"Я вернусь". Хакеры атаковали грузинские телеканалы и учреждения

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Сайты грузинских госучреждений и телеканалов подверглись масштабной хакерской атаке. Она затронула более двух тысяч ресурсов, включая сайты неправительственных организаций и частных компаний.

Во многих случаях главные страницы сайтов были заменены изображением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с подписью "Я вернусь".

Кибератаке, в частности, подверглись сайты судов, содержащие материалы дел и персональные данные.

Телеканалы "Имеди" и "Маэстро" из-за действий хакеров были вынуждены прекратить вещание.

"Сеть парализована. Мы не получаем сигнал, не выйти в эфир, не можем использовать монтажные компьютеры", - сообщил в "Фейсбуке" руководитель службы новостей канала "Имеди" Ираклий Чихладзе.

Происхождение атаки пока не известно. МВД Грузии начало расследование.

"Масштаб этой атаки - это то, чего мы не видели раньше", - сказал Би-би-си эксперт по кибербезопасности в Университете Суррея, профессор Алан Вудворд.

"Учитывая масштаб и характер целей, напрашивается вывод о том, что эта атака могла быть спонсирована государством", - считает профессор.

Корреспондент Би-би-си на Южном Кавказе Райхан Демитрие сообщает, что в соцсетях обсуждается версия о том, что к хакерской атаке может быть причастна Россия.

По словам экспертов, с которыми пообщалась корреспондент, сайты грузинский госучреждений "плохо защищены и уязвимы для атак".

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд - с 2004-го по 2013 год.

В 2015 году, став губернатором Одесской области Украины, он отказался от грузинского гражданства.

В 2017 году Саакашвили был лишен украинского паспорта, а затем выслан из Украины. Украинское гражданство Саакашвили было восстановлено в 2019 году, после того как пост президента занял Владимир Зеленский.

В Грузии против Саакашвили заведено несколько уголовных дел, которые политик называет политически мотивированными.