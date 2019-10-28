Image caption Спасатели пытались добраться до мужчины на вертолете. Пока безуспешно

На севере Англии спасатели пытаются добраться до мужчины, который свисает вниз головой с 90-метровой кирпичной трубы бывшей текстильной фабрики.

Спасательные работы ведутся примерно с 2:20 утра понедельника, пишут очевидцы в "Твиттере". Полиция, пожарные и скорая помощь прибыли к месту происшествия после того, как местные жители сообщили о криках и завываниях, доносившихся от трубы Диксона - достопримечательности города Карлайл в графстве Кумбрия.

На видео в соцсетях видно, что мужчина висит вверх ногами с голым торсом.

Пропустить Twitter пост , автор: @naim_asghar Poor man still stuck at Dixon chimney.Police have been trying to bring him down since 2:50 am but no luck so https://t.co/fQC9xi0fVx just goes on to show that carlisle city council needs to be more resourceful when it comes to handling emergencies like this pic.twitter.com/KRhDSIy9IA — Naim Asghar (@naim_asghar) 28 октября 2019 г.

Пожарные и полиция пускали в ход вертолеты и дроны, но пока спасатели не могут добраться до мужчины. Спасатели ищут подъемную платформу, способную поднять их на 90 метров, и обратились с призывом помочь найти ее к населению.

"Это очень сложный процесс, учитывая в какой опасности, находится мужчина и насколько затруднен доступ к нему", - сказал представитель пожарной службы Кумбрии Джон Маквэй.

"Если у кого-то в Кумбрии есть подъемная платформа высотой больше 90 метров, пожалуйста сообщите полиции или пожарным службам Кумбрии", - добавил он.

Image caption Спасатели Кумбрии обратились к населению с просьбой предоставить подъемную платформу

Труба Диксона - историческая достопримечательность Карлайла, который находится недалеко от границы Англии и Шотландии. Трубу построили в 1836 году, она названа в честь архитектора Питера Диксона.

Фабрика, частью которой являлась труба Диксона, была одной из крупнейших хлопковых мануфактур Британии, и благодаря высоте трубы, вредные производственные газы поднимались над городом.