой отозвать своих сотрудников к концу дня", - говорится в публикации.

По информации издания, сотрудник российского посольства уже покинул Болгарию.

Посольство России в Болгарии пока не комментирует ситуацию. "Со своей стороны посольство от комментариев воздерживается", - сказал Интерфаксу представитель дипмиссии.

"Новая газета" напоминает, что в начале сентября обвинение в шпионаже было предъявлено председателю болгарского движения "Русофилы" Николаю Малинову, после чего власти Болгарии на 10 лет закрыли въезд в страну его деловым партнерам из России - директору Российского института стратегических исследований Леониду Решетникову и российскому предпринимателю Константину Малофееву, возглавляющему холдинг "Царьград".